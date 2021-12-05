Власти Дагестана заказали фильм «Как я стала женой экстремиста»

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана заплатит 696 тысяч рублей за создание документального фильма «Как я стала женой экстремиста». Победителем стала компания из Пятигорска, среди видов деятельности которой – проведение азартных игр и услуги химчистки, сообщает Кавказ.Реалии.

Согласно техническому заданию к тендеру, авторы фильма должны определить главную героиню (актрису) и взять интервью «у определенных лиц, среди которых будут реальные представители семей, выехавших в зону вооруженного конфликта для участия в военных действия на стороне террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), дети которых погибли в зоне военного конфликта на Ближнем Востоке или пропали без вести».

Фильм будет презентован на телеканале, а его продолжительность составлять не менее 20 минут. Кроме того, должен быть организован круглый стол с закрытым обсуждением фильма (на него требуется пригласить согласованных с министерством экспертов), он сам выложен на видеохостинге YouTube и на коммерческой основе прорекламирован в СМИ и у трех блогеров, имеющих не менее 10 тысяч подписчиков.

Фильм «Как я стала женой экстремиста» для Дагестана снимет единственный участник тендера – ООО «Персонал-Сервис» из Пятигорска. Основной вид деятельности компании – организация выставок и конференций, но в перечне также указаны рестораны и кафе, услуги парикмахерских салонов красоты, стирка и химчистка, агентство недвижимости, проведение азартных игр и заключение пари. Видов деятельности – видеосъемка или создание документальных фильмов – у победителя нет.

Данная компания не в первый раз заключает контракты с органами власти Дагестана – Министерством по делам молодежи (в основном – организация форумов и семинаров, общая сумма контрактов более 9 млн рублей), в 2020 году провела по заказу Миннаца Дагестана «Вахту героев» за почти 900 тысяч.