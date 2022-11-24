Власти Эстонии рекомендовали снести 244 советских памятника

Рабочая группа при Государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести 244 советских памятника, 56 из которых уже демонтированы. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Всего в списке 322 памятника. 74 из них признаны нейтральными, а судьба ещё четырёх мемориалов будет решаться в ходе общественной дискуссии. Например, члены комиссии пока не смогли сформировать оценку мемориала Маарьямяэ в Таллинне, однако посчитали, что "памятники подразделениям Красной армии, участвовавшим в обороне Таллинна, могут быть отделены от целостной трактовки комплекса и должны быть удалены". Кроме того, власти пока не определились с памятником Бронзовому солдату, который был установлен на Тынисмяги в 1947 году и перенесён на Военное кладбище в 2007 году.

Несколько памятников будут сохранены, например, мемориал Тахумарди на острове Сааремаа и расположенную рядом братскую могилу, где захоронены 330 бойцов, погибших в годы Второй Мировой войны. Памятник неизвестному солдату, открытый в Силламяэ в 1975 году, будет ликвидирован, поскольку власти считают его "красным", то есть "пропагандистским объектом, воздвигнутым в идеологических целях".