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Власти Греции извинились за просчёты в ликвидации лесных пожаров
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед согражданами за ход ликвидации крупных лесных пожаров в разных частях страны.
"Возможно, что мы делаем всё, то в человеческих силах, но во многих случаях этого недостаточно", - сказал Мицотакис на фоне растущего общественного недовольства действиями правительства. Критики властей заявляют о промедлениях и сбоях в работе экстренных служб, в частности, они указывают на недостаточное количество самолётов для тушения огня с воздуха.
Премьер Мицотакис заверяет, что каждый просчёт будет учтён и изучен. Но глава правительства настаивает, что пожарные сейчас "ведут борьбу с чрезвычайными природными силами", которые часто превышают их возможности.
В операции задействованы сотни пожарных, пытающихся справиться с возгораниями, которые вынудили покинуть свои дома тысячи жителей. Эвакуация затронула также туристов. Огнём уничтожено множество разных строений.
Этим летом Греция переживает сильнейшую жару за десятилетия. С конца июля зафиксировано свыше 580 очагов природных пожаров. Крупнейшие из них действуют на острове Эвбея, где выжжены дотла десятки жилых домов и гектары леса. Сотни жителей обязали покинуть остров, но многие решили остаться, чтобы защитить хозяйства.
Глава администрации одного из поселений на Эвбее, общины Монокария, высказала опасение, что район уже никогда не сможет восстановиться. "Это холокост. Всем деревням, целой территории пришёл конец", - заявила Клелия Димитраки.
Крупные пожары зафиксированы также в окрестностях Афин и на полуострове Пелопоннес.
На данный момент известно о троих погибших в результате лесных пожаров в Греции.
Глава правительства Мицотакис пообещал выделить сотни миллионов евро на поддержку жителей, которые лишились собственности. Пожары он называет следствием "климатического кризиса".
9-го августа группа экспертов ООН опубликовала обширный доклад по изменению климата. В нём экстремальные температуры объясняются деятельностью человека и подчёркивается, что ситуация может ухудшаться.
В связи со стихийным бедствием Евросоюз заявил, что организована одна из крупнейших в Европе операций по ликвидации огня, чтобы помочь Греции и другим странам справиться с пожарами.
Другие новости дня
Экс-премьер Северной Осетии задержан по делу о растрате
Сотрудники ФСБ и Главного следственного управления СКР задержали бывшего премьера Северной Осетии Сергея Такоева, сообщает пресс-служба Следкома РФ. Операция была проведена в рамках расследования уголовного дела о растрате денежных средств из бюджета республики в особо крупном размере.
Вместе с Такоевым после обысков были задержаны бывший министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева. По предварительной информации, Такоев подозревается в растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. Максимальное наказание по этой статье может достигать десяти лет лишения свободы.
Ранее Такоев уже оказывался под следствием. Ему вменяли растрату средств на местный ФК "Алания" за счет ликвидации полка по охране административной границы с Ингушетией.
Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с мая 2012-го по июнь 2015-го года.
- В конце июля этого года бывший глава Министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев приговорен к трем годам условно по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он распорядился выплатить из бюджета 406 миллионов рублей за невыполненные по госконтракту работы.
Грузия выдала России главного сутенера Иркутска по кличке Кос
Грузия выдала России лидера преступного сообщества, специализировавшегося на организации занятия проституцией на территории Иркутской области и находившегося в международном розыске. Об этом изданию Lenta.ru сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.
Речь идет о 34-летнем Алексее Ленивцеве по кличке Кос – главном сутенере Иркутска. Его депортировали на основании соответствующего решения суда Грузии.
По данным СКР, в 2015 году обвиняемый создал преступное сообщество, в состав которого вовлек знакомых, друзей и родственников, большинство из которых ранее уже были судимы. Группировка контролировала сеть фирм по оказанию интимных услуг, в которой работали в том числе несовершеннолетние девушки. В 2019 году правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества. Её лидер скрылся.
В январе текущего года в МВД Грузии заявили, что задержали в Батуми гражданина России, разыскиваемого «по красному циркуляру» Интерпола. В ведомстве тогда сообщили, что мужчина обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений: организация преступной организации и руководство ею; торговля людьми; вымогательство; вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией; непристойное действие, совершенное организованной группой в отношении несовершеннолетнего и причинение его здоровью вреда. Ленивцев проживал Грузии с января 2020 года.
В Лондоне после сбоя вновь открыто движение по Тауэрскому мосту
Мост застыл в открытом положении при проходе судна
В Лондоне возобновилось автомобильное движение по Тауэрскому мосту после почти 12 часов простоя, связанного, как заявили в городской полиции, с техническим сбоем.
В понедельник днём мост застыл в открытом положении при проходе высокого судна.
В результате инцидента в разных частях британской столицы возникли заторы. Водителям и пешеходам рекомендовали выбирать другие маршруты. Пока шли ремонтные работы, были закрыты и дороги, прилегающие к мосту.
В администрации исторического центра Лондона сообщили о начавшейся проверке ситуации.
Тауэрский мост – одна из визитных карточек Лондона. Он был открыт в 1894 году после 8 лет строительства. В наши дни конструкция разводится примерно 850 раз в год, отмечает "Би-би-си".
За последний год это уже второй случай, когда мост внепланово остался в открытом положении. В прошлом августе специалистам, чтобы решить проблему, потребовалось более часа.
В Грузии выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19
В Грузии за сутки выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса – 5697. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний. Ранее рекорд составлял 5450 случаев (5 декабря прошлого года).
За сутки скончались 54 пациента. Это также максимальный показатель за все время пандемии (19 декабря прошлого года – 53). Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6182 человек.
Выздоровели еще 2713 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 455 846, выздоровевших – 406 475.
За сутки вакцинированы от коронавируса 23 744 человека, всего в Грузии применили 664 997 вакцин.
СМИ: в Абхазии задержали предполагаемого убийцу «Япончика»
В Абхазии задержали Астамура Бутба, обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как «Япончик».
Как пишет РЕН ТВ, Бутба задержан по делу о разбойном нападении на дополнительный офис «Амра-Банка» в марте текущего года.
В январе текущего года в Следственном комитете России сообщили, что установлены лица, являющиеся исполнителями убийства «Япончика».
«Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия», – говорилось в заявлении.
В абхазской прокуратуре тогда заявили, что «задержание и выдача граждан Абхазии иностранному государству запрещена Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством».
В апреле текущего года Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца Абхазии Каху Газзаева. Он был признан соучастником убийства «Япончика».
- Уголовное дело по факту покушения на Вячеслава Иванькова было возбуждено 28 июля 2009 года. В тот день при выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Япончик получил сквозное ранение брюшной полости из СВД. Киллер стрелял в него из «Газели», припаркованной в 40 м от ресторана. «Законника» отвезли в расположенную неподалеку Боткинскую больницу, в реанимационном отделении которой он провел около месяца. После этого Япончик перенес несколько операций, но справиться с последствиями ранения не сумел, несмотря на все усилия врачей. Он умер в начале октября того же года. Уголовное дело не раз приостанавливалось и возобновлялось. Одной из приоритетных версий сразу же стал конфликт господина Иванькова с грузинскими лидерами криминального мира.
- Ограбление сухумского офиса «Амра банка» произошло 10 марта текущего года, когда четверо вооруженных лиц в масках совершили разбойное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. По информации МВД, с целью сокрытия преступления злоумышленники сожги автомашину на улице Армейской.
За два дня от коронавируса в Абхазии скончались 4 пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 522 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 120 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 163 пациента. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 4 пациента: мужчины - 62, 69 и 71 года, а также женщина 68 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 43, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 094 человека. Зарегистрировано 330 летальных случаев. Выздоровели 18 265 человек.
Georgian Airways открывает рейсы из Тбилиси в Минск
Авиакомпания Georgian Airways c 11 августа открывает прямые рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Минск. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии.
Georgian Airways уже получил разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси. Рейсы в столицу Беларуси будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.
С 1 марта упрощены процедуры въезда в Грузию из Беларуси воздушным путем. Чтобы попасть в Грузию, гражданам Беларуси достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. На 3-й день пребывания в Грузии данные лица обязаны пройти ПЦР-обследование за свой счет.
Грузия будет развивать экономическую дипломатию
С целью привлечения иностранных инвестиций и капитала Грузия намерена развивать экономическую дипломатию. Об этом заявил министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани, представляя сегодня, 9 августа, 10-летний план действий своего ведомства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В течение 10 лет мы должны достичь высоких инвестиционных возможностей и привлечь иностранный капитал. Это связано с конкретными целями, которые нам надо осуществить», - сказал Залкалиани.
Среди приоритетов он назвал диверсификацию поставок углеводородов из бассейна Каспийского моря в Европу при помощи нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Супса и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум. «Мы должны полностью загрузить эти проекты, чтобы показать роль и функцию страны в регионе», - сказал Залкалиани.
Кроме того, по словам министра, Грузия будет активна в вопросе Южного газотранспортного коридора, при включении Южного Кавказа в Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (ТАР) газопроводы.
Еще один вопрос, заняться которым желает внешнеполитическое ведомство, связан с развитием альтернативных источников энергии и привлечением в данную сферу иностранных инвестиций.
Задачей МИД будет популяризация Грузии, как транспортного хаба, а также страны-участницы проектов по прокладки линии электропередач и оптоволоконного кабеля через Черное море в Румынию; поиск новых рынков сбыта грузинских товаров, привлечение инвесторов, расширение авиасообщения и популяризация грузинских стартапов на мировом рынке.
Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года была запланирована правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить свои долгосрочные стратегии. После, в сентябре, начнутся консультации, и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования. В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.
9 пациентов погибли в больнице Владикавказа из-за срыва подачи кислорода
В клинической больнице Владикавказа девять пациентов с коронавирусной инфекцией погибли из-за срыва подачи кислорода. По данным местных властей, трагедия произошла в результате прорыва трубы под землей.
На момент аварии к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены тринадцать пациентов. Всего в больнице находились 308 человек с подтвержденным коронавирусом.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.
В октябре прошлого года СМИ сообщили о том, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких в один день умерли 18 больных коронавирусом. Власти города сначала опровергли эти сообщения, но врач госпиталя Артур Топоров, который был в тот день на дежурстве, подтвердил журналистам, что подача кислорода для тяжелобольных прерывалась на 40 минут.
Официальная проверка установила, что 11 октября примерно в одно время в больнице умерли пять пациентов, еще тринадцать – в течение всего дня, но не подтвердила факта отсутствия кислорода в аппаратах ИВЛ. Администрация Ростова-на-Дону объявила, что пациенты скончались в связи с возрастом и тяжестью болезни.
В ноябре врач ростовской больницы Артур Топоров уволился из медучреждения. Официально он ушел с работы по собственному желанию, однако, комментируя увольнение для агентства «Интерфакс», сказал: «Я думаю, что так или иначе, все все понимают». Вслед за Топоровым из больницы №20 ушли еще пятеро врачей.
Российский МИД запретил ряду британских граждан въезжать в страну
Москва в ответ на персональные санкции Лондона в отношении российских граждан закрывает въезд в страну ряду британских представителей, «плотно вовлеченных в антироссийскую деятельность», сообщает МИД РФ.
В декабре 2020 и апреле 2021 года правительство Великобритании ввело санкции против 14 россиян, которые также входят в список Магнитского. Им запретили приезжать в страну и заморозили их активы на территории Великобритании. Это была инициатива Лондона в рамках «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».
По мнению британского МИДа, в России «в 2007 году организованная преступная группировка была причастна к серьезной коррупции, незаконно присвоив российскую государственную собственность на сумму, эквивалентную $230 млн, с помощью сложной схемы, включающей сфальсифицированные налоговые льготы».
Санкции Великобритании также были направлены на борьбу с нарушением прав человека в Чеченской республике.
Москва считает эти предлоги “надуманными и абсурдными”: «Легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя», - отмечает заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.
Лахонин призывает руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношениях между странами и подчеркивает, что любые недружественные шаги «не останутся без адекватного пропорционального ответа».
Британский МИД эти меры еще не прокомментировал.
Президент США Байден выступил в поддержку белорусской оппозиции
Президент США Джо Байден 9 августа выступил с заявлением по поводу годовщины белорусских президентских выборов. Он также объявил о решении принять новые санкции против режима Александра Лукашенко. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
В этот день, год назад, граждане Беларуси попытались сделать так, чтобы их голоса были услышаны и их будущее определилось в результате демократических выборов, говорится в заявлении.
Президент США считает, что вместо уважения однозначно высказанной воли белорусского народа, режим Лукашенко пошел на избирательный подлог, за которым последовала жесткая кампания репрессий.
От задержаний тысяч мирных протестующих до заключения за решетку более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов, ставших политзаключенными - до принудительной посадки пассажирского самолета, выполнявшего международный рейс, действия режима Лукашенко направлены на удержание власти любой ценой, отмечается в документе.
США продолжат вместе с союзниками и партнерами защищать права человека и свободу слова. Байден объявил о подписании распоряжения о новых санкциях против ряда белорусских физических и юридических лиц - за их роль в притеснении демократии и прав человека в Беларуси.
Президент отметил в своем заявлении, что, встречаясь на днях с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, заверил ее, что США - на стороне народа Беларуси, «отважно борющегося за осуществление своих демократических чаяний».
Министерство финансов США объявило, что санкционные ограничения затронут направлены против 23 физических лиц и 21 юридических лиц. Среди компаний, против которых вводятся санкции - один из крупнейших производителей удобрений в мире «Беларуськалий», компании «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и ряд строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.
Движение по Транскаму запрещено для всех видов транспорта из-за схода селя
Движение по Транскавказской магистрали запрещено для всех видов транспорта из-за схода селя, сообщает МЧС Северной Осетии.
«С 19.20 запрещается движение по Транскавказской магистрали из-за схода селя на 69 километре», - подтвердили информагентству «Рес» в дежурной части югоосетинского спасательного ведомства.
Транскам - единственная дорога, которая связывает Россию и самопровозглашенную республику Южная Осетия, основная часть которой проходит по высокогорью.
Для путешественников из ряда стран упростили правила въезда в Грузию
Власти Грузии расширили список стран, гражданам которых для въезда на территорию государства достаточно пройти тест на коронавирус. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте законодательного вестника.
Правила въезда упростили для путешественников из Иордании, Ливана и Ирака. Теперь граждане и резиденты этих стран смогут въехать в Грузию, имея на руках только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до поездки, – у них не потребуют предоставить паспорт вакцинации или отбыть карантин. На третий день пребывания в Грузии им придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет.
До сих пор подобные правила распространялись на следующие страны: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония и Босния и Герцеговина.
Также приехать в Грузию могут практически все вакцинированные против COVID-19 иностранцы. Единственное исключение – лица, побывавшие в Индии за последние две недели. Все иностранные визитеры при въезде в Грузию должны иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае необходимости, покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции.
ООН: Человечество ожидают катастрофические изменения климата
Деятельность человека меняет климат беспрецедентным, а иногда и необратимым образом, – говорится в отчете, подготовленном Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК).
Согласно докладу, за последние сорок лет средняя температура на Земле росла значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период предыдущие 2000 лет. В 2011-2020 годах она превышала средние температурные показатели 1850-1900 годов примерно на 1,1 градуса Цельсия. А последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года.
Авторы считают, что в ближайшие десятилетия во всех регионах мира изменение климата станет еще более заметным. При повышении среднемировой температуры на 1,5° C увеличится количество фаз экстремальной жары, теплые времена года станут длиннее, а холодные - короче. Не исключено, что Арктика уже до 2050 года будет практически полностью освобождаться ото льда как минимум один раз в год в сентябре.
С большой долей вероятности (90%) основной движущей силой глобального таяния ледников с 1990-х годов ученые называют человеческое влияние. Оно уже стало причиной и других экстремальных погодных явлений в разных регионах мира: будь то тепловые волны, которые люди недавно наблюдали в Греции и в западной части Северной Америки, или наводнения, подобные тем, что произошли в Германии и Китае, добавляют авторы доклада.
В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату. Его цель – сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия и удержать потепления в пределах 1,5 градусов. Но ученые считают, что «битва за полтора градуса» почти проиграна, даже при самых значительных сокращениях выбросов.
Этот доклад - «красный код для человечества», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Отчет должен прозвучать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива прежде, чем они уничтожат нашу планету», - добавил он.
Катастрофы, по мнению членов МГЭИК, можно избежать, если мир примет меры прямо сейчас. По крайней мере возможно не допустить еще большего роста температуры. Используя, например, прогрессирующие выбросы парникового метана из вечной мерзлоты с одновременным снижением поглощающей способности биосферы.
- МГЭИК представила свою оценку впервые более чем за 8 лет - она оказалась намного хуже, чем можно было ожидать. Над докладом работали более двух сотен ученых, которые обобщили результаты тысяч исследований.
Грузия впервые примет многонациональные военные учения Maple Arch
В Грузии впервые пройдут многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 21. Об этом сообщили сегодня, 9 августа, в Минобороны Грузии.
В ноябре двухнедельные учения примет Совместный центр подготовки и оценки НАТО – Грузия (JTEC). Задействованы в маневрах будут военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции. Организует Maple Arch 21 Минобороны Канады, а руководить ими будет грузинская сторона – Восточное командование Военно-морского флота Сил обороны Грузии.
«Вместе с канадскими инструкторами в Maple Arch 21 будут задействованы грузинские инструкторы», - сообщили в грузинском оборонном ведомстве.
Как отмечается, «с целью проведения учений в полноценной и безопасной обстановке» сегодня в JTEC прошла конференция по базовому планированию Maple Arch 21. На встрече представители грузинской стороны и других стран, участвующих в учениях, обсуждали цели маневров и условия для их успешного проведения.
Maple Arch – это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые участвовали в этих маневрах в 2018 году на уровне батальона, сообщают «Новости-Грузия».
Гарибашвили: у нас необыкновенные отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией
Одним из наших основных направлений должна быть успешная политика соседства; у нас необыкновенные отношения с тремя нашими соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией, – об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время выступления на презентации десятилетнего плана развития МИД.
По словам главы правительства Грузии, армянские военные были освобождены благодаря успешному посредничеству, а Азербайджану были переданы важные карты заминированных территорий, пишет Общественный вещатель.
«Результатом успешной политики является то, что при нашем посредничестве мы достигли соглашения с нашими братьями, азербайджанцами и армянами, которое позволило освободить армянских военных, а также передать важные документы Азербайджану – карты заминированных территорий. Это успешный прецедент, который мы все создали – три соседние страны. Именно это должно быть одним из наших основных направлений, чтобы Грузия действительно стала одним из инициаторов мира и стабильности в регионе и прочной основой для дальнейшего развития. Платформа, которую мы можем предложить нашим дружественным и соседним странам, должна быть развита, и мы должны быть более активными в этом направлении», – заявил премьер-министр Грузии.
Передача 15 армянских граждан состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей грузинских властей 12 июня. По сообщению официального Баку, Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. К процессу также был подключен исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
Рига рассматривает введение ЧС на латвийско-белорусской границе
Глава МВД Латвии предложила правительству ввести чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе. По словам Марии Голубевой, такое решение необходимо для защиты латвийских и внешних границ Евросоюза от нелегальных мигрантов.
В случае принятия решения режим чрезвычайной ситуации введут в ряде приграничных районов Латвии. Пограничники смогут задерживать мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.
За последние три дня на латвийско-белорусской границе были задержаны более 200 нелегальных мигрантов.
Ранее режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью ввели власти Литвы после того, как стороны белорусской границы в республику проникли больше четырёх тысяч человек – преимущественно беженцев из Ирака.
Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведёт таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Минск обвинения отвергает.
Лукашенко считает катастрофой то, что молодежь в Грузии не говорит на русском
Грузия, как и Украина, – это моя «головная боль», – сказал Александр Лукашенко на встрече с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. Он ответил на вопрос пророссийского политика, председателя партии «Нейтральная Грузия», руководителя Центра грузино-российской дружбы Валерия Кварацхелия.
«Я в советские времена был немало раз в Абхазии (правда в Южной Осетии не был), в Абхазии был, в Грузии был, кроме Тбилиси... Грузины, белая Волга, красивые девушки... Русские, белорусы, украинцы завидовали вам всегда! Я не говорю о достижениях – это был цветущий оазис. Что там произошло, я недавно видел. Не буду говорить почему: я хорошо отношусь к Грузии, к грузинам. Есть там и объективные, и субъективные причины, но из всего надо делать выводы, пока не поздно. Мы уже перешли красные линии, но пока не загнаны в угол. Надо возвращаться, садиться за один стол и определяться, что будем делать. И начинать с экономики надо, чтобы люди почувствовали, что в этом есть толк и смысл», – отметил он.
Лукашенко говорит, что Грузия «уже далеко отошла» от других постсоветских стран: здесь молодежь на английском языке разговаривает чаще, чем на русском. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину, а убедился в этом, когда несколько лет назад прогулялся по улицам Тбилиси вместе с тогдашним президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
«Он пригласил кого-то – они со мной общались не на русском языке, они говорили на английском, я с ними через переводчика общался. Катастрофа! Дальше будет хуже», – говорит Лукашенко.
Он заметил, что Грузия и другие постсоветские страны, отдаляясь друг от друга, теряют традиционные рынки. Лукашенко также напомнил, что еще во время участия Грузии и Украины в СНГ он просил Михаила Саакашвили и Петра Порошенко не выходить из этого объединения, но те не прислушались.
«Выйти просто, а вот назад гораздо сложнее. По разным причинам, в том числе и морального порядка. Один меня не послушал, и второй не послушал», – сказал он.
Александр Лукашенко считает, что постсоветские государства на Западе никто не ждет:
«Слушайте, там не ждут! И не потому, что там вредный Запад, они агрессоры и прочие. Все от жизни людей, от экономики. У них своя экономика, у них свой рынок, они производят выше головы, им надо сбывать это, им нужны рынки. И мы им нужны прежде всего как рынок сбыта. Ну, и как говорят еще наши журналисты, как дешевая рабочая сила. Ну кто в Польше сейчас будет собирать клубнику? Девушки из Украины. А я не хочу, чтобы белорусы туда поехали. Я лучше сам буду высевать здесь клубнику, и пусть они здесь топчутся», – сказал Лукашенко.
Он уверен, что основой для объединения государств на постсоветском пространстве может стать экономика.
Кристина Тимановская выставила на аукцион свою медаль
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и пытались против её воли вывезти из Токио после критики белорусских спортивных чиновников, выставила на eBay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года, которые проходили в Минске. На данный момент стоимость лота превысила пять тысяч долларов.
Все средства от продажи медали будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку спортсменам Беларуси, находящимся в оппозиции к режиму Лукашенко.
1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от нее вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что её хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политического убежища за рубежом, так как опасается преследования на родине.
После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. 4 августа она вылетела из Токио в Варшаву через Вену. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что тренер попросил Тимановскую отказаться от выступления в связи с рекомендацией медиков, обеспокоенных эмоциональным и психологическим состоянием спортсменки.
Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации на Играх в Токио главного тренера белорусской сборной по легкой атлетике Юрия Моисевича и представителя команды Артура Шимака. МОК считает, что они причастны к попытке выслать из Токио Кристину Тимановскую.
Лукашенко пообещал признать Крым российским сразу после российского бизнеса
Александр Лукашенко заявил, что готов признать аннексированный Крым частью России после того, как это сделает российский бизнес. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции во Дворце независимости 9 августа, трансляцию вёл канал ОНТ. Лукашенко заявил, что отношения Минска и Украины находятся в низшей точке и у него "развязаны руки".
"Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", – заявил Лукашенко. По его словам, в этом случае он готов будет переступить через международные обязательства.
Крым был аннексирован в марте 2014 года. Россия называет эти события восстановлением исторической справедливости, а полуостров и расположенный на нём город Севастополь – двумя своими регионами. Почти все страны мира не признают этого. Против Москвы после аннексии введены санкции США и Евросоюза.
Через семь лет после аннексии, опасаясь санкций, в Крыму не работают крупные российские компании, банки, государственные корпорации. Операторы мобильной связи тарифицируют звонки с полуострова как международную связь. Там нет отделений государственного банка ВТБ и "Сбербанка". Местные спортивные команды не приняты в российские спортивные федерации. Крымская железная дорога официально не связана с государственной монополией РЖД.
Минск не признаёт Крым частью Россию. Национальный перевозчик "Белавиа" не выполняет рейсы на полуостров. Лукашенко ранее утверждал, что стране угрожали отключением от международной межбанковской системы SWIFT в случае, если он признает Крым российским. В последние месяцы он заявляет, что Киев вынуждает его разрешить авиарейсы на полуостров, однако пока этого не сделано.
- Режим Лукашенко остался в международной изоляции в Европе после президентских выборов в августе 2020 года. Лукашенко в шестой раз подряд был объявлен на них победителем. Единственная европейская страна, оказывающая ему поддержку, – Россия. Только с начала 2021 года белорусский лидер три раза встречался с российским президентом Владимиром Путиным.
Михаил Ломтадзе стал самым богатым гражданином Грузии по версии Forbes
Председатель правления казахстанской компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе стал самым богатым гражданином Грузии по версии журнала Forbes, обогнав экс-премьера Бидзину Иванишвили. На это обратило внимание издание Bm.ge.
Состояние Ломтадзе, по данным Forbes, составляет 5.1 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира он на 597-м месте. Состояние Иванишвили же оценивается в 4.8 млрд долларов, он на 632-м месте.
«Эхо Кавказа» писало об успехе Ломтадзе в октябре прошлого года. Компания, которой принадлежит Kaspi Bank, тогда успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже. До IPO Ломтадзе был владельцем 26% акций компании. Учитывая стоимость ценных бумаг, его состояние оценили в $1,8 млрд.
Михаил Ломтадзе родился в Батуми в 1975 году. Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, которая в 2002 году компания стала частью глобальной сети Ernst & Young. В 2004-2016 годах был партнёром в Baring Vostok Capital Partners, в 2003-2005 годах возглавлял российскую ассоциацию венчурного инвестирования, в 2006-2010 годах был членом правления российского Центра финансовых технологий.
В 2008 году Ломтадзе заявил: «Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии». В 2017-м сказал, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует. В июне текущего года Ломтадзе был награжден медалью, учрежденной президентом Кахастана, за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.
В Грузии вновь вводят обязательное ношение масок на улице
Власти Грузии возвращают в действие предписание об обязательном ношении защитных масок как в помещениях, так и на улице.
«С завтрашнего дня ношение масок обязательно везде, где собирается более 5 человек», – сказал сегодня на брифинге глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гибрадзе подчеркнул, что новые положения распространяются абсолютно на всех граждан, в том числе, прошедших полный курс вакцинации. Штраф за нарушение правила ношения маски составит 20 лари (около 6 долларов), за повторное появление в общественных местах без маски сумма штрафа удваивается.
Правило обязательного использования масок на открытом пространстве в Грузии отменили 22 июня. До последнего времени носить маски нужно было только в общественном транспорте и в закрытых помещениях.
Решение о повторном введении регуляций принято в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Только за последние сутки в стране выявлено 2236 новых случаев заражения, а 44 человека скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими — оба компонента вакцины получили около 5% населения. С начала пандемии зафиксировано более 450,1 тысячи случаев инфицирования, более 403,7 тысячи выздоровели, 6128 скончались.
В Хургаду прилетел первый за шесть лет рейс из России
Первый после шестилетнего перерыва самолёт из Москвы приземлился в понедельник, 9 августа, в египетском курортном городе Хургада. Рейс авиакомпании EgyptAir вылетел рано утром из аэропорта Домодедово.
После возобновления авиасообщения самолёты из Москвы будут летать по пять раз в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно египетская и российская стороны будут выполнять по 10 рейсов еженедельно.
Авиасообщение между Египтом и Россией было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения на Синае пассажирского лайнера компании "Когалымавиа". Самолёт летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала авиакатастрофу как теракт. В 2018 году возобновились регулярные рейсы из Москвы в Каир, но чартерное сообщение оставалось закрытым.
Кроме того, 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдовой. Сообщение с этими странами приостанавливали из-за пандемии коронавируса.
Подростков госпитализировали в Грузии после загара с использованием отвара листьев инжира
Двое подростков попали в ожоговый центр Тбилиси после загара с использованием отвара из листьев инжира. Об этом журналистам сообщили врачи медицинского учреждения.
Школьницы в возрасте 12 и 13 лет были переведены в столичную клинику из Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети). По словам врачей, они получили ожоги до 20% тела и их повреждения довольно серьезные.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», медики призывают всех отказаться от использования народных средств и во время загара использовать защитные средства, а также не находиться долго под солнцем с 11:00 до 17:00. Особенно воздержаться советуют детям и пожилым людям, их купальные костюмы должны максимально закрывать тело.
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