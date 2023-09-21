Власти Казахстана внесли в реестр «иноагентов» десятки СМИ и НПО

Власти Казахстана опубликовали список «иноагентов», официально он называется «реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, или лиц без гражданства». В нём на данный момент двести сорок строк.

Среди попавших в реестр – десятки казахстанских правозащитных организаций, независимых СМИ, журналистов и блогеров, в частности – Норвежский Хельсинкский Комитет в Казахстане, представительство международной организации Internews, Казахстанское бюро по правам человека, организация по защите прессы «Адил соз», фонд «Крылья свободы», общественная организация «Эхо», юридические лица местных изданий masa.media и malim.kz, и многие другие.

Отмечается, что в строках с именами физических лиц показаны их индивидуальные идентификационные номера (ИИН), что относится к персональным данным.

Казахская служба Радио Свобода – Радио Азаттык напоминает, что в прошлом году власти Казахстана внесли изменение в Налоговый кодекс, которые предусматривают публикацию реестра лиц, получающих иностранное финансирование. В правительстве тогда заявили, что мера направлена на «повышение уровня доверия граждан». Критики решения властей проводят аналогии с российским списком «иноагентов», который регулярно пополняется Минюстом.

После принятия в России законодательства об иностранных агентах ведомство получило возможность вносить некоммерческие организации и частные лица, если те получают денежные переводы из-за рубежа или просто находятся под неким «иностранным влиянием», в соответствующий реестр. Иноагентам в России грозят крупные штрафы, а в случае неоднократного нарушения законодательства – тюремные сроки. Фактически закон позволяет преследовать критиков российской власти.

На сегодняшний день в списке российского Минюста уже почти 700 организаций и частных лиц, среди которых известные оппозиционные политики, правозащитники, журналисты, общественные деятели и деятели культуры.