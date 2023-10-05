Власти Латвии уведомили более 3200 россиян о возможной высылке

3255 граждан России, проживающий в Латвии, получили уведомления об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ). Они должны будут покинуть страну в том случае, если не запросили повторную сдачу экзамена на знание латышского языка или статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом заявила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

Ранее власти Латвии предупреждали, что российских граждан, не сдавших языковой экзамен, обяжут покинуть страну. После получения уведомления у них будет два месяца, чтобы уехать. В декабре ведомство проверит, выехали ли эти люди за границу. Если нет - им предпишут покинуть Латвию.

Розе сообщила, что среди лиц, которые не проявили активности для получения ВНЖ, около 200 человек не имеют задекларированного места жительства, поэтому учреждение не может с ними связаться. Еще нескольким людям письма не отправлены, поскольку известно, что они уже находятся за пределами Латвии