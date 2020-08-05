Власти Ливана назвали причину взрыва в Бейруте. Число жертв выросло до 78

Причиной мощных взрывов в порту Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами, заявил президент Ливана Мишель Аун. Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "Аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

Как сообщил ливанский телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана, аммиачная селитра была конфискована с корабля Rhosus. Судно под молдавским флагом зашло в сентябре 2013 года в порт Бейрута из-за технических проблем. Rhosus перевозил груз селитры из Грузии для Мозамбика. Позже груз был конфискован таможенными службами и помещен на склад в порту.

По словам управляющего порта, на склад никто не имел доступа. Недавняя инспекция обнаружила, что внутрь склада можно попасть через дыру в стене, а замок на двери требует замены. Взрыв произошел во время сварочных работ при ремонте двери.

"Медиазона" обратила внимание, что Rhosus принадлежал проживающему на Кипре уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину.

В результате взрыва в столице Ливана погибли по меньшей мере 78 человек, сообщает Al Hadath со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.

"Число погибших достигло 78, количество раненых возросло до 4 тысяч человек", – передает его слова телеканал.

Два мощных взрыва прогремели накануне, 4 августа, в портовой части Бейрута. В радиусе 10 километров от эпицентра взрыва повреждены здания, улицы завалены обломками зданий и перевернутыми автомобилями. Взрывную волну почувствовали жители Кипра, расположенного в 240 километрах от Бейрута.