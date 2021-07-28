Власти потребовали от жителя села в Амурской области убрать из двора флаг США

Местные власти потребовали от жителя села Поярково Амурской области Романа Лесковского убрать флаг США, который висит в его дворе. Ему угрожали проблемами, обращением в спецслужбы и отказом в трудоустройстве. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Флаг был вывешен две недели назад. "Я повесил у себя во дворе флаг той страны, которая меня не обманула, не ущемила и которая мне симпатична", - объяснил сельчанин корреспонденту Сибирь.Реалии. Местный депутат рассказала его матери, что снять флаг требуют областные власти.

Председатель местного совета депутатов, как утверждается, попросила мать Лесковского снять флаг, чтобы "не было проблем", и говорила, что в противном случае ему будет сложно найти себе работу. Самому активисту она, по его словам, угрожала Федеральной службой безопасности. Он рассказал, что ему поступали звонки с аналогичными требованиями от разных людей и с разных номеров.

Население Поярково — около 7 тысяч человек. Посёлок расположен в 111 километрах от Благовещенска, на границе с Китаем. Законодательство в России не запрещает развешивать национальные флаги.