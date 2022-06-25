Власти решили не тушить треть лесных пожаров в России

Французские журналисты раскрыли подробности телефонного разговора президентов России и Франции 20 февраля – последнего перед признанием Москвой независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР», за которым последовало вооруженное вторжение в Украину.

В основе документального фильма «Президент, Европа и война», показанного по телеканалу France 2, – девять минут телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Фильм, как сказано в аннотации, рассказывает о дипломатическом закулисье последних шести месяцев в Елисейском дворце – о попытках Макрона предотвратить войну и о его реакции на ее начало.

Разговор Путина с Макроном, отрывки из которого включены в фильм, произошел утром 20 февраля, на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе и стягивания российских войск к границе с Украиной, но еще до каких-либо официальных шагов российской стороны.

«Я хотел бы, чтобы вы сначала дали мне свое понимание ситуации и, возможно, совершенно прямо, когда мы говорим один на один, сказали мне, каковы ваши намерения», - такими словами начал разговор Макрон. «Что я могу сказать? Вы сами видите, что происходит», – ответил на это Путин, после чего обвинил украинского президента Владимира Зеленского во лжи, а самого Макрона – в желании пересмотреть Минские соглашения об урегулировании в Донбассе. Макрон не согласился с такой трактовкой, что привело к горячему обмену мнениями. На сетования Путина о том, что предложения сепаратистов «не слышат», Макрон, как следует из фильма, ответил: «Нам наплевать на предложения сепаратистов!» – обосновав это тем, что они не являются стороной Минских соглашений.

В конце концов Путин согласился на предложение Макрона встретиться с президентом США Джо Байденом, однако настоял на том, чтобы дата саммита пока не назначалась, поскольку его нужно подготовить. Разговор заканчивается словами Путина: «Не хочу скрывать от вас, что я сейчас хотел пойти поиграть в хоккей. Вот, я говорю с вами из спортзала».

В сообщении Кремля о телефонном разговоре 20 февраля о возможной встрече с Байденом ничего не говорилось. На следующий день на заседании Совбеза России, где обсуждался вопрос признания сепаратистских республик Донбасса, Путин упоминал о некоем предложении французской стороны, но отмечал, что оно не конкретно. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предлагал дать Западу «последний шанс» на переговоры, но в ответ на слова Путина «Вы что, предлагаете начать переговорный процесс?» стушевался и выступил сначала за присоединение «ДНР» и «ЛНР» к России, а после очередного вопроса Путина – за их независимость.

Макрон и после начала войны – в отличие, например, от президента США – несколько раз звонил Путину. Он говорил, что это не доставляет ему удовольствия, но подчеркивал, что контакты необходимы для поиска мира.

В Кремле французский документальный фильм пока не комментировали.