США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

США рекомендовали своим гражданам, находящимся в Беларуси, немедленно покинуть страну. Уведомление опубликовано на сайте посольства США в Минске.

В сообщении упоминается недавнее закрытие Литвой двух из шести погранпереходов на литовско-белорусской границе. Отмечается также, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность полного закрытия белорусской границы.

Американцам рекомендовали уехать из Беларуси через погранпункты с Латвией и Литвой или на самолете. Посольство также призвало не выезжать через Россию или Украину.

США просят своих граждан отказаться от поездок в Беларусь, указывая, что в случае возникновения нештатных ситуаций диппредставительства не смогут в полной мере оказать им консульскую помощь.

Литва закрыла пограничные КПП Шумскас (Лоша) и Тверячюс (Видзы) с 18 августа. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что правительство рассматривает и другие сценарии защиты, вплоть до полного закрытия границы с Беларусью. Она подчеркнула, что такой шаг в случае необходимости должен быть принят всеми граничащими с Беларусью странами региона: Литвой, Латвией и Польшей.

Билотайте рассказала, что вопрос дальнейшего закрытия границ с Беларусью будет обсуждаться министрами стран Балтии и Польши на встрече в Варшаве 28 августа.