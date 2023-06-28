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Власти ЦАР заявили, что примут любую российскую ЧВК вместо «Вагнера»

Российский бронетранспортёр в Банги, ЦАР, 2020

Власти Центральноафриканской республики заявили, что готовы принять любую военную помощь от России, если она решит вывести из страны наёмников ЧВК «Вагнер». Тем самым они подтвердили, что силы ЧВК «Вагнер» располагались в ЦАР с санкции российского руководства, считает газета Financial Times.

Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика сказал: «Если Москва решит вывести их [вагнеровцев] и прислать нам Бетховенов или Моцартов вместо «Вагнера», мы их примем».

Силы ЧВК «Вагнер» под видом военных инструкторов оказывают значительную помощь правительству ЦАР в защите от враждебных ему военизированных группировок. Утверждается, что в 2020 году они подавили попытку вооружённого восстания. «Вагнер» контролирует в ЦАР добычу золота и других полезных ископаемых. По данным издания Politico, прибыли «Вагнера» в ЦАР в 2022 году достигли почти одного миллиарда долларов.

По словам сотрудницы вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Катрины Доксси, силы «Вагнера» в ЦАР интегрировались в местные военные структуры, и правительство в большой мере зависит от них.

Помимо ЦАР, силы ЧВК «Вагнер» в Африке присутствуют как минимум в Мали, Буркина-Фасо, Судане и Ливии.

  • В 2018 году съёмочная группа Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, собиравшаяся провести в ЦАР расследование о деятельности ЧВК «Вагнер» в этой стране, была расстреляна неизвестными. Расследование смерти журналистов не дало результатов.
  • В 2021 году Си-эн-эн и независимая расследовательская группа Sentry сообщали об убийствах наёмниками ЧВК «Вагнер» жителей ЦАР, протестовавших против выселения их из домов ради расширения добычи золота на шахте Ндассима. О зверствах «вагнеровцев» в ЦАР в 2021 году писало и французское RFI.

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