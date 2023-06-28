Власти ЦАР заявили, что примут любую российскую ЧВК вместо «Вагнера»

Власти Центральноафриканской республики заявили, что готовы принять любую военную помощь от России, если она решит вывести из страны наёмников ЧВК «Вагнер». Тем самым они подтвердили, что силы ЧВК «Вагнер» располагались в ЦАР с санкции российского руководства, считает газета Financial Times.

Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика сказал: «Если Москва решит вывести их [вагнеровцев] и прислать нам Бетховенов или Моцартов вместо «Вагнера», мы их примем».

Силы ЧВК «Вагнер» под видом военных инструкторов оказывают значительную помощь правительству ЦАР в защите от враждебных ему военизированных группировок. Утверждается, что в 2020 году они подавили попытку вооружённого восстания. «Вагнер» контролирует в ЦАР добычу золота и других полезных ископаемых. По данным издания Politico, прибыли «Вагнера» в ЦАР в 2022 году достигли почти одного миллиарда долларов.

По словам сотрудницы вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Катрины Доксси, силы «Вагнера» в ЦАР интегрировались в местные военные структуры, и правительство в большой мере зависит от них.

Помимо ЦАР, силы ЧВК «Вагнер» в Африке присутствуют как минимум в Мали, Буркина-Фасо, Судане и Ливии.