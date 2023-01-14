В результате обстрела Днепра разрушен многоэтажный жилой дом

В Днепре в результате российского обстрела разрушен многоэтажный жилой дом, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По предварительным данным, пять человек погибли. 27 человек ранены, в том числе шесть детей. Из-под завалов удалось спасти 15 человек, спасательные работы продолжаются.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что весь район обесточили и отключили от систем жизнеобеспечения. Завалы, по его словам, будут разбирать всю ночь.

Это уже второй обстрел территории Украины за день. Утром в субботу Россия атаковала в Киеве объекты критической инфраструктуры. По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Днепровском районе. В Голосеевском районе украинский столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет. Местные жители сообщили по меньшей мере о четырёх взрывах. После взрывов в Киеве объявили воздушную тревогу.

Вооружённые силы Украины заявили, что звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром 14 января, не связаны с какими-либо военными действиями.

Украинские власти также сообщили об обстрелах Харькова. В городе приостанавливало работу метро. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в телеграме, что, по предварительным данным обстрел по объектам инфраструктуры вёлся из ракетных комплексов С-300.

Сообщается о взрывах в пригороде Киева Буче и в подконтрольном Украине Запорожье. Всего сигналы воздушной тревоги утром 14 января звучали в шести регионах страны.

Минобороны России субботние обстрелы пока не комментировало.

По данным украинского МИДа, ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов.