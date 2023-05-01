Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС

Власти ЮАР просят президента России Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, который состоится в Южной Африке этим летом. Причина в ордере на арест российского президента, который выдал Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в военных преступления в Украине. Об этом пишет южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники.

Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что что обязывает её исполнять решения МУС.

«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», – сказал газете представитель правительства ЮАР.

Как пишет Sunday Times, на прошедшей неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Владимира Путина.

По мнению собеседника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.

Неназванные высокопоставленные чиновники подтвердили изданию, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.

В конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения об участии президента России в саммите в Дурбане пока нет.