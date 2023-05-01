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Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС
Власти ЮАР просят президента России Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, который состоится в Южной Африке этим летом. Причина в ордере на арест российского президента, который выдал Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в военных преступления в Украине. Об этом пишет южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники.
Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что что обязывает её исполнять решения МУС.
«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», – сказал газете представитель правительства ЮАР.
Как пишет Sunday Times, на прошедшей неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Владимира Путина.
По мнению собеседника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.
Неназванные высокопоставленные чиновники подтвердили изданию, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.
В конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения об участии президента России в саммите в Дурбане пока нет.
- Южно-Африканская Республика имеет тесные связи с Москвой. Кремль в своё время поддерживал борьбу АНК против режима апартеида.
- После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооружённого конфликта.
- Ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд выдал после обвинений в адрес Кремля о незаконной депортации украинских детей.
Другие новости дня
В Грузии пресечена попытка незаконной продажи урана
В городе Поти на западе Грузии задержан мужчина, который пытался продать за 2 миллиона долларов радиоактивное вещество – уран. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
«Согласно заключению радиологической экспертизы, представленная на экспертизе масса, изъятая при обыске, содержит радиоактивное вещество уран и относится к категории ядерных материалов», – сказано в заявлении СГБ.
Задержанному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Дело возбуждено по 1-й части статьи 230 УК Грузии — незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами.
Расследование проводит Департамент контрразведки СГБ Грузии. Другие подробности пока не сообщаются.
Отметим, что в Грузии ранее несколько раз пресекались попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ.
Папа римский рассказал об участии в пока секретной миссии по Украине
Папа римский Франциск сообщил об участии Ватикана в миротворческой миссии, цель которой – содействовать завершению конфликта вокруг Украины.
«Работа в рамках миссии уже идёт, но подробности пока не предаются общественной огласке», – сказал понтифик, отметив, что в своё время он сам сообщит детали. При этом он заметил, что готов помочь репатриировать украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории.
О миссии по достижению мира Франциск рассказал журналистам, возвращаясь на самолёте из Венгрии, где он побывал с трёхдневным визитом.
«Я думаю, что мир всегда достигается путём открытия каналов связи. Вы никогда не сможете достичь мира, если они закрыты. Это непросто», – цитирует понтифика Reuters.
Глава Римско-католической церкви сказал, что говорил о ситуации в Украине с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, а также с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. РБК отмечает, что Иларион ранее руководил отделом внешних связей Русской православной церкви.
- С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Франциск практически каждую неделю призывал к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой, но его предложения до сих пор не привели к какому-либо результату.
- 86-летний понтифик также ранее заявлял, что хочет посетить украинскую столицу, равно как и Москву - с миротворческой миссией.
Сборная Грузии по гандболу впервые вышла на чемпионат Европы
Сборная Грузии по гандболу впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы.
Команда одержала победу в финальном матче квалификационного турнира – обыграла в гостях команду Венгрии. Судьба матча решилась в последнюю секунду: после точного семиметрового броска Георгия Глеванадзе счет стал 31:30 в пользу сборной Грузии.
Чемпионат Европы в январе 2024 года примет Германия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Есть погибшие
В городе Павлодар Днепропетровской области Украины в результате ночного ракетного удара армии России пострадали 25 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
По его словам, российская армия нанесла удар крылатыми ракетами, семь из которых были сбиты. «Но есть и попадания, – написал Лысак. Одна из ракет попала в промышленное предприятия, начался пожар. В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов». Пострадали также около 40 жилых домов и школа в нескольких районах региона, уточнил глава администрации Днепропетровской области.
После появления информации об ударе по Павлограду в соцсетях появилось видео, на котором видны яркие вспышки и разрывы. В городе начался пожар, предположительно, удар был нанесен по складу боеприпасов. В квартирах и домах взрывной волной были вынесены закрытые окна и балконные двери.
В телеграм-канале администрации города попросили жителей не выходить на улицу и оставаться в безопасных местах. Иной официальной информации о произошедшем пока нет.
Проверить эти сведения не представляется возможным.
Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российского обстрела Никополя в Днепропетровской области, сообщает Лысак.
Ударом из тяжелой артиллерии были повреждены шесть многоэтажных домов и ещё шесть частных домов, а также несколько хозяйственных построек, два газопровода и линия электропередач.
Минувшей ночью в результате российского ракетного обстрела Херсонской области погиб местный житель. Об этом заявили в областной военной администрации.
Украинские военные подтвердили, что в ночь на 1 мая российские военные атаковали Украину при помощи стратегической авиации и выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования. 15 из них были уничтожены, написал в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Ранее администрация Киева сообщила, что все выпущенные по столице Украины ракеты были сбиты.
Минобороны России очередную ракетную атаку по Украине пока не комментировало.
- 28 апреля в результате ракетного удара по Умани в Черкасской области Украины был полностью разрушен подъезд многоэтажного жилого дома. Спасательные работы завершились в субботу. Погибли 23 человека, в том числе шестеро детей.
- Минобороны России заявило, что в результате ракетного удара были поражены районы сосредоточения резервов в тылу ВСУ, и удар достиг цели. Власти Украины обвиняют Россию в терроре против мирного населения.
Умер российский модельер Вячеслав Зайцев
Несколько российских СМИ, в том числе Mash, Shot и «Известия», вечером в воскресенье сообщили о смерти художника и модельера Вячеслава Зайцева. Ему было 85 лет.
Сообщается, что он умер в больнице подмосковного города Щелково, куда его доставили с внутренним кровотечением. Зайцев в последние годы тяжело болел.
Вячеслав Зайцев получил известность как модельер еще в 1960-е годы, став одним из первых советских модельеров, получивших признание на Западе, в особенности во Франции, где его называли «Красным Диором». В 1979 году открыл свое ателье, позже преобразованное в Дом моды. Был автором костюмов, в том числе, для советских спортсменов на московской Олимпиаде 1980 года, эстрадных исполнителей, театральных постановок, в 1991 году разработал новую форму для российской милиции.
Особенной популярностью на Западе Зайцев пользовался в годы перестройки в СССР, когда он стал автором коллекций «1000-летие крещения Руси» и «Агония перестройки». В начале 2000-х годов для визита в Лондон Зайцев разработал костюмы для бывшей жены нынешнего президента России, Людмилы Путиной.
Был обладателем ряда советских и российских государственных наград, звания «народный художник России».
ВМС Швеции и Финляндии повысили уровень боеготовности
Военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в состоянии повышенной боевой готовности в связи с тем, что российские суда были замечены в районах, где проложены подводные силовые кабели, и вблизи ветряных электростанций. В Хельсинки и Стокгольме опасаются возможного российского удара по энергетическим сетям. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
О том, что возможность диверсии против подводных кабелей рассматривается как серьезная, заявила командующая ВМС Швеции Эва Скуг Хаслум.
Она не подтвердила и не опровергла утверждение о том, что российские корабли могли заходить в шведские территориальные воды.
Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что финский флот также находится в состоянии повышенной готовности. Представители ВМС обеих стран подтвердили, что в случае гипотетического российского вторжения окажут друг другу помощь - Швеция в обороне финских Аландских островов, а Финляндия в обороне шведского Готланда.
Российская сторона пока не комментировала публикацию.
Ранее сообщалось о том, что в документальном фильме «Война теней», снятом общественными телерадиокомпаниями Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, утверждалось, что приписанное к российскому Балтийскому флоту судно занимается картографированием морских кабелей и газопроводов в водах вокруг скандинавских стран и Финляндии. Это может быть использовано в случае полноценного военного конфликта между Россией и НАТО.
Команда журналистов получила доступ к радиоперехвату российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» и на основе отправленных с него сообщений составила карту его походов. Судно, предположительно, картографировало ветряные электростанции, газопроводы, силовые и интернет-кабели в Балтийском и Северном морях.
Эксперты из разведслужб НАТО рассказали авторам фильма, что российские суда создают такие карты на случай войны блока с Россией. Карты требуют постоянного обновления, следует из фильма, их наличие может позволить российскому флоту нанести удары по критической инфраструктуре стран Северной Европы.
Финляндия недавно официально стала 31-й страной-членом НАТО, а заявка Швеции на вступление в эту организацию пока не одобрена двумя странами - Венгрией и Турцией. При этом Швеция получила от союзников по НАТО гарантии безопасности.
- Ранее на этой неделе министерство обороны Дании подтвердило, что располагает десятками фотоснимков российского судна SS-750, сделанными в Балтийском море в сентябре прошлого года, за несколько дней до взрывов на подводных газопроводах «Северный поток». Об этом сообщило датское издание Information.
- Российское судно было замечено 22 сентября датским патрульным кораблем к востоку от острова Борнхольм. Спустя четыре дня произошел подрыв трех из четырех веток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», проложенных по дну Балтийского моря неподалеку от того места, где было замечено российское судно. Военные эксперты, которых цитируют издание, утверждают, что суда подобного типа могут быть задействованы для подводных диверсий. При этом Дания, как и другие страны, расследующие взрывы, официально не заявляли о том, что подозревают Россию в причастности к диверсии на газопроводах. Расследование продолжается.
В Карабахе призвали Совбез ООН принять «срочные и практические» шаги
Власти непризнанного Нагорного Карабаха вновь призвали Совет Безопасности ООН принять «срочные и практические» шаги для соблюдения Азербайджаном своих международных обязательств и норм международного права.
По информации Радио Азатутюн, в заявлении по случаю 32-й годовщины начала операции «Кольцо», в которой отряды ОМОН МВД Азербайджанской ССР совместно с внутренними войсками МВД СССР и подразделениями 4-й Армии предприняли крупномасштабную военную операцию по депортации армянского населения Карабаха, Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха, в частности, подчеркнуло:
«Сегодня мы вновь склоняем головы перед памятью всех невинных жертв жестокой преступной операции «Кольцо» и еще раз призываем международное сообщество, и в первую очередь Совет Безопасности ООН, несущий прямую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, отказаться, наконец, от протокольных выражений обеспокоенности и призывов к обеим сторонам и принять срочные и практические шаги для недопущения повторения подобных зверств и массовых нарушений прав человека, а также предотвращения геноцидальных и экспансионистских намерений Азербайджана по отношению к Арцаху [Нагорному Карабаху – ред.] и Армении. Уверены, что первым шагом в этом направлении может стать убеждение, а при необходимости - принуждение авторитарных властей Азербайджана к соблюдению своих международных обязательств и норм международного права, в том числе выполнению юридически обязательных решений Международного суда ООН, без чего ссылки на международный порядок, основанный на международном праве, несостоятельны».
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- 23 апреля 2023 года Азербайджан заявил об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах и Армению. Минобороны РФ назвало действия Азербайджана «односторонними и несогласованными».
Транскам закрыт до особого распоряжения из-за камнепада
Транскам вновь закрыт из-за ухудшения погодных условий, камнепада, сообщает МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия в телеграмм-канале.
«В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ» запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля», - говорится в сообщении.
Движение приостановлено в обоих направлениях с 19.00 30 апреля до особого распоряжения.
В Тбилиси проходит митинг сторонников «Грузинской мечты»
В центре Тбилиси, на площади Первой Республики проходит митинг в поддержку правящей партии «Грузинская мечта». Участники акции держат в руках флаги Грузии.
Со сцены к собравшейся толпе обращаются организаторы митинга, которые повторяют главный месседжбокс правящей партии о том, что страна нуждается в мире, сообщает SOVA.
«Сегодня на наших глазах возникает новая реальность, я имею в виду геополитическую ситуацию в мире. Мы должны думать о том, как стоит действовать, что нужно сделать, чтобы Грузия заняла достойное место в этом новом мировом порядке. Мы должны обсудить, что является реальной гарантией безопасности в этом новом мировом порядке, гарантией сохранения мира, нереальные планы и цели по вступлению в какой-либо военный альянс или нейтралитет и беспристрастность, которые могли бы помочь нам сохранить мир, укрепить безопасность и объединиться», - заявил бывший член «Грузинской мечты» Вато Шакаришвили.
На площади Республики установлены специально оборудованная сцена и монитор, где до этого собравшиеся на месте наблюдали за игрой футбольного клуба «Наполи». В связи с акцией протеста автомобильное движение ограничено.
Петербургских полицейских призвали использовать в Украине опыт НКВД
Главам подразделений полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области разослали справку о борьбе НКВД с «националистическими формированиями» в западных регионах Советского Союза. Об этом пишет «Фонтанка». Издание опубликовало фото первой страницы документа, всего в нем 28 листов.
Полицейским советуют опираться на опыт сотрудников советской госбезопасности во время командировок на территорию Украины «при проведении специальной военной операции». Документ подготовили во ВНИИ МВД России, полицейским надо было изучить материал в апреле.
В мае 2022 года 130 сотрудников спецполка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отправили на войну в Украину. Полицейские охраняют объекты на подконтрольных российским войскам территориях Донецкой и Луганской областей, - сообщает Север.Реалии.
Неясно, идет ли в документе речь о деятельности НКВД только на территории Западной Украины, или же и в странах Балтии и в Беларуси.
В конце Второй мировой войны и в течение более чем десятилетия после ее завершения на западе Украины вооруженную борьбу с советской властью вели отряды Украинской повстанческой армии. По официальным советским данным, в результате деятельности украинского вооруженного подполья в 1944-1956 годах на западе Украины погибли более 8 тысяч советских военнослужащих и сотрудников НКВД. Были убиты также десятки тысяч повстанцев, многие были осуждены к длительным срокам заключения. Репрессии коснулись также жителей западных регионов Украины, которые прямо не участвовали в деятельности УПА. Организованное сопротивление отрядов УПА удалось сломить только к середине 1950-х годов, отдельные партизанские группы существовали до конца 1950-х.
Какие именно уроки должны извлечь полицейские из деятельности НКВД в западных регионах СССР, неизвестно - полный текст справки МВД не опубликован.
Сборная Украины по дзюдо бойкотирует чемпионат мира после допуска россиян
Сборная Украины по дзюдо приняла решение бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в мае в столице Катара Дохе. Об этом сообщил главный тренер украинской сборной Виталий Дуброва в комментарии изданию «Суспільне спорт». Решение связано с допуском на соревнования дзюдоистов из России и Беларуси.
Накануне Международная федерация дзюдо объявила о том, что российские и белорусские борцы будут допущены на чемпионат в нейтральном статусе. Дуброва подчеркнул, что решение было принято в последний день подачи заявок на чемпионат мира.
На первенство допущены 17 «индивидуальных нейтральных атлетов» - граждане России и Беларуси. Как сообщило ранее «Суспільне Спорт», по меньшей мере 7 дзюдоистов из этого списка представляют армейский клуб ЦСКА, а некоторые являются военнослужащими российской армии. Дуброва обратил внимание на то, что Международный олимпийский комитет в своих рекомендациях о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов не рекомендовал допускать атлетов с действующими контрактами с Вооруженными силами этих стран.
Дуброва назвал решение Международной федерации дзюдо «унижением всех олимпийских принципов».
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. В марте МОК рекомендовал допустить их до соревнований в нейтральном статусе, при условии, если они не высказывались в поддержку войны и не связаны с армией. Это решение вызвало резкую критику в Украине и ряде других стран. При этом международные федерации по различным видам спорта автономны в принятии решений о том, допускать ли россиян и белорусов к соревнованиям или нет. В частности, запрет продолжает действовать практически во всех командных видах спорта.
Чемпионом мира по шахматам стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь
Новым чемпионом мира по шахматам стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. В матче на первенство мира в столице Казахстана Астане он победил россиянина Яна Непомнящего.
Чемпион определился на так называемом тай-брейке - после того, как по итогам 14 партий с нормальным контролем времени победитель не был выявлен. Три партии тай-брейка с контролем времени 25 минут завершились вничью, четвертую, заключительную выиграл Дин Лижэнь.
Он стал первым китайским обладателем чемпионского титула среди мужчин и 17-м чемпионом мира по общепринятой версии (без учета победителей турниров, проводившихся ФИДЕ в 2000-е годы во время раскола в шахматном мире). В июле 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался защищать свой титул против россиянина Яна Непомнящего. Российский гроссмейстер выиграл свое право на турнире претендентов в Мадриде. Второе место там занял Дин.
- Карлсен сказал, что у него нет мотивации защищать титул, он уже встречался с Непомнящим в чемпионском матче в 2021 году. Тогда он разгромил его со счетом 7,5:3,5, это было самое крупное поражение российского шахматиста.
- Непомнящий играл под нейтральным флагом – после российского вторжения в Украину шахматная федерация ФИДЕ не стала дисквалифицировать российских спортсменов, однако запретила использовать российские государственные символы. Гроссмейстер высказывался против войны.
WP: развивающиеся страны стараются избегать противостояния США и РФ
Индия, Бразилия, Пакистан, Египет и другие развивающиеся страны стремятся дистанцироваться от возрастающего противостояния между США с одной стороны и России и Китая – с другой. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утечку документов американской разведки.
Газета отмечает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден стремится получить глобальную поддержку в борьбе с распространением авторитаризма и воинственности России, а также с растущим влиянием Китая. При этом ряд стран хочет остаться в стороне или даже использовать ситуацию в своих целях.
The Washington Post приводит в пример Пакистан. Исламабад получили миллиарды помощи США в сфере экономики и безопасности после терактов 11 сентября 2001 года, но теперь сильно зависит от кредитов Китая и называет сотрудничество с Пекином стратегическим. Помощник премьер-министра Пакистана предупреждал, что поддержка резолюции ООН с осуждением России за начало войны против Украины поставит под угрозу переговоры с Россией в сфере энергетики и торговли.
Индия, как и Пакистан, боится занять позицию США из-за сотрудничества с Россией в сферах энергетики и экономики.
Египет, получает помощь от США, но несмотря на это, укрепляет связи с Россией – в том числе военные.
Противостояние США и Москвы используют страны Центральной Азии, которые стремятся уменьшить экономическую зависимость от России, но конкретные страны газета не называет.
Об утечке данных Пентагона стало известно в апреле. По информации Reuters, опубликованных секретных документов США может быть больше сотни. Утечка считается самой серьезной с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Ту утечку Пентагон называл «умышленным преступным актом».
По обвинению в утечке секретной информации из Пентагона арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра. В Минобороны США не комментируют содержание попавших в сеть документов. Об их подлинности также не сообщается.
На акцию в поддержку «Грузинской мечты» привозят людей из регионов
На площади Первой Республики в Тбилиси собираются участники акции в поддержку правящей партии Грузии. Ранее ее анонсировал грузинский шоумен и певец Георгий Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», пишет SOVA.
Несмотря на то, что в Тбилиси сегодня льет дождь, люди прибывают на место проведения митинга, где уже установлена сцена. Примечательно, что время акции перенесли на час из-за матча итальянского клуба «Наполи», где играет грузинский спортсмен Хвича Кварацхелия.
Большую часть участников митинга привезли из регионов Грузии, на площади можно заметить многочисленные автобусы и микроавтобусы.
Некоторые собравшиеся отмечают, что вышли на сегодняшний митинг, потому что не хотят, чтобы Европа вмешивалась во внутриполитические дела Грузии.
Грузия должна стремиться в НАТО: президент поздравила страну с Днем Сил обороны
В Грузии отмечается День Сил обороны, которым исполнилось 32 года. В этой связи президент страны Саломе Зурабишвили опубликовала обращение, в котором поблагодарила ветеранов и их семьи, а также напомнила о высоком значении вооруженных сил страны.
«Мы живем в эпоху, когда угрозы стали очень частыми. Вместе со старыми формами появился ряд новых угроз. Таким образом, роль сил обороны возрастает и требует большего профессионализма, большей гибкости, а также знаний.
Даже сегодня, в XXI веке, агрессивный империализм, как бы анахронично это ни звучало, проявляет себя с новой свирепостью и беспощадностью. Война, начатая Россией против Украины 14 месяцев назад, потрясла мир, поскольку были проигнорированы все принципы международного права и гуманизма. Однако, несмотря на жестокость и баланс сил, мы видим, что вторгающаяся сила не может победить ту, что защищает свою страну. Это тот пример, который Грузия в своей истории демонстрировала множество раз.
Эта беспощадная агрессия разоблачила перед всеми природу русского империализма. Это вызвало новое восприятие опасности в мире, а тем более на Европейском континенте, за чем последовало оказание беспрецедентной помощи Украине, увеличение военных бюджетов и усиление значения Североатлантического союза. Это доказывают и кандидатуры Швеции и Финляндии.
Новые геополитические реалии означают для нас то, что для укрепления мира и безопасности в стране необходимо использовать все возможности. Мы не должны жалеть усилий для укрепления нашего пути интеграции в Североатлантический альянс. Следует надеяться, что Вильнюсский саммит окажется знаковым в этом отношении.
Россия должна убедиться в том, что ее агрессивные действия и угрожающий тон никоим образом не повлияли на нашу постоянную и закрепленную Конституцией решимость и ориентацию. Наши партнеры должны понимать, что сегодня время принимать твердое решение и не колебаться, сообщение России должно быть четким и единым», - заявила президент.
- 30 апреля в Грузии отмечают День сил обороны. Именно эта дата (30 апреля 1991 года) считается официальной датой основания Вооруженных сил страны. В декабре 1990 года решением Верховного совета Грузии при МВД были сформированы внутренние войска – Национальная гвардия. Дальнейшее развитие грузинской армии происходило на базе Нацгвардии. 24 апреля 1991 года кабинет министров Грузии издал распоряжение о призыве на военную службу. И призыв в армию официально начался 30 апреля.
Ираклий Гарибашвили: Грузинская армия достойна всего наилучшего
«Грузинская армия является сильной опорой, главным гарантом защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Грузинская армия заслуживает всего наилучшего, наш долг - максимально ценить ваши заслуги и достойную службу», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на торжественном мероприятии, посвященном 32-летию Сил обороны Грузии, которое прошло на сборном плацу 4-й пехотной бригады в Вазиани, пишет Общественный вещатель.
Гарибашвили поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и верную службу Родине. Кроме того, премьер в своем обращении к военным коснулся сложной ситуации всем мире.
«Нам, правительству, нашим властям нужна особая мудрость на фоне агрессии России в Украине, войны, которая не прекращается, в и без того трудно предсказуемой, турбулентной геополитической обстановке. В то же время мы очень хорошо понимаем, что должны еще больше укреплять институты нашего государства, и в первую очередь, грузинскую армию, как важнейшую силу для безопасности и мира нашей страны. Мы продолжаем развивать наши оборонные возможности в соответствии с долгосрочным планом, мы продолжаем процесс преобразования Сил обороны, и я верю, что наша армия станет еще сильнее. Сегодня я хотел бы еще раз поблагодарить наших международных партнеров, США, страны-члены НАТО, всех, кто помогал и помогает укреплять нашу грузинскую армию», - сказал Ираклий Гарибашвили.
Силам обороны Грузии исполнилось 32 года
Сегодня, 30 апреля, отмечается День Вооруженных сил Грузии.
В связи с этим европейское командование США опубликовало в Twitter поздравление, в котором, в частности, говорится: «Мы приветствуем приверженность и вклад Сил обороны Грузии в защиту демократических ценностей».
Силам обороны Грузии исполнилось 32 года. В связи с юбилеем на полигоне 4-й пехотной бригады в Вазиани проходит торжественное мероприятие, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Украина назвала атаку в Севастополе подготовкой к контрнаступлению
Атака на нефтехранилище в аннексированном Россией Севастополе – это элемент подготовки Киева к контрнаступлению. Об этом заявила представитель сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает УНИАН.
По словам Гуменюк, после пожара на нефтебазе у российских военных появилась высокая степень тревожности, они пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности сами покидают аннексированный Крым.
«Эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», - сказала представитель сил обороны.
Пожар на нефтехранилище в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе произошел в субботу, 29 апреля. Сгорели четыре цистерны, никто не пострадал. Российский губернатор Севастополя сообщил, что резервуары атаковали два беспилотника. Один их них был сбит.
Украинская сторона вскоре после пожара заявила об уничтожении десяти резервуаров с топливом для Черноморского флота России. При этом Киев на себя ответственность за атаку не брал.
Президент Украины Владимир Зеленский в день атаки в Севастополе в разговоре с западной прессой в очередной раз подчеркнул, что в ходе контрнаступления ВСУ намерены вернуть контроль над потерянными территориями, а также над Крымом. В ответ российский глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил, что попытка Киева организовать наступление получит жесткий отпор.
- О подготовке украинского наступления (как правило, представители Украины называют его «контрнаступлением») речь идет уже несколько месяцев. По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета. В Киеве заявляют, что не будут «раскрывать карты» и сообщать о сроках заранее.
- Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
На линии разделения в районе села Двани задержаны граждане Грузии
По информации СГБ Грузии, представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 20 апреля, незаконно задержали двух граждан Грузии в районе села Двани Карельского муниципалитета.
По данным ведомства, об инциденте были немедленно проинформированы международные партнеры и сопредседатели международных дискуссий в Женеве.
«Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанных лиц в кратчайшие сроки. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», - говорится в заявлении СГБ Грузии, пишет Общественный вещатель.
Парад Победы 9 мая в Южной Осетии пройдет без ветеранов войны
Парад Победы 9 мая в Южной Осетии пройдет без ветеранов войны. Единственный из оставшихся участник Великой Отечественной войны из Южной Осетии Павел Кабулов переехал несколько лет назад во Владикавказ к сыну, сообщил председатель Совета ветеранов самопровозглашенной республики Руслан Хубулов.
«Ранее ветеран проживал в селении Ванат Цхинвальского района. Сейчас мы с ним созваниваемся, интересуемся его здоровьем, но сюда он уже не приезжает», – сказал в интервью газете «Южная Осетия» председатель Совета ветеранов.
Согласно спискам, которые ежегодно обновляются, в организации помимо участников Отечественной войны зарегистрированы и участники тылового обеспечения – 20 мужчин и 18 женщин. Также вдовы погибших в ВОВ, по Цхинвали – 19 человек, в Цхинвальском районе – 8, Джавском – 2, Знаурском – 2 и в Ахалгорском районе – 1 женщина.
Совет ветеранов в текущем году оказал материальную помощь данным категориям граждан к Новому году, на 8 Марта, 23 февраля. Однако, как пояснил Хубулов, на данный момент Совет ветеранов не располагает финансовыми средствами, чтобы оказать материальную поддержку вышеперечисленным категориям граждан на День Победы.
Исходя из этого, они направили письмо руководству республики с просьбой поддержать участников тыла и поощрить их.
Ко Дню Победы Совет ветеранов обязал руководителей городского и районных ветеранских организаций проверить памятники участникам ВОВ и привести их в надлежащее состояние, а также изыскать возможность для оказания материальной помощи тыловикам и вдовам погибших воинов.
«Министерство здравоохранения и социального развития попросило предоставить списки ветеранов, нуждающихся в лечении, ведомство почти ежегодно направляет ветеранов на санаторно-курортное лечение за пределы республики», – сказал Руслан Хубулов.
Президент США Байден встретился с семьей журналиста Эвана Гершковича
Президент США Джо Байден встретился в Вашингтоне с родителями журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже. Его сопровождала первая леди США, Джилл Байден. Встреча была частной, подробности разговора не приводятся.
Затем Байден встретился с журналистами Ассоциации корреспондентов Белого дома. Такие встречи проходят ежегодно. В этом году многие журналисты носили значки с призывом освободить Гершковича.
В своей речи Байден подчеркнул важность свободы прессы.»Пресса - не враг, а один из столпов свободного общества», - заявил он. На встрече присутствовала мать журналиста Остина Тайса, пропавшего без вести в Сирии в 2012 году. Байден заверил ее, что пока не подтверждена смерть журналиста, США считают его живым и прилагают все усилия, чтобы найти его и вернуть на родину. «Журналистика - не преступление. Эван и Остин должны быть освобождены, и мы работаем над этим», - сказал Байден.
Ранее сестра Эвана Гершковича присутствовала на заседании Совета безопасности ООН 24 апреля. Заседание проходило под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поскольку в апреле Россия являлась формальной страной-председательницей Совбеза. Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в своей речи упомянула о незаконном, по мнению США, задержании Гершковича в России и потребовала немедленно освободить его.
- Журналист одного из ведущих американских изданий The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. Суд отправил его в московский СИЗО. Гершковича подозревают в шпионаже. Он сам, редакция и американские власти категорически отрицают его вину. В случае признания виновным Гершковичу по российским законам может грозить до 20 лет лишения свободы.
- Это первый случай ареста американского журналиста в России по обвинению в шпионаже со времен Холодной войны.
- В СИЗО журналисту отказывают в консульском доступе.
В Узбекистане проходит референдум о поправках в Конституцию
В Узбекистане в воскресенье проходит референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Если они будут приняты, нынешний президент Шавкат Мирзиёев сможет оставаться у власти до 2040 года.
В новой редакции Конституции президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет. Если поправки будут приняты, президентские сроки нынешнего президента Мирзиёва «обнулятся», что даст ему возможность ещё дважды избираться на пост главы государства. Полномомчия президента также будут расширены.
По новой Конституции Узбекистан провозглашается социальным, правовым и светским государством. Ранее этих понятий в Основном законе страны не было. Число членов Сената будет сокращено со 100 до 65 человек. Смертная казнь запрещается. В новой редакции документа будет прописана обязанность государства обеспечивать гражданам минимальную зарплату, жильё и медицинскую помощь, а также доступ в интернет.
- Референдум о поправках в Конституцию власти Узбекистана планировали провести еще в прошлом году. Этому помешали протесты в автономной республике Каракалпакстан. В предлагавшейся тогда новой версии Конституции планировалось значительно ограничить автономию республики и лишить ее права выхода из состава Узбекистана.
- В июле 2022 года в столице Каракалпакстана Нукусе и окрестностях прошли многочисленные акции протеста. Власти жестко подавляли их. По официальным данным, в ходе протестов погибли 18 человек, более 240 пострадали, свыше 500 были задержаны. В итоге президент Мирзиёев предложил сохранить суверенитет автономии Каракалпакстана.
ЦИК Грузии подсчитал предварительные итоги промежуточных и внеочередных выборов
ЦИК Грузии опубликовал предварительные результаты промежуточных и внеочередных выборов в парламент, сакребуло и мэров муниципалитетов.
Согласно предварительным данным, распечатанным с аппаратов для подсчета голосов на 117 избирательных участках, всего в выборах во всех десяти муниципалитетах страны приняли участие 55 363 избирателя, пишет Общественный вещатель.
Предварительные данные промежуточных выборов в сакребуло (городские советы): в Гурджаани, в мажоритарном округе N8, кандидат от «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Зураб Мухулишвили получил 1347 голосов. В Тианети кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Иосеб Матурели получил 345 голосов. В Ахалцихе кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Роин Небадзе получил 463 голоса. В Ткибули кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Георгий Кереселидзе получил 321 голос, что составляет 86,62 процента от числа принявших участие в выборах избирателей, а независимый кандидат Георгий Гагошидзе получил 204 голоса, что составляет 13,37 процента. В Кутаиси кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Михаил Гиоргадзе получил 5331 голос.
По итогам внеочередных выборов мэра Цагери кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Леван Залкалиани получил 2158 голосов. В Тержоле Манучар Робакидзе от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» получил 9 559 голосов.
По предварительным результатам промежуточных выборов в парламент Грузии в мажоритарных округах Поти, Сенаки и Хоби кандидат, выдвинутый «Свободной Грузией» Бесик Цулейскири, получил 1208 голосов, что составляет 4,67 процента принявших участие избирателей, тогда как кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Георгий Хахубия получил 24 646 голосов, что составляет 95,32 процента избирателей, принявших участие в голосовании.
При обстрелах в Брянской области погибли два человека
В ночь на воскресенье от обстрелов пострадал поселок Суземка в Брянской области. Погибли два человека. Еще двое были ранены. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что был полностью разрушен один жилой дом, еще два пострадали. В обстрелах губернатор обвинил «украинских националистов».
По сообщению издания «База», в течение ночи обстрелы Брянской области продолжились. Около трех часов ночи в Суземку прилетело еще три снаряда. Один из них попал в частный дом, но не разорвался. Спустя 30 минут в поселок прилетели еще два снаряда.
Поселок Суземка находится в 10 километрах от границы с Сумской областью Украины.
- После начала вооруженного вторжения России в Украину приграничные регионы России - Белгородская, Брянская и Курская области - регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам. Российские власти обвиняют украинские вооруженные силы. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
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