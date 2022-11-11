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Российские власти Запорожской области допустили «эвакуацию» жителей
В случае обстрелов оккупированных Россией районов Запорожской области, находящихся у линии фронта, возможен вывоз жителей в другие районы аннексированного региона, но не в Россию. Об этом сообщил врио российского губернатора области Евгений Балицкий.
"Если будут обстрелы на линии фронта и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области", – сказал Балицкий. По его словам, эвакуация в аннексированный Крым и регионы России "не предусматривается на сегодняшний день".
В октябре "из-за возможных обстрелов" эвакуацию жителей Херсона объявили российские власти аннексированной Херсонской области. До этого херсонцам предлагали выехать в Россию "на отдых и оздоровление". В ноябре российские войска ушли из Херсона и в целом с правого берега Днепра в результате успешного контрнаступления украинской армии.
В мае секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в оккупированную Херсонскую область заявил, что "Россия здесь навсегда". В августе в городе развесили плакаты с утверждением "Херсон навеки с Россией".
О том, что Россия пришла "навсегда" Турчак говорил и в городе Купянске Харьковской области, который Россия даже формально не аннексировала. И оттуда российские войска вынуждены были уйти.
В Кремле по-прежнему считают Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
Другие новости дня
Forbes публикует список самых прибыльных грузинских компаний
Грузинская версия Forbes опубликовала список самых прибыльных компаний Грузии. Как отмечает издание, перечень основан на финансовых отчетах за 2020 год, обнародованных самими компаниями. Он может не включать бизнес-субъекты, которые отказываются от прозрачности и не публикуют такую документацию. Кроме того, в списке нет банков и госкомпаний.
Возглавляет список компания Socar Energy Georgia, доход которой в 2020 году превысил 1 млрд 740 млн лари (638 млн долларов по сегодняшнему курсу). Socar Energy Georgia занимается реализацией газа и нефтепродуктов. Это – дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
На втором месте – холдинг Georgian Health Group, работающий в сфере здравоохранения (доход – 998 млн лари / 360 млн долларов)
На третьем – энергокомпания Energo-Pro Georgia, работающая в регионах Грузии (679 млн лари / 249 млн долларов).
В десятке прибыльных компаний также оказались Tegeta Motors – автобизнес; PSP Pharma – здравоохранение, медикаменты; «Никора» – продукты питания, сеть супермаркетов; Toyota Caucasus – автобизнес; Aversi Pharma – здравоохранение, медикаменты; GDI – табачные изделия; RMG Copper – горная промышленность и металлургия.
Далее идут Philip Morris Georgia – табачные изделия; Gulf Georgia – нефтепродукты; Majid Al Futtaim (Carrefour) – сеть супермаркетов; Magticom – коммуникации; «Теласи» – энергетика; Rompetrol – нефтепродукты; Ori Nabiji – сеть супермаркетов; Atlas Holdings (Adjarabet) – азартные игры; Silknet – коммуникации; IDS Borjomi Georgia – минеральные воды.
Forbes отмечает, что прибыль 150 крупнейших компаний из списка составила 28 млрд лари – более 10 млрд долларов.
Украинские военные вошли в Херсон. Их приветствуют жители
Военнослужащие украинской армии в пятницу 11 ноября вошли в областной центр Херсон, который был оставлен российскими военными. Официально об освобождении города ещё не объявлено. Однако в соцсетях уже публикуются фото и видео украинских военных на улицах города, в частности, в микрорайоне Шуменский.
Сотни жителей Херсона вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью уже поднят флаг Украины.
О каких-либо боях в городе не сообщается. Минобороны России ранее заявило, что все российские военные были выведены с правого берега Днепра, где находится Херсон, утром в пятницу.
Об отступлении на правый берег командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин объявил в среду. Отвод войск, таким образом, занял менее двух суток. Российские войска подорвали за собой мосты через Днепр.
Поступают также сообщения о том, что украинские военные без боя занимают другие населённые пункты Херсонской области на правом берегу Днепра. В их числе Чернобаевка. Местные жители снимают плакаты с текстом "Россия здесь навсегда".
- Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после вторжения в Украину, в феврале и марте. В сентябре в области прошло голосование о её присоединении к России - подавляющее большинство стран ООН и Украина посчитали его псевдореферендумов и не признали аннексию. Вскоре после этого началось украинское наступление на севере области, затем начался и вывод российских войск из Херсона. Перед отступлением из города были вывезены памятники, прах князя Григория Потёмкина, ряд экспонатов музеев. Отступая, российские войска, как сообщается, подорвали телевышку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия по-прежнему считает Херсонскую область своей территорией.
Грузинский политик прокомментировал слова Бжания о белорусском посольстве
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания накануне допустил открытие в Сухуми посольства Беларуси.
Бжания, ссылаясь на белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, сказал, что Минск открывает посольство, если товарооборот с определенной страной превышает 50 миллионов долларов в год. При этом абхазский лидер сообщил, что Беларусь реализует проект в Очамчирском районе, стоимость которого, по его словам, значительно выше 50 миллионов.
«Я думаю, что к тому времени мы подойдём к политическим аспектам наших взаимоотношений», — сказал Бжания.
Слова абхазского президента прокомментировал председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Давитая.
«Самое тревожное в заявлении преступного лидера сепаратистов заключается в том, что Беларусь, в обход правительства Грузии и с нарушением закона «Об оккупированных территориях», вкладывает финансы в Абхазию, а именно в Очамчирский район. Это означает, что действия правительства Беларуси противоречат законодательству Грузии, принципам международного права и существующим решениям о наложении санкций на компании, которые действуют в обход правительства Грузии и работают на оккупированных территориях», – сказал политик.
Давитая уверен, что Москва предпринимает попытку «создать т.н. новый союз, в котором вместе с Беларусью будут Абхазия и Цхинвальский регион».
Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
- 28 сентября Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
Саакашвили сравнил события в Херсоне со Сталинградом и Афганистаном
Падение Херсона — крупнейшее военное поражение России со времен её поражения в Афганистане и крупнейшая победа Украины и свободного мира. Об этом заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в своем фейсбук-аккаунте.
«Конечно, за эту победу была заплачена самая дорогая цена – жизни сотен наших павших бойцов, в том числе и грузин. На всех российских пропагандистах лица нет. Это также огромная катастрофа для Путина. Я очень горжусь нашими!» – написал он.
В другом посте, опубликованном на украинском языке, он пишет, что «по стратегическому значению Херсонская победа очень похожа на поражение немцев в Сталинграде».
«Я как никогда горжусь тем, что я украинец! Горжусь моим президентом и ВСУ!» – отметил Саакашвили.
- 9 ноября командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это означает сдачу города Херсон, который российские войска захватили вскоре после вторжения в Украину. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
- Сегодня Минобороны России заявило, что все российские военные, находившиеся на правом берегу Днепра в Херсонской области Украины, к утру пятницы выведены на левый берег.
В результате обстрела в Николаеве рухнул подъезд дома – погибли люди
Рано утром в украинском областном центре Николаеве ракета попала в пятиэтажный жилой дом. В результате обрушился один из его подъездов. По предварительным данным, погибли шесть человек, есть раненые. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Согласно сводке главы Николаевской области Виталия Кима, около трёх утра город обстреляли российские войска – "предварительно из зенитно-реактивной системы С-300".
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенного дома и назвал обстрел Николаева "циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте".
Российские власти удары по Николаеву не комментировали.
Обстрел произошёл на фоне российского отступления из правобережных районов Херсонской области, которая граничит с Николаевской областью. Накануне сообщалось, что после освобождения территорий Украина сможет восстановить прерванное весной водоснабжение Николаева.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, на начало ноября в Украине погибли 6490 человек, в том числе 403 ребёнка. Эти данные могут быть неполными. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- С начала сентября 2022 года Украина начала контрнаступление. Вчера, 10 ноября, Вооружённые силы Украины заявили об освобождении села Киселёвка в аннексированной Херсонской области. Благодаря этому в Николаев вернётся водопроводная питьевая вода, которой не было в городе с середины апреля, сообщили украинские власти.
- Россия продолжает обстреливать украинские города, утверждая, что атакует "объекты энергетической инфраструктуры". По официальным украинским данным, в результате российских обстрелов повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны, ущерб составляет миллиарды долларов. Также после подобных российских атак Украина сообщает о разрушенных жилых домах и гибели мирных жителей.
Российские войска ушли из Херсона, подорвав мосты через Днепр
В Минобороны России заявили, что сегодня утром завершили «переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра».
«При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено», – сказано в сообщении российского ведомства.
В ночь на пятницу появились многочисленные сообщения как украинских, так и российских источников о ракетных и артиллерийских ударах украинской армии по российским военным, пытающимся переправиться через Днепр, в том числе около Херсона и Новой Каховки.
Сегодня стало известно, что российские военные при отходе подорвали Антоновский мост через реку Днепр и расположенный рядом железнодорожный мост. Об этом сообщили как российские, так и украинские источники.
О подрыве Антоновского моста, в частности, написали военкоры РИА Новости в телеграм-канале «Свидетели Байрактара».
«Ближе к рассвету земля задолжала, а наша машина подпрыгнула. Это инженеры поставили жирную точку в судьбе Антоновского моста», – говорится в сообщении.
Издание Readovka распространило сделанную с дрона фотографию взорванного железнодорожного моста.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что вывод войск с правого берега Днепра и в том числе из Херсона займет у России не меньше недели. Об этом он сообщил в четверг вечером в интервью агентству Reuters.
По словам Резникова, у России в Херсонской области – 40 тысяч солдат, и значительная часть из них, как утверждает украинский министр, находится в Херсоне и вокруг него на правом берегу.
«Это сложно – вывести эти войска из Херсона за пару дней. Неделя минимум», – сказал Резников, оговорившись, что предсказывать действия россиян не берется.
Эксперты Американского института изучения войны (ISW) также считают, что «российское отступление займет еще некоторое время, и по всей Херсонской области будут продолжаться бои».
В украинском оперативном командовании «Юг», в зоне ответственности которого находится Херсонская область, сообщили в ночь на 11 ноября, что Россия продолжает перемещать военных и технику между двумя берегами Днепра, строит рубежи обороны на левом берегу и обстреливает позиции украинских военных на правом.
ВСУ во время активных операций крайне скупо рассказывают о происходящем. Единственным указанием на наступательную операцию украинских военных в Херсонской области можно считать сообщение о том, что «силы обороны продолжают продвижение линии фронта ближе к левому берегу», а российские войска «экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы, и пытаются спастись бегством».
В центре Херсона у здания областной администрации утром в пятницу появился украинский флаг. Об этом пишут, публикуя фото, несколько телеграм-каналов. По их данным, речь пока не идёт о том, что в город зашли украинские военные, флаг могли вывесить местные жители.
Вечером 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на юге Украины освобожден 41 населенный пункт. За какое время их освободили, Зеленский не уточнил. Согласно сводке Генштаба ВСУ, за 9 ноября на Херсонском направлении освободили 12 населенных пунктов. Важнейший на данный момент город региона, вернувшийся под контроль Украины, - Снигирёвка в Николаевской области. Город был важным опорным пунктом российской армии, поскольку расположен на транспортном перекрестке и по сути открывает путь на Херсон. Он находился под российской оккупацией с 19 марта.
- 9 ноября командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это будет означать сдачу города Херсон, который российские войска захватили вскоре после вторжения в Украину. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу в ответ на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле уход из Херсона "унизительным", сказал, что не считают. По его словам, в Кремле не жалеют об аннексии Херсонской области.
WSJ: США закупят в Южной Корее снаряды для Украины
Артиллерийские снаряды, произведенные в Южной Корее, будут поставлены Украине в результате необычного соглашения, заключенного между Вашингтоном и Сеулом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме.
По данным газеты, США приобретут у Южной Кореи сто тысяч снарядов для 155-мм гаубиц. Этих снарядов, по словам специалистов, должно хватить на несколько недель интенсивных боев. Подобная договоренность позволит Сеулу остаться верным букве своей публичной позиции, заключающейся в отказе поставлять Киеву боевое оружие. Одновременно Южная Корея выполняет просьбу своего ближайшего союзника Соединенных Штатов, чьи собственные запасы подобных боеприпасов быстро иссякают.
Как пишет газета, договоренность была достигнута между министрами обороны двух стран вскоре после того, как стало известно о поставках Северной Кореей артиллерийских снарядов России, что свидетельствует об ограниченных возможностях военно-индустриальной базы как в России, так и в Соединенных Штатах, возможности которых во время войны в Украине используются до предела.
В сентябре Польша заключила с Южной Кореей контракт на сумму почти 6 миллиардов долларов на поставку танков, гаубиц и ракетных систем. Благодаря подобной сделке Варшава сможет поставить Украине вооружения, сохраняя боеспособность собственной армии.
До сих пор Сеул посылал Украине лишь бронежилеты, каски и медикаменты, подчеркивая, что он не намерен поставлять боевые вооружения, желая сохранить хорошие отношения с Россией.
В комментарии на эту публикацию министерства обороны Южной Кореи говорится, что в ходе переговоров по этому вопросу речь идет о восполнении арсенала боеприпасов Соединенных Штатов. Сеул исходит из того, что снаряды будут использоваться американской армией. Позиция Южной Кореи по поводу отказа от поставок летального оружия Украине остается неизменной, заявлет министерство обороны страны.
В ЕС согласовали непризнание паспортов РФ, выданных в Сухуми и Цхинвали
Совет Евросоюза в лице председательствующей Чехии и Европарламент достигли предварительного соглашения по решению не признавать паспорта РФ, выданные в Грузии и Украине. Речь идет о документах, которые российские граждане получают на аннексированных Россией территориях Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
«Председательство Совета ЕС и Европарламент достигли сегодня предварительного соглашения по решению не признавать российские документы, выданные в Украине и Грузии. Соответствующий текст передан на утверждение Советом и Европарламентом для последующей процедуры формального одобрения», – указывается в документе.
В заявлении Совета ЕС сказано, что это решение является ответом на «неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов».
«Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии в 2008 году», – сказано в заявлении.
В заявлении поясняется, в частности, что российские загранпаспорта, выданные жителям этих территорий, не будут считаться действительными для получения виз и пересечения границ Шенгенского пространства.
В Брюсселе говорят, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Решение на уровне Брюсселя направлено «на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС».
- Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
- Заместитель главы абхазского МИДа Ираклий Тужба на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий заявил, что «становится актуальным вопрос о признании абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру».
В Николаеве появится питьевая вода. Ее не было с апреля
Вооруженные силы Украины заявили об освобождении села Киселевка в Херсонской области, что примерно в 25 километрах от Херсона.
Отмечается, что село соединяет Херсон с Николаевым, и именно из Киселевки во второй город идет водогон. Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Игорь Копотни, это означает, что в скором времени в Николаев вернется водопроводная питьевая вода, которой не было в городе с середины апреля. Все это время воду подвозили местные власти и волонтеры.
В апреле работники николаевского водоканала обнаружили прорыв сети. Позже выяснилось, что поврежденная часть трубы расположена на территории активных боевых действий, из-за чего ее ремонт невозможен.
В мае глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что водоснабжение в городе частично восстановлено, но речь шла о технической воде, которую нельзя было пить. Ким уточнил, что для возобновления питьевого водоснабжения нужно освободить Херсонскую область, где есть водозабор из реки Днепр.
- В среду командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
- Главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пока нет явных признаков вывода российских войск с правого берега Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что «в информационном пространстве очень много радости», но призвал к сдержанности. «Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы всего этого добиваемся» - сказал Зеленский, отметив, что украинские войска будут продвигаться вперед, но аккуратно и «без лишнего риска».
Россия обогнала Иран по числу введенных против нее британских санкций
Россия стала лидером по количеству санкций, введенных против нее Великобританией, обогнав по этому показателю Ливию и Иран, сообщает Reuters со ссылкой на ежегодной отчет британского Управления по осуществлению финансовых санкций, которое входит в структуру Министерства финансов.
В отчете также говорится, что правительство Великобритании заморозило активы, принадлежащие гражданам России, на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов или 20,5 миллиарда долларов. Большинством из этих активов владеют физические и юридические лица, попавшие под британские санкции в связи с полномасштабным вооруженным вторжением российских войск на территорию Украины.
При этом замороженные активы представляют собой «комбинацию пакетов акций компаний и денежных средств, хранящихся на банковских счетах». В них не входят физические активы – такие как недвижимость.
«Мы ввели против России самые суровые санкции в истории, и это наносит ущерб ее военной машине. Наше послание ясно: мы не позволим Путину добиться успеха в жестокой войне», – заявил член правительства Великобритании Эндрю Гриффит.
К настоящему времени Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц из России, включая президента страны Владимира Путина и российского миллиардера Романа Абрамовича, в течение многих лет проживавшего в Лондоне.
CNN рассказал о неудачном испытании российской ядерной торпеды «Посейдон»
России не удалось провести успешные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с атомным двигателем. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников в США.
О разработке торпед «Посейдон» сообщил в 2018 году президент России Владимир Путин. Предполагается, что ядерные двигатели могут позволять аппарату перемещаться практически на неограниченные расстояния и неограниченно долго находиться под водой. Кроме того, он способен нести ядерный боеприпас для атаки авианосных групп США или портов.
По данным канала, российские корабли планировали провести испытания двигателя аппарата в Северном Ледовитом океане. Однако на прошлой неделе корабли и подводная лодка, на которых мог быть аппарат, покинули испытательный полигон и вернулись в порт, не проведя пусков.
Американские чиновники считают, что у российской армии возникли технические проблемы с запуском торпеды. По их мнению, Россия может провести повторные испытания, но приближающаяся зима ограничит возможности для проведения испытаний.
- Авария при испытаниях может привести к радиоактивному загрязнению, опасаются американские чиновники.
- В 2019 году на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, погибли не менее пяти человек, сообщалось о выбросе в атмосферу радиоактивных материалов. Предположительно, к аварии привели неудачные испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
Японский автоконцерн Mazda уходит из России
Автоконцерн Mazda продал российской группе «Соллерс» свою долю в совместном предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке, где ранее выпускали автомобили японской марки. Стоимость сделки составила один евро, говорится в отчетности японской компании.
Доля была продана 24 октября. Mazda оставляет за собой право выкупить долю обратно за ту же сумму в течение трех лет. Убыток от передачи доли автоконцерн оценил в 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов).
В «Соллерс» сообщили, что в 2023 году компания перезапустит завод с новой модельной линейкой автомобилей. До ухода Mazda на предприятии выпускали модели CX-5, CX-9 и Mazda6.
О планах уйти с российского рынка также объявил японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu. Ранее компания опровергала информацию о том, что она собирается прекратить свою деятельность в России. Производство на заводе Isuzu в Ульяновске было приостановлено в марте этого года.
- После начала войны в Украине Mazda прекратила поставку автозапчастей в Россию. В конце апреля компания приостановила работу предприятия.
- Ранее из-за вторжения в Украину Россию покинули такие автомобильные бренды, как Ford, Mercedes-Benz, Renault, Nissan.
Amnesty International: депортация украинцев – военное преступление РФ
Принудительный вывоз мирного населения Украины с оккупированных территорий является военным преступлением со стороны России. Об этом заявили в своем новом докладе правозащитники из международной организации Amnesty International.
Они также не исключили, что насильственный вывоз населения, который назван в докладе депортацией, и злоупотребления российских властей в процессе так называемой фильтрации украинцев содержит признаки преступлений против человечности.
Правозащитники призывают подписать петицию с призывом остановить эти действия. Они также выдвинули ряд требований к российским властям. О содержании доклада рассказывает Сибирь.Реалии.
Как проводилось исследование
При подготовке доклада правозащитники опросили 88 мирных жителей Украины. Как отмечается, 48 из них до начала полномасштабного российского вторжения жили в ныне аннексированном Мариуполе Донецкой области.
В начале марта 2022 года этот город оказался в окружении российских войск. За время боевых действий город сильно пострадал, многие кварталы почти полностью разрушены. Многие местные жители покинули Мариуполь, однако десятки тысяч человек продолжают в нем оставаться, несмотря на отсутствие централизованного водоснабжения, связи, тепла. Независимых данных о числе жертв среди мирного населения нет, по оценкам, их счет идет на тысячи.
Что рассказали мирные жители
В разговоре с правозащитниками жители Мариуполя рассказали, что после оккупации города российскими войсками последние активно препятствовали перемещению мирных граждан на подконтрольные Украине территории. Некоторые из опрошенных сообщили, что российские военные насильно отправляли их в «эвакуационные» автобусы, которые затем доставляли их на подконтрольные России территории так называемой «ДНР». Впоследствии многие жители Мариуполя оказались на территории России.
Гражданам, которые пытались покинуть оккупированный Мариуполь на личном автомобиле, российские силы выносили предупреждения об опасности пересечения границы в направлении подконтрольных Украине территорий.
Многие из опрошенных мирных жителей называли сложившуюся при оккупации Россией среду «принудительной», в которой у них не было выбора, куда эвакуироваться. Это привело к тому, что многие дети были разлучены со своими родителями, что противоречит нормам международного гуманитарного права.
Также правозащитники опрашивали мирное население аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Харьковской области Украины. Amnesty International описала, как вынужденных покинуть свои дома украинцев подвергали так называемой фильтрации. По словам мирных жителей, этот процесс нередко сопровождался жестоким обращением и даже пытками.
Правозащитники призвали провести международное расследование насильственного перемещения населения Украины.
Организация также призвала власти России немедленно остановить насильственное перемещение украинского населения, остановить процесс фильтрации, а также предоставить возможность для жителей оккупированных территорий покинуть их и переехать на подконтрольную украинским властям территорию.
- Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях спешно были проведены референдумы о вхождении этих аннексированных украинских территорий в состав России.
- Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство. По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Аннексию не признал ни Киев, ни страны Запада. Часть формально аннексированных территорий Россия не контролирует.
- По официальным данным российских властей, после начала вторжения в Россию из Украины выехали более 2 миллионов человек. Российские власти называют это «эвакуацией». Многие граждане Украины впоследствии покинули Россию, выехав в частности в страны ЕС. Точной статистики нет.
- В то время как взрослые люди и семьи, выехавшие из Украины в Россию, как правило, имеют возможность при желании ее покинуть, иначе обстоит ситуация с детьми-сиротами. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче им российского гражданства. При этом, согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, детям с территории боевых действий должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны либо нейтральной страны.
- Опубликованный в августе предыдущий доклад Amnesty International вызвал критику со стороны властей Украины. В нем в частности утверждалось, что Вооруженные силы Украины в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию «аморальной выборкой», с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину. Amnesty International осудила использование исследования российской пропагандой и выразила сожаление, что в посвященном докладу пресс-релизе «не было уделено должного внимания российской агрессии».
Иран заявил о создании гиперзвуковой ракеты – о её испытании не сообщалось
Командующий воздушно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде сообщил, что в Иране создана гиперзвуковая баллистическая ракета. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.
"Ракета развивает высокую скорость, может маневрировать как в атмосфере, так и выше её", – рассказал Хаджизаде. Он добавил, что ракета способна поражать и пробивать защиту современных систем противовоздушной обороны.
Однако об испытаниях такой ракеты Иран не сообщал, пишет агентство Reuters. По словам западных военных аналитиков, Иран "иногда преувеличивает свои возможности в области вооружений".
Гиперзвуковые ракеты могут лететь по сложной траектории со скоростью как минимум в пять раз больше скорости звука, что затрудняет их перехват. Известно, что испытания подобных ракет проводили Россия, Китай, США и, вероятно, КНДР. О планах создать гиперзвуковое оружие также заявляли Австралия, Великобритания и Франция.
- Ранее в ноябре Иран заявлял, что провёл испытания своей первой трёхступенчатой космической ракеты-носителя Ghaem 100, которая сможет выводить спутники весом до 80 килограммов на орбиту в 500 километров над поверхностью Земли.
- США назвали действия Ирана "дестабилизирующими". Вашингтон опасается, что Ghaem 100 может быть использована и для переноса ядерной боеголовки. Тегеран отрицает наличие таких намерений.
Югоосетинские саперы обезвредили противотанковую мину
Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне обезвредили найденный боеприпас. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«На окраине села Зиулет (Дзвилети – ред.) Знаурского района Южной Осетии была обнаружена боевая противотанковая мина ТМ-57», – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что на место выехали саперы МЧС. Боеприпас был изъят и вывезен для уничтожения на полигон.
Россиянин, оскорблявший Грузию, извинился и решил уехать из страны
Россиянин Павел Копылков, демонстративно оскорблявший Грузию и грузинский народ в центре Тбилиси, извинился в связи с инцидентом. Он сообщил изданию Netgazeti, что принял решение покинуть страну.
Полиция задержала Копылкова 5 ноября за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Россиянина, по его же словам, оштрафовали на 3000 лари. Копылков говорит, что у него был нервный срыв.
«Хочу извиниться и сказать, что я абсолютно не имел в виду то, что говорил. Я так никогда не думал, не думаю и сейчас. Рациональную причину назвать не могу. У меня был нервный срыв, я просто хотел сделать что-то очень плохое. Сделал первую ужасную вещь, которая пришла в голову. Знал, что народ разозлится и что скорее всего меня доставят в полицию», – сказал он.
Россиянин говорит, что решил уехать из Грузии и намерен позаботиться о своем ментальном здоровье.
«Надеюсь, грузинский народ поймет, что это была тотально эмоциональная проблема. Я говорил самые плохие слова, которые приходили в голову. Вот и всё. Понимаю всех, кто зол на меня. Они правы. Просто хочу сказать, что если когда-то они меня поймут и разрешат вернуться, буду действительно [рад], так как здесь я провел очень хорошее время, встретился с прекрасными людьми, у меня был проект… Если позволите вернуться, попытаюсь исправиться… Сделать что-то хорошее для общества Грузии», – подчеркнул он.
Ранее личность мужчины, оскорблявшего грузин, установили волонтеры. Сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе сообщил, что он является сыном российского бизнесмена Александра Копылкова.
По словам лидера «Единого национального движения» Ники Мелия, Александр Копылков – олигарх из окружения президента России Владимира Путина, он связан с российской военной промышленностью, а также с финансированием российских военных кампаний в Сирии, Крыму, а теперь и в Украине.
Павел Копылков подтвердил, что является сыном Александра Копылкова. Он сказал, что не может говорить о бизнесе отца, поскольку не знает деталей, но подчеркнул, что тот «не является олигархом Путина».
Бжания: «Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим»
«Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим», – сказал президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая с отчетом о проделанной работе.
«Абхазия остаётся важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Мы – естественные союзники и будем делать всё для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием», – добавил абхазский лидер.
Как пишет «Апсныпресс», он сказал, что Абхазия «должна быть открыта к тем, кто открыт к ней, кто признаёт её, кто хочет сотрудничать с Абхазией и строить долговременные, надежные и честные отношения».
Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
Бжания призвал жителей Абхазии с пониманием отнестись к отключениям света
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с отчетом о работе, проделанной за 2.5 года. Он напомнил, что перед выборами пообещал в середине президентского срока отчитаться перед абхазскими гражданами.
На встрече в конференц-зале Кабинета министров Бжания, в частности, рассказал о ситуации в энергетике.
«Нештатные отключения электроэнергии принесли массу неудобств гражданам нашей страны. Всем известно об аварийной ситуации, сложившейся на высоковольтной линии «Ачгуара». Для устранения причин аварий были приобретены необходимые материалы, оговорен переток электроэнергии на период ремонта, начаты ремонтно-монтажные работы, которые велись с опережением графика. Однако, по независящим от нас обстоятельствам, переток (из России – ред.) был завершен на 15 дней раньше запланированной даты. К сожалению, ремонтные работы в полном объеме завершить не удалось», – сказал Бжания.
По его словам, в настоящее время согласовывается новый график проведения ремонтных работ, завершение которых планируется в ближайшее время.
«Временные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы специалисты сумели завершить необходимые работы в отсутствие перетока электроэнергии», – отметил абхазский лидер и призвал граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Как пишет «Апсныпресс», Бжания особо подчеркнул усилия, которые были предприняты в Абхазии для преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
«На преодоление этого кризиса были брошены все наши силы. И я хочу поблагодарить тех, кто помогал бороться за здоровье граждан – наших врачей, волонтёров, предпринимателей, всех неравнодушных жителей и друзей Абхазии. Мы сумели выстоять и должным образом дать отпор этому невидимому, но очень опасному врагу», – сказал Бжания.
На встрече речь шла также о вопросах обороноспособности, мобилизационной подготовке, доходах бюджета. Одной из главных задач Бжания назвал обеспечение общественного правопорядка, безопасности граждан и гостей Абхазии.
Абхазский президент затронул и тему инвестиционного климата.
«Отрадно, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к нашей стране. У нас два морских порта, есть транзитные возможности, сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт», – сказал он.
Ранее сообщалось, что абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить Сухумский аэропорт к 2024 году.
- Аслан Бжания вступил в должность абхазского лидера 23 апреля 2020 года. На выборах он набрал 56,5% голосов избирателей.
В Крыму в ДТП погиб бывший лидер «Партии политики Путина»
В аннексированном Крыму в автокатастрофе погиб бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Ременюк. В 2000-е годы он возглавлял на выборах в Верховную раду список партии под названием "Партия политики Путина".
О гибели бывшего депутата сообщили телеграм-канал Mash, издание "Аргументы недели Крым" и ряд других СМИ. По данным Mash, Ременюк разбился, когда за его автомобилем в Симферополе гналась полиция.
По информации издания, 66-летний Алексей Ременюк вечером 8 ноября ехал за рулём Range Rover. Его остановили сотрудники полиции. При проверке в его крови выявили алкоголь. Полицейские попытались задержать Ременюка, но тот сел за руль и попытался скрыться на автомобиле. Во время погони, как утверждается, на объездной трассе машина столкнулась с грузовиком. Сам Ременюк и его пассажир погибли, водитель грузовика пострадал.
Российское МВД Крыма сообщило об автокатастрофе, не называя имён погибших.
Как отмечает Крым.Реалии, Алексей Ременюк впервые был избран депутатом Верховной Рады Украины в 1998 году от партии "Громада", в 2002 году стал депутатом Рады уже от Блока Юлии Тимошенко.
В 2006 году Ременюк возглавил список "Партии политики Путина" на выборах в Верховную Раду Украины, однако в третий раз Ременюк в парламент избран не был, поскольку партия набрала лишь 0,12 % голосов избирателей. В 2008 году «Партия политики Путина» была переименована в партию "Русь Единая". После аннексии Крыма Ременюк был председателем общественно-политического движения "За Русь Единую", но более известен был как бизнесмен.
Накануне, по сообщениям российских властей, в ДТП на территории Херсонской области погиб назначенный Россией заместитель администрации аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские военные сообщили об освобождении Снигирёвки
Батальон Вооружённых силы Украины заявил об освобождении аннексированной Снигирёвки Николаевской области. Город находился под российской оккупацией с 19 марта. Накануне аннексии украинских регионов российские власти включили Снигирёвку в состав Херсонской области.
131-й разведывательный батальон украинской армии записал видеообращение, в котором сообщил, что город освобождён 10 ноября. Судя по записи, видео снято в западной части Снигирёвки, пишет "Медуза".
Информацию об освобождении города изданию "Суспiлне" подтвердили местные жители, которые попросили об анонимности в целях безопасности.
Вчера, 9 ноября, российские власти Снигирёвки сообщили о боях в городе. По словам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, российские военные отразили несколько попыток украинской армии прорвать линию обороны, в том числе на Снигирёвском направлении. Вечером Стремоусов погиб, как утверждается, в результате ДТП.
Снигирёвка находится примерно в 50 километрах от Херсона. Её называют важным рубежом обороны российской армии, которая пытается остановить наступление украинских войск. Вчера министр обороны Сергей Шойгу приказал начать отвод российских войск из Херсона. Предложил это сделать командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, который сослался на трудности снабжения армии "на правом берегу Днепра", где находится Херсон.
- Согласно хронике "Суспiлне", первые удары по Снигирёвке пришлись на второй день российского вторжения – 25 февраля 2022 года. Тогда были ранены четыре украинских военных.
- По сообщению местных властей, на референдуме о вхождении украинских регионов в состав России, который Украина и многие другие страны считают фиктивным, в Снигирёвке приняли участие 30 человек (до войны в городе насчитывалось более 12 тысяч жителей).
- Украина продолжает сообщать об обстрелах своей территории российской армией. За последние сутки Россия атаковала 30 населённых пунктов, сообщает Генштаб ВСУ. В результате обстрелов была ранена 80-летняя женщина в Никополе. Россия обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей отрицает.
- По данным ООН, на начало ноября в Украине погибли 6490 человек, в том числе 403 ребёнка. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных.
Абхазская оппозиция вновь выступила против соглашения по госдаче «Пицунда»
Абхазская оппозиция подтвердила, что вновь выступает против передачи в собственность Российской Федерации объектов в Пицунде. Партии и общественные организации призывают президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания отозвать из парламента соглашение, подписанное в январе 2022 года.
Оппозиционеры указывают, что вопрос ратификации документа вызвал серьезный общественный резонанс.
«Никогда ранее в абхазском обществе не возникало подобного протеста в связи с инициативами РФ. Отношения между нашими странами всегда носили исключительно дружественный, добрососедский характер и никто в Абхазии не хочет, чтобы они омрачались некачественными юридическими документами, противоречащими духу наших братских отношений», – сказано в заявлении.
«Порядок использования Пицундской госдачи регулируется Договором от 1995 года и до сего времени не вызывал нареканий ни одной из сторон. Действие его продолжается до 2035 года с возможностью последующего продления. В случае, если у одной из сторон этого Договора возникнут пожелания о внесении изменений, их всегда можно осуществить в соответствии с точными координатами объекта, установленными юридическими процедурами и при соблюдении законодательства двух стран», – говорится в заявлении оппозиционеров.
Как сообщалось ранее, группа депутатов абхазского парламента выехала в Москву, чтобы обсудить внесение изменений в соглашение о госдаче «Пицунда». В Москве находится и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, зяявивший в соглашение могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Пашинян: Алиев готовит геноцид армян Нагорного Карабаха
Геополитические претензии властей Азербайджана продолжают представлять угрозу безопасности и стабильности Южного Кавказа и более широкого региона в целом, сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Алиев не только угрожает, но уже готовит геноцид армян Нагорного Карабаха. Это намерение отражено также в комментариях президента Азербайджана относительно сроков размещения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, и эти комментарии, в свою очередь, грубо нарушают как минимум три заявления, которые были приняты в трехстороннем формате», – сказал Пашинян.
По словам главы армянского правительства, «по сути, миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на неопределенный срок, пока не будут решены все вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, и не будут развеяны все беспокойства относительно безопасности армян Нагорного Карабаха».
Пашинян также прокомментировал слова Алиева о том, что Армения не полностью вывела из Карабаха свои вооружённые силы.
«В Нагорном Карабахе нет армии Армении, есть Армия обороны Нагорного Карабаха, что, пожалуй, является серьезным препятствием для реализации политики геноцида», – сказал армянский лидер.
Он озвучил предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями.
«Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации также по части пограничной зоны между Арменией и Азербайджаном, предлагая отвести войска с вновь подтвержденной границы от 1991 года, создав по обеим сторонам границы 3-километровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе, и накануне мы передали Азербайджану его обновленную версию. В любом случае, должен констатировать, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены со всех оккупированных частей суверенной территории Республики Армения, и эта наша позиция никогда и никоим образом не претерпит изменений», – отметил он.
Пашинян выразил надежду на скорейшее завершение делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирование всех региональных транспортных и экономических коммуникаций и подписание мирного соглашения с Азербайджаном.
«Но если кто-то думает, что мирная повестка – это «мирное уничтожение» армян Республики Армения или Нагорного Карабаха, то жестоко ошибается. Мирная повестка – это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели», – добавил он.
В Петербурге задержали вернувшегося из Грузии политолога
В Санкт-Петербурге в отношении политолога и члена политсовета движения «Солидарность» Евгения Бестужева возбудили уголовное дело по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом сообщило «ОВД-Инфо» со ссылкой на знакомую Бестужева. Информацию подтвердил изданию MR7.ru друг политолога Георг Габриелян.
Как стало известно в четверг, Евгений Бестужев был задержан 25 октября, в его квартире провели обыск и изъяли компьютер. Против него возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.
Что конкретно вменяют в вину Бестужеву, неизвестно. На странице Бестужева во «ВКонтакте» множество постов, в которых он критикует российские власти, а президента Владимира Путина обвиняет в развязывании войны, – сообщает Север.Реалии.
Георг Габриелян сообщил MR7.ru, что Бестужева летом 2022 года «вызвали на разговор со следователем о его постах в соцсетях». В октябре Бестужев находился на отдыхе в Грузии, после чего вернулся в Россию. Спустя пять дней после его возвращения его задержали. Какую меру пресечения избрали в его отношении – не сообщается.
Евгению Бестужеву 62 года. Как пишет «Ротонда», в начала 1990-х он был одним из координаторов движения «Демократическая Россия», которое выступало за демократические реформы и поддерживало Бориса Ельцина в противостоянии с компартией и президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Движение «Солидарность» выступает против политики Владимира Путина. В последнее время оно почти не ведёт деятельность.
- 4 марта после военного вторжения в Украину Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. Согласно поправкам в административный кодекс, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил, гражданам полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За призывы к митингам россиянам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
- Поправки также подразумевают уголовную ответственность за «распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности». Обвиняемым по таким статьям грозит до 15 лет лишения свободы. В России уже завели несколько десятков уголовных дел по этой статье.
WSJ: США решили не передавать Украине беспилотники Gray Eagle
Администрация президента США Джо Байдена решила не передавать Украине современные ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на неоднократные просьбы Киева и письмо 17 конгрессменов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Пентагон выступил против поставок, опасаясь, что они могут привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют Киеву оружие, способное наносить удары по территории России. Кроме того, в Вашингтоне высказывали опасения, что, если беспилотники будут сбиты, некоторые современные технологии попадут к противнику. Однако при принятии решения эти риски не были решающими, говорится в публикации.
Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил изданию, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности.
В сентябре 17 членов американского Конгресса направили письмо в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву эти беспилотники.
О планах администрации президента США Джо Байдена поставить Украине четыре беспилотных летальных аппарата Gray Eagle в начале июня сообщили источники Reuters. О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle Politico сообщало в конце апреля.
Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire с максимальной дальностью до 10 километров.
С начала 2022 года США выделили Украине более 50 миллиардов долларов, из которых почти 27 миллиардов – непосредственно на военные нужды. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
Накануне британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Лондон поставит Украине еще около тысячи зенитных ракет класса "земля-воздух" и установки для их запуска. Они способны сбивать как российские крылатые ракеты, так и дроны.
Об очередном пакете военной помощи Киеву объявила и Германия. В него вошли 30 бронемашин, а также разведывательные беспилотники, военные тягачи и зенитные ракеты к ранее поставленным комплексам.
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