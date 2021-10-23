ВМФ России и ВМС Китая провели совместное патрулирование

Секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели посоветовал иерею Виссариону Аплиаа смягчить тон заявлений. В Грузинской патриархии прокомментировали интервью отца Виссариона, в котором он отверг предложение о проведении переговоров в Тбилиси.

«Что касается того, где пройдут переговоры, им, вероятно, стоит воздержаться от выдвижения условий», – сказал Ботковели в интервью телекомпании «Рустави-2».

По его словам, речь идёт о прямом диалоге с абхазской стороной.

«Мы имеем в виду прямой диалог, без вмешательства кого-либо. Конечно, мы бы желали этого. Мы хотели этого в течение долгого времени. Мы готовы к такому диалогу», – сказал Ботковели.

По словам представителя Грузинской патриархии, в ГПЦ пока не получали официального уведомления от Виссариона Аплиаа отказом от встречи в Тбилиси.

«Он должен обязательно смягчить тон и говорить так, чтобы оставить возможность для диалога с нами по таким вопросам», – сказал Михаил Ботковели.

20 октября стало известно, что Церковный совет АПЦ получил ответ Грузинского Патриархата на свое обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикос-Патриарху Грузии Илие II. В письме секретаря Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерея Михаила Ботковели говорилось:

«Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы».

В феврале текущего года Виссарион Аплиаа сообщил о приостановлении богослужений в Абхазии до определения статуса АПЦ. Церковные службы вскоре возобновились, а отец Виссарион заявил: «российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии».

В патриархии Грузинской православной церкви тогда напомнили иерею Виссариону (Аплиаа), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви.