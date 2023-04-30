ВМС Швеции и Финляндии повысили уровень боеготовности

Военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в состоянии повышенной боевой готовности в связи с тем, что российские суда были замечены в районах, где проложены подводные силовые кабели, и вблизи ветряных электростанций. В Хельсинки и Стокгольме опасаются возможного российского удара по энергетическим сетям. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

О том, что возможность диверсии против подводных кабелей рассматривается как серьезная, заявила командующая ВМС Швеции Эва Скуг Хаслум.

Она не подтвердила и не опровергла утверждение о том, что российские корабли могли заходить в шведские территориальные воды.

Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что финский флот также находится в состоянии повышенной готовности. Представители ВМС обеих стран подтвердили, что в случае гипотетического российского вторжения окажут друг другу помощь - Швеция в обороне финских Аландских островов, а Финляндия в обороне шведского Готланда.

Российская сторона пока не комментировала публикацию.

Ранее сообщалось о том, что в документальном фильме «Война теней», снятом общественными телерадиокомпаниями Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, утверждалось, что приписанное к российскому Балтийскому флоту судно занимается картографированием морских кабелей и газопроводов в водах вокруг скандинавских стран и Финляндии. Это может быть использовано в случае полноценного военного конфликта между Россией и НАТО.

Команда журналистов получила доступ к радиоперехвату российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» и на основе отправленных с него сообщений составила карту его походов. Судно, предположительно, картографировало ветряные электростанции, газопроводы, силовые и интернет-кабели в Балтийском и Северном морях.

Эксперты из разведслужб НАТО рассказали авторам фильма, что российские суда создают такие карты на случай войны блока с Россией. Карты требуют постоянного обновления, следует из фильма, их наличие может позволить российскому флоту нанести удары по критической инфраструктуре стран Северной Европы.

Финляндия недавно официально стала 31-й страной-членом НАТО, а заявка Швеции на вступление в эту организацию пока не одобрена двумя странами - Венгрией и Турцией. При этом Швеция получила от союзников по НАТО гарантии безопасности.