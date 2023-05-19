Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет в Тбилиси. ФОТО

Самолет российской авиакомпании «Азимут», совершающий первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва – Тбилиси, вылетел из аэропорта Внуково.

Согласно данным портала Flightradar, борт будет в Тбилиси в 12:22 по тбилисскому времени – примерно на час раньше, чем ожидалось.

Первым рейсом из Москвы в Тбилиси летит грузинская делегация. По информации российских СМИ, её возглавляет председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили. В состав делегации вошли и другие прокремлевские политики и общественные деятели – директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, член «Социалистического движения Грузии» Темур Пипия, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Маисурадзе, бизнесмен Мамука Пипия.

«Самое главное не только начать заново, но и улучшить наши отношения, особенно в этой ситуации», – сказал Чикашвили в аэропорту журналистам.

Как сообщалось ранее, в Тбилиси первый рейс должна встретить акция, созываемая оппозиционной партией «Дроа». Колонна собирается в полдень на столичной площади Республики, откуда двинется в аэропорт.