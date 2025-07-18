Внутренние паспорта РФ можно будет получать в Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года

Президент РФ Владимир Путин разрешил получать внутренние паспорта РФ на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, граждане РФ, постоянно проживающие в Абхазии и Южной Осетии, могут подать заявление на выдачу или замену российского паспорта теперь уже и на территории самопровозглашенных республик, соответствующий порядок выдачи и замены паспортов поручено разработать правительству РФ.

Положения не будут распространяются на граждан, получивших российское гражданство после 26 августа 2008 года. Ранее Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии, а также порядок выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии до 2026 года.