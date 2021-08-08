Во Франции десятки тысяч протестовали против «санитарной диктатуры»

Президенты самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия Анатолий Бибилов и Аслан Бжания на совместной пресс-конференции в Цхинвали прокомментировали заявление ряда западных стран, потребовавших от России незамедлительно вывести вооруженные силы и силы безопасности, а также отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

По словам Бжания, такого рода призывы не имеют ничего общего с реально сложившейся ситуацией, «они направлены не на то, чтобы решить проблему, а чтобы усугубить ее».

«Мы, со своей стороны, будем проводить свою линию, потому что знаем, что за нами правда. У нас есть межгосударственный договор с Южной Осетией, мы будем действовать сообща и в партнерстве с Россией. Конечно, мы хотели бы, чтобы новая реальность была признана всеми, тогда было бы проще решать экономические проблемы. Но, видимо, руководители некоторых западных государств и Грузии не созрели пока для этого. Мы подождем, самое главное, мы понимаем - как нам быть», - сказал он.

Анатолий Бибилов отметил, что большинство государств в мире не поддерживают заявления ряда западных стран мира.

«Если посмотреть, сколько стран выступило с этим заявлением, мы считаем, что по умолчанию в большинстве стран мир понимают реалии, которые есть и, естественно, они не поддержали его. Мы понимаем, что это обращение было направлено ко многим государствам, чтобы они присоединились к нему, они же отказались от бесчеловечного отношения к нашему народу, к решениям, которые Россия приняла в 2008 году. Они прекрасно понимают, что если бы не Российская Федерация, то наши народы бы в очередной раз подверглись геноциду. Мне кажется, что это заявление было сделано не для конкретных действий, а чтобы дать словесную поддержку Грузии. Они прекрасно понимают, что Россия от принятых решений никогда не отказывается», - цитирует югоосетинского президента информагентство «Рес».

По его словам, фактически сразу после этого заявления президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, тем самым подтвердив неизменность позиции России.