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Суд во Львове приговорил экс-чиновницу аннексированного Крыма к 12 годам
Суд во Львове приговорил к 12 годам лишения свободы бывшую чиновницу Министерства экономики аннексированного Крыма. Ее сотрудничество с назначенными Россией властями признано государственной изменой. Осужденная заняла должность в министерстве в 2014 году, после аннексии Крыма Россией.
Как сообщает Служба безопасности Украины, чиновница проработала в крымском министерстве до 2021 года. В апреле она была задержана во Львове. СБУ утверждает, что она собиралась уехать в Россию.
По законам Украины, любое сотрудничество с пророссийскими администрациями на оккупированных украинских территориях, а также с назначенными Россией властями на аннексированных территориях считается коллаборационизмом и приравнивается к госизмене. Уголовный кодекс Украины предусматривает за него наказание от 12 до 15 лет лишения свободы. В разряд коллаборантов могут попасть не только те, кто занял должности в органах управления, но и, например, учителя, согласившиеся на оккупированных или аннексированных территориях обучать детей по российским школьным программам, или граждане, несущие гражданскую службу при российских воинских частях.
- Президент России Владимир Путин заявил о присоединении к России так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также частично Херсонской, Запорожской и Николаевской областей Украины 30 сентября по итогам состоявшихся там псевдореферендумов. 5 октября он подписал указ об аннексии. Ни Украина, ни мировое сообщество не признали результаты референдумов, проходивших с многочисленными нарушениями. Единственная страна, на данный момент признавшая аннексированные территории частью России - КНДР.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году. Украина продолжает считать полуостров своей территорией, а назначенные там Россией власти незаконными. Аннексию Крыма не признали ООН и Евросоюз.
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IRI публикует рейтинг публичных персон Грузии
Глава Грузинской православной церкви, Католикос Патриарх всея Грузии Илия Второй традиционно возглавляет рейтинг общественных и политических деятелей Грузии.
Данные осеннего опроса общественного мнения опубликовал Международный республиканский институт IRI, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Из политиков в рейтинге лидирует представитель правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, он опережает премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Президент Саломе Зурабишвили попала в десятку популярных публичных персон, заняв пятое место. Миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили находится в конце десятки.
Из представителей оппозиции в нее попали лидер партии «Для народа» Анна Долидзе, экс-спикер парламента Давид Усупашвили, экс-премьер Георгий Гахария и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
- Католикос Патриарх всея Грузии Илия II – 88%
- Мэр Тбилиси Каха Каладзе - 51%
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - 44%
- Лидер партии «Для народа» Анна Долидзе - 40%
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили - 38%
- Один из лидеров «Лело», экс-спикер парламента Давид Усупашвили – 38%
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария - 38%
- Экс-премьер, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария - 37%
- Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе – 37%
- Миллиардер, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили – 36%.
Опрос был проведен с 13 сентября по 2 октября путем прямого интервьюирования. Выборка - 1 500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность +/- 2,5%.
Опрос IRI: Более 60% населения Грузии считает, что страна движется в неправильном направлении
Большая часть населения Грузии считает, что страна движется в неправильном направлении - данные опроса, проведенного осенью 2022 года, распространил Международный республиканский институт IRI, пишет агентство «Новости-Грузия».
Считают, что страна движется в правильном направлении 30% участников опроса. В неправильном - 62%. Ответили «не знаю» - 8%.
Больше всего в Грузии верили, что страна движется в правильном направлении, в феврале 2013 года, после смены власти в стране, когда правящей партией стала «Грузинская мечта». Тогда положительно отвечали на вопрос 57% респондентов. Самым низким этот показатель был в марте 2016 года - 16%.
- Опрос был проведен с 13 сентября по 2 октября путем прямого интервьюирования на дому. Выборка - 1 500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность +/- 2,5%.
Верят в лучшее будущее и оценивают как оптимистические ожидания перемен 47% участников опроса. 38% настроены нейтрально и апатично, а 15% смотрят в будущее со страхом и тревогой. Самый высокий показатель оптимистических ожиданий был в Грузии в конце 2012-начале 2013 года. Сейчас он самый низкий за последние десять лет.
Как «очень хорошую» характеризуют текущее экономическое положение для своей семьи 2% опрошенных. Как «относительно хорошую» - 48%. «Очень плохим» назвали экономическое положение своей семьи до 16% респондентов, «относительно плохим» - 35%. Эти показатели улучшились по сравнению с прошлыми годами - например, летом 2020 года 22% говорили об очень плохом положении семей, и 43% - относительно плохом.
Считают, что в целом экономическая ситуация в стране резко изменилась к лучшему 1% и 12% думают, что «улучшилась относительно». При этом число тех, кто считает, что ситуация «улучшилась относительно» более чем в два раза больше, чем в марте этого года, тогда это заявляли всего 5%. Но большинство все равно дают отрицательную оценку: 31% говорят, что ситуация «ухудшилась сильно», 30% - «относительно ухудшилась». 26% считают, что за год не произошло особых изменений.
Безработица продолжает лидировать в списке проблем, которые называют жители Грузии. 41% поставили ее на первое место, 58% - на второе. На втором месте среди проблем - рост цен (18%/48%), на третьем - бедность (7%/16%).
Внешние конфликты и войну за пределами Грузии назвали для себя самой главной проблемой 5% респондентов, внутренние этнические и религиозные конфликты - 2%.
В списке значится огромное количество проблем в сфере медицины и здравоохранения, но голоса далее разделились, и все они в итоге набрали менее 3%.
В первую очередь, Грузии нужно решать проблему экономического развития - считают 37% опрошенных. Вынес на первое место восстановление территориальной целостности каждый пятый опрошенный. Выполнение условий соглашения ассоциации Грузии с ЕС на первое место поставили 6%.
«Важные истории» подсчитали, сколько регионы России тратят на войну
Российские регионы потратили на проведение мобилизации как минимум 22,6 млн рублей, – подсчитало издание «Важные истории». Это сравнимо с годовым бюджетом небольшого региона, например Калмыкии.
Однако, отмечается в анализе, указанные суммы меньше, чем потребовалось бы на обеспечение заявленного числа мобилизованных. Это может означать либо, что было призвано меньше людей, чем утверждалось, либо что они не получают положенных выплат.
По подсчетам «Важных историй», наибольший разрыв между заявленным числом мобилизованных и выделенным бюджетом наблюдается в Хабаровском крае: оттуда, по заявкам местных властей и СМИ, было призвано 15 тыс. человек, но назначенных денег хватило бы чуть более чем на пять тысяч мобилизованных. За Хабаровским краем следуют Пермский, Бурятия, Брянская и Владимирская область. В Саратовской и Иркутской областях, Крыму и Адыгее, напротив, наблюдается перерасход бюджета в сравнении с числом мобилизованных.
Главной статьей расхода при проведении мобилизации являются единовременные выплаты новобранцам и пособия их семьям. В зависимости от региона они могут составлять от 50 до 300 тыс. рублей. Ранее по всей стране неоднократно поступали жалобы, что выплаты мобилизованным не проводятся или оказываются значительно меньше обещанных.
Кроме того, региональные средства расходуются на транспортировку мобилизованных, их питание, обмундирование и экипировку, медицинскую помощь. Эти надобности тоже полностью покрываются не везде: во многих регионах мобилизованные сообщают, что им не предоставляют отапливаемых казарм, горячего питания и даже дров для обогрева, а экипировку их семьи покупают на свои деньги. В некоторых местах происходят протесты мобилизованных против плохих условий размещения.
Помимо бюджетных средств, регионы стараются компенсировать расходы, призывая или принуждая местных жителей и бизнесы делать пожертвования на нужды мобилизации. В некоторых крупных городах отменили новогодние празднования, чтобы отправить сэкономленные деньги на обеспечение военных.
Как сообщает «Коммерсант», 7 ноября на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Владимир Путин заявил, что намерен лично пообщаться с россиянами, чтобы узнать о проблемах с поддержкой мобилизованных.
- Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Ответственность за проведение мобилизации он возложил на глав регионов. О компенсации региональных расходов из федерального бюджета пока не объявлялось.
- По словам министра обороны России Сергея Шойгу, планировалось призвать 300 тыс. россиян. 4 ноября Путин объявил о завершении мобилизации, сообщив, что призвано уже 318 тыс. человек, однако официальный указ об окончании мобилизации он не подписал.
Украина национализировала предприятия Коломойского
Украина национализировала стратегические предприятия, связанные с бизнесменами Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым, Константином Жеваго и Константином Григоришиным. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. Речь, в частности, идет о заводе по производству авиадвигателей «Мотор Сич» и нефтяной компании «Укрнафта».
По словам Данилова, решение о национализации бизнеса было принято 5 ноября на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Предусмотрены ли компенсации владельцам и акционерам, не сообщается.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что национализированные предприятия должны служить оборонным потребностям государства.
Издание «Страна» утверждает, что Коломойский, компаниям которого принадлежат 42% «Укрнафты», узнал о национализации предприятий сегодня. Для бизнесмена и его окружения, по словам собеседника СМИ, известие оказалось шоком. Мотивы и юридическое обоснование такого решения неизвестны, уточнил источник.
- Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины, бывший губернатор Днепропетровской области. С марта прошлого года он и его семья находятся под санкциями США. Летом украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский может лишить Коломойского гражданства.
- Директор запорожского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев арестован по подозрению в коллаборационизме и пособничестве России – стране-агрессору.
Реконструкция пункта пропуска «Нижний Зарамаг» может начаться в 2023 году
Реконструкция многостороннего автомобильного пункта пропуска «Нижний Зарамаг» на де-факто границе России с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, которая увеличит пропускную способность поста, начнется в 2023 году. Об этом журналистам заявил глава югоосетинского таможенного комитета Мурат Цховребов.
Он отметил, что для нормальной работы пограничного поста не хватает пропускных полос.
«По моей информации, уже в будущем году начнется работа по расширению таможенного поста», – сказал Цховребов, уточнив, что работа над соответствующей проектно-сметной документацией уже ведется.
По словам Цховербова, этот пропускной пункт строился около 20 лет назад и был рассчитан на пропуск около 200 машин в сутки, а сегодня его в сутки пресекают более тысячи автомашин.
«Реконструкция поста в разы увеличит пропускную способность, и уже в ближайшие два года у нас не будет проблем с пробками на границе», – пояснил он.
Ранее о реконструкции пункта пропуска «Нижний Зарамаг» заявлял югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он отметил, что будут добавлены несколько линий, чтобы увеличить пропускную способность, пишет агентство «Рес».
Украина получила системы ПВО NASAMS и Aspide
Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Глава Минобороны отметил, что полученное оружие значительно укрепит армию Украины и сделает небо страны более безопасным. "Спасибо нашим партнёрам – Норвегии, Испании и США", – написал Резников в твиттере.
Сколько именно единиц техники получено, министр не сообщил. Пентагон несколько дней назад заявлял об отправке Киеву восьми комплексов NASAMS.
Передача систем ПВО Украине активизировалась после того, как Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры – прежде всего, по электростанциям.
Москва заявила, что ведёт атаки в ответ на подрыв 8 октября Крымского моста. Кремль назвал атаку на мост терактом и обвинил в нём Украину. Киев официально обвинения не комментировал.
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Пригожин о выборах в США: «вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться»
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин через пресс-службу своей компании подтвердил обвинения в свой адрес, что его структуры осуществляют вмешательство в предвыборную кампанию в США. Он внесён за вмешательство в выборы в американский санкционный список и объявлен в розыск Федеральным бюро расследований.
Пригожин ответил на запрос о материале Bloomberg о том, что перед выборами в Конгресс США в ноябре американские аналитики обнаружили активность интернет-троллей в пабликах, посвящённых выборам, и предположили, что комментаторы связаны с Россией.
Издание Russian News попросило комментариев у пресс-службы компании "Конкорд", которую возглавляет Пригожин. На запрос журналистов там ответили:
"Публикуем комментарий Евгения Викторовича: "Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определённую двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень".
3 ноября компания Graphika, которая анализирует контент соцсетей с помощью искусственного интеллекта, опубликовала отчёт, в котором утверждает, что предположительно российские интернет-тролли распространяют политические карикатуры, оскорбляющие кандидатов от Демократической партии. С 29 октября аналитики обнаружили шесть карикатур на кандидатов-демократов из американских штатов, где идёт наиболее упорная борьба, в частности Джорджии, Огайо, Нью-Йорка и Пенсильвании.
Согласно отчёту, карикатуры создали аккаунты, связанные с организацией NAEBC (Newsroom for American and European Based Citizens, что переводится как "Отдел новостей для граждан США и Европы"), которая ориентирована на людей крайне консервативных взглядов. NAEBC связывают с российским "Агентством интернет-исследований", которое считают аффилированным со структурами бизнесмена Евгения Пригожина и обвиняют во вмешательстве в американские выборы, в том числе в 2016 году.
Евгения Пригожина неоднократно называли основателем в Санкт-Петербурге "фабрики троллей", которая занимается пропагандой в интернете. Сообщалось, что её наёмные сотрудники ежедневно оставляют на сайтах и в социальных сетях комментарии, продвигающие прокремлёвскую позицию и оскорбляющие неугодных Кремлю политиков. Это происходит не только в российском, но и в других сегментах интернета.
Во вмешательстве в политические и особенно предвыборные дискуссии в США российских интернет-троллей обвиняют с 2014 года; также были сообщения об их атаках на аккаунты политиков Великобритании, Индии и ЮАР. Сам Евгений Пригожин ранее не подтверждал и не отрицал своей связи с "фабрикой".
- Промежуточные выборы в Конгресс США 8 ноября покажут, кто будет контролировать парламент в последние два года первого срока президента Байдена. Предвыборные опросы предполагают, что республиканцы по результатам голосования будут почти наверняка контролировать Палату представителей, шансы в Сенате оцениваются примерно поровну. Также в 36 штатах состоятся выборы губернаторов.
МВФ выделит Грузии 38 миллионов долларов
Международный валютный фонд (МВФ) выделит Грузии около 38 миллионов долларов в рамках программы, нацеленной на поддержание макроэкономической и финансовой стабильности страны. Об этом сообщил руководитель миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон.
По его словам, несмотря на войну в Украине экономика Грузии проявила устойчивость. В частности, доходы от сферы туризма, финансовые средства, поступающие в страну, транзитная торговля и миграция привели к росту экономики и увеличению фискальных доходов.
В МВФ считают, что рост ВВП Грузии в текущем году составит 10%, а инфляция 10.5%. Показатели роста экономики и инфляции снизятся в 2023 году, заявил представитель МВФ.
Отметим, что в грузинском правительстве заявляют о беспрецедентном росте экономики и уверяют, что к 2030 году Грузия перейдет в ряды стран с высокими доходами населения.
Агентство Reuters при этом указывает, что в 2022-м году Грузия станет одной из самых быстрорастущих экономик мира благодаря резкому притоку более 100 000 россиян после вторжения России в Украину и мобилизационной кампании Владимира Путина.
В Грузию доставили тело погибшего в Украине добровольца
В Грузию доставили тело погибшего в Украине добровольца Левана Сахелашвили.
В Тбилисском международном аэропорту находились члены его семьи, друзья, соратники и гражданские активисты.
38-летний Леван Сахелашвили погиб в результате артиллерийского обстрела в Николаевской области. Профессиональный военный до 2012 года служил в Силах обороны Грузии. Он отправился воевать в Украину вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.
Погибший в Украине грузинский боец будет похоронен в четверг, пишет Общественный вещатель.
- С первых дней войны в Украине воюют несколько сотен грузинских добровольцев, которые числятся в разных батальонах. Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. Всего с начала войны в Украине погибли уже 24 грузинских бойца.
После удара по Лисичанску убиты более 30 кадыровцев – ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что по чеченскому подразделению «Ахмат» в Лисичанске был совершен удар – по предварительным данным, убиты более 30 человек, около 15 ранены. Такая информация содержится в утренней сводке ВСУ. Согласно сообщению, реальное число убитых кадыровцев тщательно скрывается.
Чеченские власти и Минобороны России пока не комментировали эту информацию. О том, что подразделения из Чечни находятся в том числе и в Лисичанске, ранее рассказал командир «Ахмата» Апти Алаудинов.
Напомним, 25 октября в ВСУ сообщили об ударе по школе в селе Каиры Херсонской области – там располагался штаб так называемого «Нефтеполка» – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Украинская сторона заявила о порядка 30 погибших и сотне раненых.
Спустя трое суток глава Чечни Рамзан Кадыров признал случившееся – он заявил, что погибли погибли 23 человека и ранены 58, из которых тяжелые травмы получили четверо. Он пообещал выплаты семьям погибших и раненых, паломничество в Мекку родственникам погибших, а также пригрозил украинской стороне местью. Также глава региона добавил, что в бою были убиты 70 украинских военных – официальный Киев не сообщал о потерях.
- Кавказ.Реалии известно о 140 погибших в Украине уроженцах Чечни – это в несколько раз больше, чем сообщалось официально: по данным «Кавказского узла», на 14 октября власти так или иначе подтвердили гибель лишь 29 человек.
- Один из командиров защищающего Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что чеченская Росгвардия в основном используется в качестве «заградотрядов», сдерживая отступающих с поля боя военнослужащих подразделений Минобороны, и для зачистки после армейских операций населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии.
- В этом году из Чечни за границу уехали в три раза больше человек, чем за аналогичный период года прошлого. Местные правозащитные организации говорят о новой волне миграции из-за мобилизации.
- Правозащитники заявляют, что среди тех, кого в Чечне заставляют становиться «добровольцами», есть люди с инвалидностью или судимостями. В регионе похищают молодых людей и под угрозами уголовного преследования заставляют уезжать в зону боевых действий или требуют крупные суммы денег за освобождение, утверждают представители оппозиционного чеченского движения 1ADAT.
Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом РБК сообщил источник, близкий к силовым структурам. РИА "Новости" и Mash рассказали об этом со ссылкой на очевидцев, которые видели, как она пересекает границу с Латвией через наземный пункт пропуска "Бурачки" в Псковской области.
Мать Собчак, член Совета Федерации Людмила Нарусова и адвокат Сергей Бадамшин отказались от комментариев. Ранее Нарусова сообщила, что её дочь скоро вернётся в Россию. Она также заявила, что у Собчак нет процессуального статуса по делу о вымогательстве, а адвокаты ее дочери обжалуют сам факт обыска в ее подмосковном доме.
Собчак уехала из России в Литву после задержания и ареста её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
Обыски прошли в загородном доме Собчак. ТАСС и "База" со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Ксения Собчак проходит по этому делу в качестве подозреваемой и что её хотели задержать. Официальных сообщений от МВД не было.
Адвокат Сергей Бадамшин, сославшись на материалы дела, сообщил, что у Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве.
Журналистка сообщения о своём процессуальном статусе не комментировала.
- Ксения Собчак – владелица медиахолдинга "Осторожно Media". Журналистка с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным. Он был помощником её отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
- В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты России, выступая с оппозиционными по отношению к политике Путина заявлениями, в том числе и о принадлежности Крыма Украине. Она набрала чуть более 1% голосов. Оппозиционный политик Алексей Навальный тогда заявлял, что Собчак в действовала в интересах Кремля, она это отрицала.
- Собчак при выезде из России воспользовалась паспортом гражданина Израиля. Ранее она не комментировала сообщения о получении израильского гражданства.
Инал Ардзинба отправился с рабочей поездкой в Москву
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву. Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа.
«Планируется проведение встреч с представителями органов государственной власти Российской Федерации для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия», – сказано в сообщении.
Предположительно, одна из тем обсуждения – соглашение с Россией по госдаче «Пицунда». Ранее Ардзинба сообщил, что в документ могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
Инал Ардзинба, назначенный на должность главы абхазского МИДа 17 ноября прошлого года, регулярно посещает Москву. О его визитах сообщалось в феврале, марте, мае, июле, начале и конце сентября.
ООН беспокоится о правах человека в Twitter под руководством Маска
Права человека должны занимать центральное место в управлении Twitter. Об этом глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк написал в открытом письме новому владельцу платформы микроблогов Илону Маску.
Письмо направлено вскоре после увольнения Маском всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека. Тюрк назвал это решение "необнадёживающим началом".
"Я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", — написал глава комитета.
Би-би-си обращает внимание, что публичная критика ООН — необычная практика. Обычно организация обращается к представителям бизнеса конфиденциально, а в случае серьёзных нарушений привлекает правительства страны, где компания зарегистрирована.
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре. После покупки миллиардер сократил почти 3700 человек – примерно половину штата. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что часть персонала уволили по электронной почте. Многие узнали, что лишились работы после отключения доступа к корпоративным системам.
В воскресенье Bloomberg сообщил, что руководство Twitter попросило часть уволенных сотрудников вернуться. Менеджмент признал, что некоторые сокращения были ошибочными, но о точном их числе не сообщается.
Байден заявил об угрозе демократии в США в случае победы республиканцев
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в поддержку Демократической партии заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс во вторник может ослабить демократию в США. Ранее на митинге республиканцев бывший президент Дональд Трамп заявил, что страной "управляют коммунисты".
8 ноября избиратели в США решает, кто будет контролировать парламент во время последних двух лет первого срока Байдена. Оппозиционные президентам партии, традиционно, проводят лучшую кампанию в середине президентского срока. Предвыборные опросы предсказывают, что республиканцы по результатам голосования почти наверняка будут контролировать нижнюю палату Конгресса, шансы в Сенате оцениваются примерно поровну.
Если республиканцы получат контроль хотя бы над одной из палат, то это позволит им противодействовать законодательным инициативам Байдена, напоминает Голос Америки. Это, в свою очередь, может помочь им на выборах президента в 2024 году.
Демократов обременяет непопулярность президента. По результатам недавно проведенного опроса Reuters/Ipsos, деятельность Джо Байдена на посту одобряют только 40% американцев. Это худший результат перед промежуточными выборами в современной истории.
Республиканская партия критикует Байдена за высокую инфляцию и рост преступности после пандемии COVID-19. Демократы в своей кампании фокусируются на снижение цен на рецептурные лекарства, защиту социальных льгот и самый низкий за полвека уровень безработицы.
На выборах 8 ноября будут определены все 435 членов Палаты представителей Конгресса, владельцы 35 из 100 мандатов Сената, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Кроме того, в 46 штатах пройдут выборы в 88 палат местных парламентов — эти выборы не так заметны на глобальном уровне, но могут определять политический курс главных американских партий на годы вперёд.
Армения назвала причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию
Министр экономики Армении Ваан Керобян назвал причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию.
По его словам, оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Компания, говорит Керобян, до сих пор не ответила, за какое время примет решение пропустить или не пропустить тот или иной груз.
«Мы хотим, чтобы эта связь была настолько стабильной и прогнозируемой, чтобы расходуемые из госбюджета средства дали экономический результат», – сказал Керобян, выступая в парламенте Армении.
Министр выразил надежду, что до наступления зимы паромное сообщение будет запущено.
«Как выяснилось, это проблема сложнее, чем изначально представляло правительство. Мы все сделаем, чтобы это произошло, поскольку это очень важное звено между Арменией и Евразийским материком», – подчеркнул Керобян.
Отметим, что порт Поти находится под управлением нидерландской судоходной компании APM Terminals Poti.
Ранее армянская сторона не раз заявляла о скором запуске паромной переправы из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе.
Паромная переправа является альтернативой дороги через «Верхний Ларс» – единственного сухопутного маршрута, связывающего Армению с Россией.
В августе в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии заявили, что Армения обратилась к грузинской стороне с просьбой об открытии паромной переправы с Россией из-за большой загруженности на КПП «Верхний Ларс». В Тбилиси напомнили, что Армения не имеет выхода к морю и «традиционно использует порты Грузии» для ведения международной торговли. Грузинские власти также заявили об обязательствах страны по международной Конвенции о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю.
В конце августа в Минэкономики заявили, что Грузия завершила консультации с транспортными компаниями по вопросу открытия паромной переправы с Россией.
Инцидент в тбилисском автобусе — парень сообщил о нападении на почве гомофобии
Заявление о нападении на гомофобной почве поступило в МВД Грузии — об инциденте в автобусе сообщил 17-летний пассажир, который стал объектом критики пассажиров за манеру одеваться.
«Этот «мужчина» напал на меня в автобусе из-за пиджака. Сказал — почему ты носишь его с расстегнутыми пуговицами? Я ответил — какое тебе дело, во что я одет, и мы начали спорить», — написал он в социальных сетях.
Пострадавший рассказывает, что к недовольному присоединились несколько человек, один из которых его ударил. Молодой человек вызвал полицию и скорую, пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации СМИ, МВД начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса, которая касается насилия.
В феврале 2020 года офис Совета Европы в Грузии опубликовал результаты исследования меньшинств. В этом документе подчеркивается, что представители ЛГБТК-сообщества чаще всего становятся объектами преступлений, совершенных на почве ненависти, напоминает издание JAM news.
В 2018 году, по результатам исследования, проведенного «Кавказским исследовательским ресурсным центром» (CRRC-Грузия), значительная часть населения Грузии (36 процентов) считала многообразие вредным для страны явлением, а 43% считали, что меньшинства вообще не имеют права выступать с протестом на улице.
ФСБ России: Абхазия – лидер по числу выездов россиян
ФСБ России опубликовала статистику по выезду россиян за рубеж с июля по сентябрь. Как пишет РБК, почти 70% всех выездов пришлось на самопровозглашенную республику Абхазия, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет.
Лидером по числу выездов россиян в третьем квартале стала Абхазия: всего за этот период туда въехали почти 2,5 млн раз. На втором месте оказалась Турция (почти 2,1 млн въездов), куда из России, согласно данным ФСБ, в основном уезжали с целью туризма.
В тройку самых популярных направлений вошел Казахстан – по данным ФСБ, с июля по сентябрь туда выехали из России почти 1,3 млн раз.
По статистике ФСБ, за июль–сентябрь в Грузию выехали чуть более 461 тыс. раз. Это самое большое число с третьего квартала 2018 года, когда границу с Грузией пересекли почти 514 тыс. раз. Рост выездов в июле–сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 605%, а если сравнивать с допандемийным 2019 годом — 24%. С начала 2022 года число выездов в Грузию росло – с января по март туда приехали 38 тыс. раз, с апреля по июнь – 163 тыс.
Почти все выехавшие в третьем квартале граждане России указывали цель визита как частную. Границу Грузии пересекали на автотранспорте – въездов на машине было чуть более 460 тыс., лишь 695 – водным транспортом. Пешком, согласно данным ФСБ, границу никто не переходил (хотя 26 сентября управление МВД по Северной Осетии разрешило пешеходный переход границы в автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» из-за нарастающего потока транспорта в сторону Грузии).
- Данные МВД Грузии за июль-сентябрь значительно отличаются от статистики ФСБ России. По информации грузинского ведомства, границу Грузии в третьем квартале текущего года пересекли 719 818 граждан России. Однако статистика учитывает россиян, прибывших как из России, так из третьих стран. К примеру, многие россияне прибывают в Грузию из Армении или Турции.
Российские военкоры жалуются на безвластие и мародёров в Херсоне
Сотрудники российских СМИ и блогеры, находящиеся в оккупированном Херсоне, утверждают, что в городе фактически царит безвластие, и сообщают о всё более частых случаях мародёрства.
Украинский блогер Анатолий Шарий, которого власти Украины обвиняют в сотрудничестве с Россией, опубликовал видео из Херсона, автор которого утверждает, что в городе не работают аптеки, интернет, связь, нет вещания ни российских, ни украинских телеканалов. "Из города пропала администрация, практически нет военных, в отсутствие стражей правопорядка царят мародёры", – утверждает автор видео.
Российский блогер Роман Сапоньков пишет, что в Херсоне "анархия и криминальный беспредел. В городе нет никаких органов власти, включая самооборону или тероборону". Тот же Сапоньков пишет, что в воскресенье его автомобилю неизвестные порезали шины. То же случилось с машиной российского военкора Александра Коца.
Несколько дней назад было объявлено о переезде российской администрации из Херсона на левый берег Днепра. Над зданием администрации спустили российский флаг. Украинское издание "Мост" опубликовало видео из покинутого здания. Из него пропала техника и мебель.
По ряду сообщений, российские военные также уничтожают лодки и речные суда на Днепре.
В воскресенье в Херсоне и ряде других населённых пунктов области отключили электричество. Российская и украинская сторона обвинили друг друга в подрыве ЛЭП.
В конце октября, после успешного украинского наступления на севере Херсонской области, российские власти в Херсоне призвали жителей правого берега Днепра, включая город Херсон, переезжать на левый берег или в другие регионы. Им было обещано жильё. Из Херсона вывезли российские и советские памятники и даже останки князя Григория Потёмкина-Таврического, которые там покоились. При этом российские чиновники утверждают, что город сдан не будет. Командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин не столь уверен в этом, он сказал, что относительно судьбы города Херсона возможны "непростые решения". Президент Владимир Путин на днях также призвал жителей уезжать. При этом российские власти недавно объявили о завершении "эвакуации" и закрытии речной переправы через Днепр.
- Херсон – единственный областной центр Украины, взятый под контроль российскими военными после вторжения в Украину 24 февраля. Официально российские власти объявили Херсонскую область территорией России, аннексию не признало подавляющее большинство стран мира.
19 человек погибли при крушении пассажирского лайнера в Танзании
Минимум девятнадцать человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Танзании.
Как сообщает издание Tanzania Business Insight, лайнер местной авиакомпании Precision Air, совершавший рейс из столицы страны Дар-эс-Салама в город Букобу, упал в озеро Виктория. Причины катастрофы пока не установлены. По предварительным данным, экипаж мог не справиться с управлением из-за плохих погодных условий.
Известно, что на борту самолёта находились 53 человека, включая четырёх членов экипажа. В данный момент власти Танзании проводят поисково-спасательную операцию. Сообщается о 26 выживших пассажирах.
WSJ узнало о секретных контактах советника Байдена с Ушаковым и Патрушевым
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вел конфиденциальные переговоры с помощником российского президента по внешней политике Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.
По информации газеты, целью переговоров с российскими официальными лицами было снизить риск эскалации конфликта и держать каналы коммуникации открытыми, но не обсуждать условия окончания войны в Украине.
На минувшей неделе Салливан приезжал в Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме этого, по словам собеседников издания, Вашингтон предостерегал Москву от использования ядерного оружия – или иного оружия массового уничтожения.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон не подтвердила и не опровергла информацию газеты.
Источники газеты также подтверждают информацию The Washington Post, о том, что США просили президента Украины Владимира Зеленского публично выразить готовность к поискам мира. США не подталкивают Украину к переговорам, рассказали собеседники издания в Белом доме. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, отмечает газета. В том числе - в Африке и Латинской Америке, которые наиболее остро столкнулись с энергетическим и продовольственным кризисами после начала войны.
- Переговоры России и Украины были остановлены в мае.
- В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остаётся Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов.
- Путин ранее заявлял что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.
The Insider: в Донецкой области отказавшихся воевать держат в подвале
Двадцать один российский военный из числа призванных в армию в рамках так называемой «частичной мобилизации» насильно удерживаются в подвале на территории поселка Завитне Бажання Донецкой области Украины, сообщает издание The Insider со ссылкой на жен и матерей отказников. По их словам, мобилизованных угрожают расстрелять в том случае, если они не поедут на передовую.
The Insider называет имя одной из жен удерживаемых в подвале - Елена Кашина. Она утверждает, что у ее 33-летнего мужа нет никакого военного опыта, в армии он ремонтировал БТРы в гараже, а в военном билете у него написано «водитель по ремонту и эксплуатации тяжелой техники». Во время подготовки на полигоне ему лишь однажды дали пострелять из автомата, который оказался неисправным, и один раз показали, как рыть окопы. После этого, по словам Кашиной, его отправили на фронт, а уже там приказали в составе группы мобилизованных идти на штурм позиций противника, однако он отказался, заявив, что не хочет убивать людей.
Со слов родственников других военных, которых насильно удерживают в подвале, отказников почти не кормят и не предоставляют им средства личной гигиены. Жены и матери мобилизованных написали заявление в Следственный комитет РФ о том, что их родных незаконно держат в заложниках, однако никакого ответа не получили.
При этом по данным The Insider, восемь военнослужащих перед мобилизацией работали в АО «Горно-металлургический комплекс Дальполиметалл» в Приморском крае и имели бронь, так как являются работниками оборонного предприятия.
- С начала полномасштабного вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины СМИ неоднократно сообщали о том, что военных, которые отказываются участвовать в боевых действиях, заставляют это делать шантажом и угрозами, включая угрозы расстрелом. В июле телеканал Настоящее Время сообщил, что десятки таких солдат держат в заточении в подвале на территории Луганской области под охраной бойцов частной военной компании «Вагнер». Позже это подтвердили члены совета по правам человека при Владимире Путине.
- Известно также, что российских заключенных, которых вербует на войну в Украину руководство «ЧВК Вагнера», предупреждают о расстреле за отступление без приказа, сдачу в плен или дезертирство.
Шольц призвал Россию «четко заявить», что она не использует ядерное оружие
Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от России исключить применение ядерного оружия в войне против Украины. Об этом он заявил 5 ноября в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии, сообщает DW.
По словам канцлера, «Россия была и остается великой военной державой», и именно поэтому «очень и очень важно» сказать ей: «Непозволительно и недопустимо использовать в этом конфликте ядерное оружие. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это та линия, которую нельзя переступать».
По словам Шольца, он считает успехом своего недавнего визита в Китай тот факт, что Германии и китайскому руководству удалось, как он утверждает, выработать единую позицию о неприемлемости применения Россией ядерного оружия против Украины. «Только ради этого стоило совершить этот визит», - отметил канцлер.
На пресс-конференции с Шольцем в Пекине глава правительства КНР Ли Кэцян заявил о войне в Украине: «Мы не можем позволить себе дальнейшей эскалации», а председатель КНР Си Цзиньпин отметил: «Ядерного кризиса в Евразии нужно избежать... применение или угроза применения ядерного оружия должны быть отвергнуты». Прямо к России свой призыв он, однако, не обращал.
С начала российского вторжения в Украину на Западе звучат опасения относительно возможного применения ядерного оружия Россией. Они усилились в последние недели в связи с неудачами российских войск на фронте и высказываниями ряда российских руководителей и других публичных персон. На днях МИД России выступил с официальным заявлением, в котором, с одной стороны, заявил о том, что Москва «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны», с другой, вновь сослался на положения российской доктрины, согласно которой Россия может ответить ядерным ударом на «агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства». При этом не вполне ясно, что российские власти могут считать агрессией, при которой под угрозу поставлено само существование государства. В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказывал мнение, что такой «агрессией» в Москве могут считать возвращение Украиной под свой контроль аннексированных Россией территорий.
Британская газета Daily Mail в воскресенье со ссылкой на дипломатические источники пишет, что в одном из телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заговорил об американских ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. По утверждениям издания, Путин высказал мнение, что для достижения победы «не обязательно атаковать крупные города» с использованием ядерного оружия. По словам источника, Макрон был обеспокоен этими словами, поскольку их можно интерпретировать как указание на возможность использования в Украине тактического ядерного оружия не против Киева, но против каких-либо других целей.
Каких-либо официальных подтверждений того, что этот разговор имел место, нет. Путин и Макрон последний раз, по официальным данным, говорили по телефону 11 сентября.
В одном из недавних выступлений Путин упоминал о бомбардировках японских Хиросимы и Нагасаки, сказав, что американцы создали «прецедент» использования ядерного оружия. При этом бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 года остается последним случаем применения этого оружия в вооруженных конфликтах.
На войне в Украине погиб настоятель храма при штабе РВСН
На войне в Украине погиб священник Московской епархии Михаил Васильев. Об этом сообщил сайт Московской патриархии, отметив, что он погиб «в зоне специальной военной операции» «при исполнении пастырских обязанностей». Другие подробности пока не известны.
Васильев был настоятелем храма храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в подмосковном поселке Власиха. В этом закрытом поселке находится штаб Ракетных войск стратегического назначения. Храм имеет статус Патриаршего подворья при штабе РВСН.
Михаил Васильев не имел церковного образования, однако окончил Академию Генштаба. Как говорится на сайте РПЦ, он «участвовал в командировках в «горячие точки» и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии». Был награждеен орденом Мужества.
В интервью «Комсомольской правде», опубликованном за день до начала российского вторжения в Украину, 23 февраля, Васильев, в частности, говорил: «Мне выпала честь последние 24 года окормлять ракетные войска стратегического назначения. Нет ничего более миролюбивого, чем ядерный щит. У тебя ядерная дубина, у меня ядерная дубина, каждый подумает, прежде чем ее применять, планета-то одна». «Те мультики, которые показывал наш верховный главнокомандующий пару лет назад, становятся явью», - говорил священник о российском ядерном оружии.
Несколько дней назад внимание привлекло высказывание Васильева в эфире телеканала «Спас». Священник заявил, что, если бы женщины рожали больше детей, им было бы не столь больно, если бы их дети гибли на войне. «Каждой даме Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. И если дама, исполняя эту заповедь божью «плодитесь и размножайтесь», отказалась от искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться», - заявил священник. Высказывание прокомментировал замглавы отдела Московской патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который отметил, что жизнь каждого ребенка одинаково ценна, независимо от количества детей в семье.
Зеленский обвинил Тегеран во лжи про беспилотники для России
Иран лжет, когда говорит, что поставил России лишь небольшое количество беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 5 ноября.
Зеленский отметил, что украинские военнослужащие ежедневно сбивают не менее десяти иранских беспилотников. «Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат», - подчеркнул украинский президент.
Зеленский добавил, что мировое сообщество будет и дальше прилагать усилия для разоблачения ирано-российского сотрудничества, и «пособники террористов не останутся безнаказанными».
В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Власти Ирана неоднократно отрицали поставки России беспилотников. Москва использование иранского оружия в боевых действиях отвергала.
5 ноября глава МИД Ирана признал поставки боевых дронов Москве, уточнив, что это произошло еще до нападения России на Украину.
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