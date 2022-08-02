В ночь на 2 августа на странице замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте" появилась запись, в которой Казахстан называется "искусственным государством" и утверждается, что "Северная и Южная Осетия, Абхазия и нынешняя территория Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией".

Через 10 минут этот пост удалили, позже помощник Медведева заявил, что страницу бывшего президента взломали.

Внимание на запись на странице Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" обратила Ксения Собчак, опубликовавшая скриншоты сообщения.

Как говорится в публикации, до 1801 года такой страны, как Грузия, не существовало, она появилась только в границах Российской империи. Казахстан, по мнению автора поста, – это "искусственное государство" и "бывшие русские территории", власти которых переселяют различные этнические группы, что "можно классифицировать как геноцид русских". "Мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет", – пишет автор.

"Все народы, населяющие когда-то большой и могучий Советский Союз, снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании", – говорится в сообщении.

Также там заявляется, что "после освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов Русь снова станет единой". "Мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются", – отмечает автор поста.

Спустя несколько часов после публикации скринов в СМИ помощник Дмитрия Медведева сообщил, что страницу замглавы Совбеза РФ во "Вконтакте" взломали, последний пост там был про ВМФ. По его словам, с тем, кто взломал страницу, "разберутся администрация соцсети и те, кому положено".