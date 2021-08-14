Во Владикавказе главврач арестован после гибели пациентов из-за кислородной аварии

Ленинский райсуд Владикавказа избрал меру пресечения главному врачу клинической больницы скорой помощи Владимиру Плиеву. Два месяца он проведет под домашним арестом. Меру пресечения ему избрали спустя четыре дня после задержания.

К руководителю медучреждения у следователей возникли вопросы после того, как в понедельник вечером в результате аварии в кислородной системе скончались девять пациентов с коронавирусом, а на следующий день стало известно о смерти еще двух человек.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц».

«С одной стороны, нас это устраивает, с другой – мы ходатайствовали о том, чтобы суд отказал в избрании какой-либо меры пресечения, поскольку мы считаем, что Владимир Плиев не виновен. Занимая на протяжении четырех месяцев должность главврача больницы, он прилагал усилия по налаживанию работы кислородной системы и ставил в известность свое непосредственно руководство о существующей проблеме», - рассказал защищающий Плиева адвокат Заурбек Бегиев.

С утра у здания суда во Владикавказе собрались коллеги и однокурсники Плиева, которые не согласны с первыми выводами следственных органов о виновности руководителя медучреждения.