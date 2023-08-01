Во Владикавказе отменили концерты Меги Гогитидзе и Дато Кенчиашвили

В Северной Осетии отменили концерты грузинских исполнителей – Дато Кенчиашвили и Меги Гогитидзе. Об этом сообщил депутат североосетинского парламента Сослан Дидаров. Концерты должны были пройти в ресторане «Торне» во Владикавказе 16 и 25 августа соответственно.

«До братьев Засеевых (владельцы ресторана – ред.) всегда можно достучаться и они пойдут навстречу. Поэтому оба концерта в «Торне» отменены», – написал Сослан Дидаров в инстаграме.

Ранее новость о запланированных концертах грузинских артистов негативно восприняли пользователи соцсетей и политики в самопровозглашенной республике Южная Осетия. С заявлением выступила, в частности, оппозиционная партия «Единая Осетия».

«Особо кощунственно и издевательски данные концерты выглядят во время 15-й годовщины трагедии в южной части Осетии. Война 2008 года унесла сотни жизней жителей Южной Осетии и российских миротворцев, обездолив тысячи жителей как юга, так и севера Осетии, оставив сиротами множество детей. Август в истории Осетии навсегда останется черной датой», – говорилось в заявлении югоосетинской партии.

В «Единой Осетии» говорят, что «такого рода мероприятия несут не культурный фон, а навязывание определенной культуры среди осетинского общества».

В марте текущего года грузинская певица Меги Гогитидзе в рамках турне по городам России выступила с двумя концертами в Северной Осетии. Многие югоосетинские пользователи выразили недоумение в связи с тем, что в ресторане «Торне» во Владикавказе появились флаги Грузии, а молодёжь «подпевала исполнительнице на грузинском языке». Возмущение в связи с концертом выразили и воюющие в Украине осетинские бойцы.

В конце прошлого года югоосетинские власти осудили визит в Тбилиси артистов североосетинского ансамбля «Алан».