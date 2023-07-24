Военком Одессы задержан по подозрению в незаконном обогащении

Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании бывшего военкома Одессы Евгения Борисова. 51-летний военный подозревается в незаконном обогащении и в уклонении от службы в условиях военного положения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Борисов возглавлял одесский областной военкомат (центр комплектования и социальной поддержки) с 2019 года. 28 июня он был уволен с должности по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Поводом стало расследование о семье военного, у которой обнаружили имущество в Испании стоимостью более чем в 4,5 миллиона долларов.

По данным журналистов, в декабре 2022 года семья Борисова приобрела в Марбелье виллу стоимостью более $3 миллионов. Особняк зарегистрирован на мать военкома, Надежду Борисову. Жена Борисова, Александра, в начале 2023 года приобрела в Марбелье офисное помещение, расположенное на одной из центральных улиц. У тещи были обнаружены дорогие автомобили. После публикации расследования в «Украинской правде» военком был отстранен от должности.

Как сообщает ГБР, Борисов пытался уйти от следствия, меняя номера телефонов, автомобилей и переезжая. Его разыскивали с субботы. Задержан он был в Киеве.