Военная прокуратура: крейсер «Москва» не участвовал в «спецоперации»

МИД Казахстана запустил процесс о присвоении российскому телеведущему и мужу главного редактора RT Маргариты Симоньян Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Айбека Смадиярова.

"Мы в тот же день запустили процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое", – сообщил пресс-секретарь.

На вопрос казахской службы Радио Свобода о том, какие именно слова Кеосаяна, по мнению МИД, были оскорбительными, Смадияров ответил: "Все слова, тон, смысл слов и, в общем, его слова, сказанные в адрес Казахстана и казахов".

Как рассказал пресс-секретарь, черный список у государства появился еще до случая с Кеосаяном. Он заявил, что "сообщать, кто включен в список, надобности нет", и добавил, что "если эти люди будут пытаться приехать" в Казахстан и пересекать границу, то власти "будут возвращать их обратно"

Пресс-секретарь МИД также сообщил, что "не в курсе", сколько времени занимает процесс включения в черный список, но подчеркнул, что этот "вопрос решается быстро".

"Если будут такие же, как Кеосаян, их тоже добавим. Самое главное, наши интересы должны защищаться. [Кто еще включен в этот список] не могу сказать, это информация для служебного пользования", – сказал Смадияров.

24 апреля на Youtube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он негативно высказывается в адрес Казахстана, власти которого отказались от проведения в этом году парада 9 мая. На видео российский телеведущий предупреждает, что с Казахстаном может случиться то же, что с Украиной, и заявляет, что "ответственным лицам" России, по его мнению, следует "пересмотреть уровень взаимоотношений".

Спустя три дня на фоне возмущения в интернете словами российского телеведущего МИД Казахстана опубликовал в телеграм-канале комментарий пресс-секретаря: "Возможно, его [Кеосаяна] заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств". Представитель МИД тогда предположил, что Кеосаян может быть включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.

Казахстан, один из ближайших союзников России, официально не осудил и не поддержал российское вторжение в Украину и придерживается "нейтралитета". В конце марта первый заместитель главы администрации президента Тимур Сулейменов в интервью изданию EURACTIV заявил, что Казахстан не станет помогать Москве обходить санкции, наложенные Западом.