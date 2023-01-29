Военные объекты Ирана подверглись атаке беспилотников

Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили отреагировал на интервью Михаила Саакашвили немецкому изданию Spiegel и пишет, что не может оставить без внимания уродливую интерпретацию интервью своего друга Михаила Саакашвили, находящегося в тяжелейшем состоянии, сообщает Общественный вещатель.

«Хочу ответить на поднявшуюся сегодня в отношении меня очередную волну. В прошлом я допустил ошибки, но никогда не избегал ответственности. Семь лет, проведенных в одиночной камере, дали мне много времени, в том числе и для осознания собственной ответственности.

Большая палата Европейского суда в Страсбурге установила, что целью моего заключения было получение от меня принудительных показаний против Михаила Саакашвили. До сих пор я даже не комментировал много другой грязной клеветы, но теперь я просто не могу оставить без внимания безобразную интерпретацию интервью моего друга Михаила Саакашвили, который находится в тяжелейшем положении.

Меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами часто обвиняют именно те люди, вся биография которых полна примеров прямого или косвенного коллаборационизма с врагами нашей страны. Мне жаль, что приходится говорить об этом, но обвинять меня в том, с чем я боролся всю свою жизнь, аморально и бессовестно. Кроме Украины, ни одна европейская спецслужба не нанесла такого урона российским спецслужбам, сколько наше МВД.

Россия - враг, Украина победит, а с ней, я уверен, и Грузия придет к миру. Из-за кресла и выборов нельзя позволять себе подобное!» - пишет Вано Мерабишвили.

Михаил Саакашвили заявил изданию Spiegel, что «не исключено, что некоторые из тех, кто планировал мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными агентами России».