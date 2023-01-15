Военный РФ взорвал гранату в Белгородской области, есть погибшие

Российский военнослужащий в субботу взорвал гранату и устроил пожар в воинской части в Белгородской области. По предварительным данным, погибли не менее трех военных, есть раненые. Об этом сообщают телеграм-каналы «112» и «База».

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области произошли детонация боеприпасов и пожар, пострадали 10 военнослужащих. О погибших агентство не сообщает, как и о том, что стало причиной взрыва и пожара.

Официальных сообщений о случившемся пока нет.

По информации «Базы», взрыв произошел в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные. Один из военнослужащих (как пишет «112», командир взвода в звании старшего сержанта) по не установленным пока причинам взорвал гранату РГД-5, из-за взрыва в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар.

По данным «Базы», пострадали 10 человек. Канал «112» пишет о 16 пострадавших и восьми пропавших без вести военнослужащих.