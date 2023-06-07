Воевавший на стороне РФ этнический грузин, предположительно, попал в плен

Украинские военные, предположительно, взяли под Бахмутом в плен этнического грузина, воевавшего на стороне России. Информация об этом появилась 6 июня в соцсетях. В частности, в телеграм-каналах опубликовали видео, которое, вероятно, было снято вскоре после пленения бойцов. На видео украинский военный спрашивает у «грузина» место его проживания. Тот отвечает, что он из дальневосточного города Тында.

В телеграм-канале Отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова после этого появилось еще одно видео, в котором пленные называют свои имена. Один из них представляется как Бахтуридзе Нодар Георгиевич из города Тында Амурской области.

Всего в плен, по неподтвержденным данным, попали восемь человек. Все они говорят, что состояли в ЧВК «Ветераны». Точные обстоятельства произошедшего неизвестны. В условиях войны мы не можем оперативно по независимым источникам проверить информацию.

«Эхо Кавказа» обнаружило профиль в соцсети, который, предположительно, принадлежит пленному Нодару Бахтуридзе. Там указано, что он окончил школу и жил в регионе Кахети. Является ли Бахтуридзе гражданином Грузии, неизвестно.

После опубликования первого видео в соцсетях предположили, что в плен попал Гиви Ванишвили – гражданин Грузии, воюющий в войне против Украины на стороне России. Однако эта информация не подтвердилась. Ванишвили – исполнительный секретарь грузинской неправительственной организации «Союз борцов за единую Грузию», участник проектов «Института Евразии». По информации СМИ, Гиви служил в Национальной гвардии, затем – во внутренних войсках МВД Грузии. Позднее стал командиром одного из резервных батальонов. Во время российско-грузинской войны отказался воевать против России, из-за чего был осужден, но в 2012 году, после смены власти в Грузии получил статус «политзаключенного» и был освобожден.