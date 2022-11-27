В России запретят суррогатное материнство для иностранцев

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил у себя в телеграме, что Дума рассмотрит вопрос о запрете в России суррогатного материнства для иностранных клиентов. Вопрос будет обсуждаться в Думе в начале декабря. Володин назвал суррогатное материнство «торговлей детьми» и заявил, что оно недопустимо.

По словам Володина, суррогатное материнство - «большой нелегальный бизнес», а дети, рожденные таким способом, за границей «становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».

Суррогатное материнство легально в России, оно регулируется статьей 55 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Это одна из технологий, позволяющих иметь детей людям, которые в силу медицинских причин не способны сами зачать и выносить ребенка. В мае в Госдуме уже был рекомендован к принятию в первом чтении законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России, а также о том, чтобы дети, рожденные таким путем, в обязательном порядке получали российское гражданство сразу после рождения.

Несмотря на легальность суррогатного материнства по российским законам, в последние годы участились случаи преследования суррогатных матерей и врачей, которые занимаются использованием этой технологии. Так, в 2020 году по «делу репродуктологов» сотрудники агентства по суррогатному материнству и сотрудничавшие с ним врачи были обвинены в торговле людьми, несмотря на наличие законных контрактов с заказчиками. Родители, преимущественно из Китая и Филиппин, не смогли воссоединиться с младенцами, несмотря на то, что биологически и генетически это были их кровные дети.