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Вооруженный мятеж Пригожина в фотографиях из Ростова-на-Дону

Власти России подтвердили, что в России произошел &quot;вооруженный мятеж&quot;. Так они назвали действия военных российской &quot;ЧВК Вагнер&quot;, которые вечером 23 июня пересекли границу РФ с оккупированной Луганской областью Украины и вошли в Ростов-на-Дону, окружив основные административные здания
1 Власти России подтвердили, что в России произошел "вооруженный мятеж". Так они назвали действия военных российской "ЧВК Вагнер", которые вечером 23 июня пересекли границу РФ с оккупированной Луганской областью Украины и вошли в Ростов-на-Дону, окружив основные административные здания
Перед входом подразделений вагнеровцев в Ростов глава ЧВК &quot;Вагнер&quot; Евгений Пригожин&nbsp;обвинил военное руководство России, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Герасимова в &quot;геноциде русского народа&quot; и провале военной кампании России в Украине, а также в том, что российская&nbsp;армия РФ обстреляла лагерь вагнеровцев. Он объявил о &quot;Марше справедливости&quot;, который должен помочь привлечь к ответственности руководство военного ведомства РФ
2 Перед входом подразделений вагнеровцев в Ростов глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил военное руководство России, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Герасимова в "геноциде русского народа" и провале военной кампании России в Украине, а также в том, что российская армия РФ обстреляла лагерь вагнеровцев. Он объявил о "Марше справедливости", который должен помочь привлечь к ответственности руководство военного ведомства РФ
Минобороны России&nbsp;заявило, что бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot; &quot;обманом втянули в преступную авантюру [Евгения] Пригожина и участие в вооруженном мятеже&quot;
3 Минобороны России заявило, что бойцов ЧВК "Вагнер" "обманом втянули в преступную авантюру [Евгения] Пригожина и участие в вооруженном мятеже"
СМИ массово публикуют фото и видео военной техники вагнеровцев в Ростове
4 СМИ массово публикуют фото и видео военной техники вагнеровцев в Ростове

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