ВОЗ: летом распространение оспы обезьян в Европе может ускориться

Жители северокавказских республик России заявляют о трудностях в прохождении сухопутной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» – «Казбеги». По их свидетельствам, в Грузии существует негласное распоряжение о запрете на приезд уроженцев Чечни, Ингушетии и Дагестана, пишет портал Кавказ.Реалии.

В частности, житель Чечни на условиях анонимности рассказал изданию, что об ограничениях приезда в Грузию его предупредили уже российские пограничники, которые выпустили его из страны. Грузинская же сторона без официального обоснования его въезд не одобрила.

Сообщения о проблемах с пересечением границы опубликованы и в открытом доступе. К примеру, участники телеграм-чата «Владикавказ-Тбилиси» пишут, что на КПП проводят «фильтрационные мероприятия». И если жителей одних республик могут с трудом пропустить, то «жителей Чечни практически всех заворачивают».

«Буквально пару часов назад трех человек развернули на границе Грузии без объяснения причин. Рекомендовали вернуться через некоторое время. Видимо есть негласное распоряжение. Мужчинам (одиночки и группы из Чечни, Ингушетии, Дагестана) без конкретного основания (лечение, транзит) лучше пока не ехать», – пишет один из очевидцев.

16 мая в соцсетях была также опубликована видеозапись, в которой сообщалось, что особо предвзятое отошение грузинских пограничников вызывают «бородатые мужчины и женщины в хиджабах». Запрет распространяется даже на те случаи, когда люди проезжают Грузию транзитом и пытаются вернуться в Россию, заявили авторы ролика.

«Шофер говорил, чтобы женщины надели косынки посветлее, а мужчинам предлагали побрить бороды, если есть такая возможность. Они сказали, что грузинские пограничники не пропускают людей в закрытой черной одежде и с бородой. Нам не объяснили, почему, но всех пассажиров - 20 человек - вернули обратно», – рассказала на видеоролике женщина по имени Хавса, которая две недели назад пыталась через Грузию попасть в Дагестан.

Власти Грузии отрицают существование какого-либо запрета. Как заявила Кавказ.Реалии дежурная пограничной полиции Грузии, все граждане России имеют право на въезд при наличии вакцины от ковида или отрицательного ПЦР-теста. На уточняющий вопрос об особо тщательном досмотре жителей северокавказских республик она ответить не смогла и пообещала перезвонить в случае поступления новой информации, после того, как сотрудники пограничной службы закончат совещание.

Дежурный горячей линии по вопросам пересечения грузинской границы ответил, что сообщения о запрете приезда для жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана – «неправда и дезинформация». «Никаких проблем нет», – сказал он.

В марте текущего года глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, рассказывая о прибывающих в страну россиянах, заявил, что жители северокавказских республик используют Грузию как транзитную страну. О каких-либо ограничениях для них он не говорил.

«Очень много российских граждан из северокавказских республик – дагестанцы, чеченцы, в основном женщины и дети, которые находились в последние дни в Турции из-за прекращения полетов, и сейчас организованно въезжают на автобусах в Грузию и прямо направляются через КПП «Ларс» на родину», – заявил тогда министр.

Ранее Россия отменила обязательное основание для выезда в Грузию через сухопутную границу. До этого российским путешественникам требовалось доказать, что они должны пересечь границу с целью обучения, лечения или работы.