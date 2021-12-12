ВОЗ: «омикрон» более заразен, но преобладает мягкое течение болезни

Штамм коронавируса «омикрон», впервые обнаруженный в прошлом месяце на юге Африки, распространяется быстрее, чем ныне доминирующий в мире штамм «дельта», а существующие вакцины, по всей видимости, менее эффективны против него. Однако, согласно имеющимся на данный момент данным, он вызывает более мягкое течение болезни. Такая информация содержится в опубликованном в воскресенье информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения. Его цитирует агентство France Presse.

В документе также утверждается, что в тех странах, где «омикрон» начнет распространяться в популяции, он скорее всего вытеснит «дельту».

К настоящему моменту случаи заражения «омикроном» зафиксированы в 63-х странах, включая Россию. В ЮАР распространение «омикрона» уже привело к новой волне эпидемии, число зараженных буквально за несколько недель выросло в несколько раз. При этом отмечается, что большинство заболевших испытывают только легкие симптомы, схожие с обычной простудой. По-прежнему не подтверждено ни одной смерти пациента с «омикроном».

Тем не менее, власти Британии в воскресенье объявили о повышении уровня эпидемической опасности. В стране выявлены уже более тысячи инфицированных «омикроном», есть и случаи госпитализации. Подтвержденных летальных случаев также нет. Израиль, в свою очередь, внес Британию, Данию и Бельгию в «черный список», запретив въезд в страну из этих государств.

Специалисты подчеркивают, что пока все еще рано делать выводы как об относительной мягкости нового штамма, так и о его большей заразности и способности преодолевать защиту, созданную вакцинацией. Исследования в ЮАР и в Израиле - на ограниченном материале - показали значительное снижение эффективности двух доз вакцины Pfizer против «омикрона». В то же время, как утверждается, эффективность третьей, «бустерной» прививки остается высокой. Пока нет данных относительно эффективности российского препарата «Спутник V».