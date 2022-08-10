ВОЗ сожалеет об убийстве обезьян от страха заразиться оспой

"Яндекс" прекратил работу сервисов экспресс-доставки продуктов во Франции и Великобритании. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, близкие к "Яндекс.Лавке" и Yandex.Go.

По данным издания, парижское подразделение находится в стадии ликвидации и на этот процесс уйдет 2–3 месяца. Лондонский бизнес по доставке продуктов тоже закрывается, так как "Яндекс" не смог найти покупателя на него, утверждает источник. По его словам, "Яндексу" требовался "новый игрок с деньгами", но таких на рынке пока нет. "А у существующих игроков есть свои платформы", – сказал собеседник Forbes.

Представитель "Яндекса" рассказал изданию, что в Лондоне и Париже была изменена бизнес-модель, и теперь новое подразделение Yango Deli Tech займется IT-решениями по управлению доставкой для сторонних заказчиков.

В "Яндексе" отказались комментировать судьбу переговоров о продаже бизнеса в Лондоне. В компании уверяют, что решили сосредоточиться на продаже технологий, так как на рынке пока нет "готовых пакетных решений" для бизнеса. По модели экспресс-доставки "Яндекс" продолжит работать в России и в Израиле.

31 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что международное подразделение "Яндекса" по доставке продуктов Yango Deli рассматривает возможность ухода с рынка Великобритании и Франции. Тогда издание уточняло, что "Яндекс" может рассмотреть продажу британского бизнеса локальным конкурентам и закрытие "Яндекс.Лавки" во Франции.

"Яндекс" вышел за рубеж с экспресс-доставкой продуктов в ноябре 2020 года, открыв подразделение под брендом Deli в Израиле. В августе 2021 года сервис под названием Yango Deli заработал в Париже и в октябре того же года – в Лондоне.