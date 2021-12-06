ВОЗ заявила об отсутствии смертей после заражения «омикроном»

В мире не зафиксировано ни одного случая смерти в результате заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью телеканалу CBS отмечала, что пока просматривается тенденция более легкого течения болезни у заразившихся штаммом "омикрон". В то же время учёные и медики предупреждают, что нужно соблюдать осторожность, потому что речь идёт лишь о самом начале распространения нового штамма.



По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, организации понадобится еще несколько недель для изучения "омикрона", чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

На данный момент новый штамм зарегистрирован уже более чем в 30 странах. Он выявлен примерно в одной трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта", сообщили американские инфекционисты. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил , что появившийся в ноябре "омикрон" в предстоящие месяцы может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе. В России, по данным Роспотребнадзора, случаев заражения "омикроном" пока не выявлено.

Многие правительства вводят повторные ограничения на поездки и другие экстренные меры – в попытке сдержать появление и распространение вируса. Так, в России ввели 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР, где были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом, и граничащих с ней стран.