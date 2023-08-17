Воздушные силы ВСУ: Украина не получит F-16 осенью и зимой этого года

Украина не сможет получить от западных союзников американские истребители F-16 ближайшей осенью или зимой. Об этом в эфире украинского телевидения заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На эти истребители, по его словам, были большие надежды, поскольку они могли бы стать частью противовоздушной обороны страны и помочь защититься от ударов российских ракет и беспилотников.

При этом он отметил, что вопрос обучения украинских пилотов и персонала «практически тронулся с места». «Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться», - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в августе.

В то же время, по информации Politico, обучение украинских пилотов начнётся только в конце этого года, а первые самолёты прибудут в Украину не раньше весны 2024 года.

В июле Politico сообщил, что коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами готова приступить к обучению украинских пилотов управлению F-16, но не может этого сделать без официального разрешения от США. На прошлой неделе президент Джо Байден дал такое разрешение.

В то же время, по данным Politico, ни одно из 11 государств, поддерживающих обучение украинских военных, пока не выделило самолёты для этой программы. Не определены и ключевые детали, включая даты, место проведения и продолжительность учебного курса.

Украина с начала российского вторжения потеряла большую часть парка боевой авиации, Киев требует от западных союзников предоставить армии современные истребители. как можно быстрее. Но американские чиновники не считают, что такие самолеты могут помочь нынешнему украинскому контрнаступлению, пишет The Washington Post.