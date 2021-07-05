По предварительным выводам специалистов Министерства экологии Азербайджана и Республиканского центра сейсмологической службы, причиной взрыва в Каспийском море вблизи месторождения Умид стало извержение грязевого вулкана. Об этом говорится в сообщении Минэкологии, передает агенство Turan.

В воскресенье вечером в соцсетях появились видеокадры взрыва на Каспии близ поселка Алят. Издание konkret.az сообщило, что взрыв произошел на газовой платформе "Умид" госкомпании SOCAR, после чего начался пожар. По словам источника РИА Новости, взрыв произошел возле платформы. Очевидцы стали публиковать в твиттере кадры с места происшествия.

Власти Азербайджана и руководство SOCAR сообщили, что аварий на промышленных объектах не было, а причиной взрыва стали природные катаклизмы. Как сообщили изданию haqqin.az источники в правительстве страны, взрыв в азербайджанском секторе Каспийского моря мог произойти в результате сейсмического процесса.



В государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR, в свою очередь, предположили, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало пробуждение грязевого вулкана. "Наше первичное предположение в связи со взрывом, наблюдаемым в море в направлении [поселка] Алят: произошло извержение грязевого вулкана", – заявил ТАСС заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов. На своей странице в фейсбуке Ахмедов уточнил, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем SOCAR, работа продолжается в нормальном режиме.

Глава Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли также заявил, что в Каспийском море начал извергаться грязевой вулкан, сообщает Azertac. "В Каспийском море много грязевых вулканов, скорее всего, один из них начал извергаться", – сказал Етирмишли.

МЧС Азербайджана начало расследование в связи со взрывом в Каспийском море, сообщается на сайте ведомства.



При этом там отметили, что "информации о каких-либо чрезвычайных ситуациях на морских нефтяных или промышленных объектах в стране" не поступало.