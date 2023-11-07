Возвращение в орду. Сергей Медведев – об азиатизации России

Пятнадцатилетний сын хана Рамзана ездит по Руси, принимая подношения от удельных князей. В некогда гордом и независимом Татарстане руководитель республики Рустам Минниханов вручил ему орден "Дуслык" ("Дружба") – "за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия". В Карачаево-Черкесии глава региона Рашид Темрезов наградил его высшим орденом республики "За заслуги перед КЧР" за вклад в развитие "межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей". Аналогичное предложение наградить Кадырова-младшего получили еще две республики Северного Кавказа – Адыгея и Кабардино-Балкария, но пока отказались от высокой чести. Парой месяцев ранее упитанный наследник рода Кадыровых, который любит красоваться на ринге смешанных единоборств, показательно, под камеры, избил в грозненском СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного по обвинению в сожжении Корана, заслужив публичную похвалу отца, и теперь гастролирует по России в качестве защитника ислама от неверных.

Кадыров создал в России целую символическую вселенную из азиатской лести и рабского страха

Можно было бы отнести этот перформанс к очередным пиар-акциям Рамзана Кадырова, в которых он не знает себе равных, то приглашая к себе в Грозный знаменитостей из мира политики, культуры и спорта, что затем записывают видео, прославляющие мудрость чеченского правителя, то заставляя других персонажей, известных и не очень, записывать покаянные ролики с извинениями за оскорбления, вымышленные и реальные, нанесенные исламу, Чечне и лично Рамзану Ахматовичу. По сути, он создал в России целую символическую вселенную из азиатской лести и рабского страха, в которой одни упражняются в славословиях, а другие – в извинениях.

Однако этот тур Адама Кадырова имеет важную особенность: он собирает символическую дань с мусульманских регионов России – не случайно поводом здесь стала месть за сожженный Коран. Таким образом клан Кадыровых упрочивает свое положение в качестве верховного защитника всех мусульман России. Это особенно важно в момент обострения ближневосточного конфликта, войны между Израилем и ХАМАС, которая отозвалась серией антисемитских погромов на Северном Кавказе в минувшие выходные. Кадыров с первого дня кризиса, беспрецедентной атаки ХАМАС на еврейские поселения 7 октября, выступал с жесткой критикой Израиля, заявляя, в частности, что "израильский фашизм в отношении Палестины по своей жестокости превосходит гитлеровский". Кадыров не раз предлагал отправить в Газу своих "миротворцев", а многие кадыровцы, включая тренера сыновей главы Чечни Хамзата Чимаева, рвутся "отправиться в Палестину", чтобы "умереть за братьев-мусульман". С учетом географии визитов кадыровского сына речь идет уже не об эмирате Чечня и даже не о кавказском имарате, а о формировании исламского центра силы федерального и даже глобального масштаба, с крупнейшей частной армией на территории РФ (хотя и формально подчиненной Росгвардии) и высокой идеологической мотивацией. Любопытным примечанием к этой теме служат сообщения различных Z-каналов о том, что вся тяжелая военная техника ЧВК "Вагнер", включая ремонтную базу и запасные части к ПВО, будет передана на баланс Чеченской Республики: интересно, зачем Кадырову ПВО?

Ислам будет занимать все более значимое место в политический, силовой, социальной и демографической структуре общества

В России сейчас живет, по разным оценкам, от 20 до 25 миллионов мусульман, при этом только в Москве их 3–4 миллиона. Большая часть их – новоприбывшие мигранты с Северного Кавказа и из Центральной Азии. Демографические тренды работают в их пользу: тогда как население этнических русских сокращается, а в глубинке и просто вымирает, мигранты моложе, социально активнее и репродуктивнее автохтонов, воспроизводя традиционную модель многодетной семьи с обширными родственными связями. В последние недели, когда Россия в ходе безуспешного наступления ежедневно теряет на войне в Украине от 1000 до 1500 человек (из них 300–400 убитыми), в то же самое время сотни мигрантов из Центральной Азии каждый день получают российское гражданство (только граждан Таджикистана каждый час 20 человек). Мигранты более мобильны, трудолюбивы, приезжают семьями или заводят семьи с русскими женщинами. Они осваивают не только мегаполисы, где практически монополизировали растущие ниши занятости в сфере обслуживания, стройке, городском хозяйстве, но и российский хинтерланд, заселяя заброшенные русские деревни и беря в аренду сельскохозяйственные угодья. Существуют прогнозы, согласно которым к середине 21-го века Россия будет преимущественно мусульманской страной.

Но даже если это слишком смелая оценка, то несомненно мобилизационной потенциал и политическое влияние ислама будут только расти, особенно на фоне стареющего и теряющего социальную базу православия. Ислам будет занимать все более значимое место в политический, силовой, социальной и демографической структуре общества. Недавний конфуз с новыми 1000-рублевыми купюрами, на которых изобразили минарет с полумесяцем и православный храм без креста (их выпуск приостановлен, и дизайн будет переработан), лишь оттеняет тренд на исламизацию России, что может закончиться как в утопическом романе Мишеля Уэльбека "Покорность", где Франция становится мусульманской страной. И в этом случае роль чеченского хана – или его подросшего наследника – как объединителя российской уммы или российской нации может оказаться востребована.

Россия после 24 февраля стала превращаться в азиатскую державу

Скорее всего, это фантастический сценарий. Но очевидно одно: на наших глазах происходит геополитический и цивилизационный сдвиг тектонического масштаба. На протяжении двадцати лет пространно рассуждая о "восточном векторе" и "азиатском повороте" (в основном, чтобы попугать западных партнеров), Россия после 24 февраля на самом деле стала превращаться в азиатскую державу. Ее самые верные союзники сегодня – Сирия и Иран, Северная Корея и талибский Афганистан; в этом же ключе – тесное сотрудничество с Хезболлой и движением ХАМАС, которое называет Москву "ближайшим другом". Ее геополитический куратор – Китай, без одобрения которого не осуществляется внешняя политика: даже вторжение в Украину началось через три дня после закрытия Олимпиаде в Пекине, чтобы не смущать старшему брату праздник. Нефть и газ, основа российского бюджета, теперь текут на за запад, а на восток; оттуда же идут эшелоны с оружием: дроны от Тегерана, артиллерийские снаряды от Пхеньяна. Западные бренды на рынке потребительских товаров стремительно заменяются китайскими – от автомобилей до телефонов.

Одновременно в экономике, науке и образовании взят решительный курс на деевропеизацию: разрываются все институциональные и культурные связи с Европой, Россия вышла из Болонского процесса признания дипломов, отменяется изучение европейских языков, убираются иностранные слова с вывесок и из названий – страна с упоением погружается в котел самоизоляции и борьбы с иностранщиной, как при позднем Сталине. Трехсотлетний европейский проект, начатый Петром, официально закрыт – по иронии судьбы, уроженцем Петрова града, что когда-то хотел войти в историю наследником царя-реформатора, а вошел неудачной копией Ивана Грозного, царя-параноика, сластолюбца и душегуба, после смерти которого русская земля впала в разорение на доброе столетие – от Смутного Времени до Бунташного века. Отвергнув проект верхушечной европеизации 18–20-го веков, Россия стремительно скатывается в провинциальную Московию, как и предрекали пророческие книги Владимира Сорокина еще пятнадцать лет назад, и затем и еще глубже в историю – в Орду, к своим степным, татарским корням.

Это не регресс, а реконструкция, цивилизационный флешбэк

Нисхождение в Орду не следует понимать в уничижительно-колониальном смысле, как деградацию, – это лишь возвращение к истокам. Золотая Орда была великой империей, скрепившей всю северную Евразию единой волей, администрацией, налогами, проложившей в степной траве дороги, по которым мы ездим по сей день. Именно она дала начало русской государственности, а вовсе не далекая, ориентированная на Европу и Византию Киевская Русь. Тот же Иван Грозный после венчания на царство именовал себя "хан московский Иван" и короновался Шапкой Мономаха – подарком хана Узбека своему новому родственнику на свадьбу. Это не регресс, а реконструкция, цивилизационный флешбэк России, история которой циклична, постоянно возвращается к прежним формам и эпохам.

Но при этом существование в формате Орды подрывает и современную российскую государственность, которая кровно связана с европейским модернизационным проектом, с Новым Временем, переводит ее в догосударственное несуверенное состояние, где особую роль играют полевые командиры типа Пригожина и автономные территории типа Чечни. Поэтому так показательно усиление Кадырова на фоне войны в Украине и нынешнее турне по России его отпрыска с принуждением к лояльности региональных властей. Вы еще не извинились перед Рамзаном Ахматовичем и не воздали почести его сыну? Тогда мы идем к вам.

Сергей Медведев – историк, ведущий цикла программ Радио Свобода "Археология"

Высказанные в рубрике "Анализ" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях