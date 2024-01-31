Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Все музыканты группы «Би-2» вылетели из Таиланда в Израиль

Группа «Би-2»
Группа «Би-2»

Все музыканты группы «Би-2», находившиеся в миграционной тюрьме в Таиланде, депортированы в Израиль. Юрист группы сообщил, что они уже вылетели в Тель-Авив. О процедуре с властями Таиланда договаривался консул Израиля.

Семь музыкантов рок-группы «Би-2» прилетели на остров Пхукет, чтобы дать концерты. 25 января группа была задержана тайской полицией. Артистов обвинили в гастролях без рабочей визы и приговорили к штрафам. После этого они должны были покинуть страну. Несколько дней оставалось непонятным, куда именно их могут депортировать: среди музыкантов есть граждане России, Беларуси, Израиля и Австралии.

Ранее сообщалось, что переговоры с тайской миграционной службой вели представители консульских служб Израиля, Австралии и России. Все это время артистов содержали на жаре в тюремной камере открытого типа, рассчитанной на 80 человек.

30 января из тюрьмы был освобожден и депортирован в Израиль один из солистов группы Егор Бортник (Лева Би-2). В среду стороны договорились о вылете в Тель-Авив остальных шести музыкантов.

Поклонники группы опасались, что часть музыкантов, имеющих российское гражданство, будет отправлена в Россию, где они могут подвергнуться политическим преследованиям. Однако, по сообщению The Bangkok Post, сотрудники Совета национальной безопасности Таиланда заверили, что не допустят этого.

  • Музыканты «Би-2» критиковали российскую агрессию в Украине и политические преследования в России. После начала войны «Би-2» записала несколько антивоенных песен, участники группы переехали в Израиль. В мае прошлого года Минюст России внес Егора Бортника (Лева Би-2) в реестр «иноагентов».
  • Проблемы со въездом или с концертной деятельностью в таких странах, как ОАЭ, Индонезия и Таиланд, в последнее время стали появляться у целого ряда российских музыкантов или артистов, признанных в России «иностранными агентами» или выступавших против войны.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG