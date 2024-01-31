Все музыканты группы «Би-2» вылетели из Таиланда в Израиль

Все музыканты группы «Би-2», находившиеся в миграционной тюрьме в Таиланде, депортированы в Израиль. Юрист группы сообщил, что они уже вылетели в Тель-Авив. О процедуре с властями Таиланда договаривался консул Израиля.

Семь музыкантов рок-группы «Би-2» прилетели на остров Пхукет, чтобы дать концерты. 25 января группа была задержана тайской полицией. Артистов обвинили в гастролях без рабочей визы и приговорили к штрафам. После этого они должны были покинуть страну. Несколько дней оставалось непонятным, куда именно их могут депортировать: среди музыкантов есть граждане России, Беларуси, Израиля и Австралии.

Ранее сообщалось, что переговоры с тайской миграционной службой вели представители консульских служб Израиля, Австралии и России. Все это время артистов содержали на жаре в тюремной камере открытого типа, рассчитанной на 80 человек.

30 января из тюрьмы был освобожден и депортирован в Израиль один из солистов группы Егор Бортник (Лева Би-2). В среду стороны договорились о вылете в Тель-Авив остальных шести музыкантов.

Поклонники группы опасались, что часть музыкантов, имеющих российское гражданство, будет отправлена в Россию, где они могут подвергнуться политическим преследованиям. Однако, по сообщению The Bangkok Post, сотрудники Совета национальной безопасности Таиланда заверили, что не допустят этого.