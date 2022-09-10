ВСУ сообщили о переброске отрядов «кадыровцев» в Херсонскую область

До 1300 бойцов военизированных формирований, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, прибыли в Херсонскую область Украины для усиления российской группировки войск.

Об этом говорится в сводке Генштаба Украины утром 10 сентября. В командовании ВСУ отмечают, что российские войска сейчас продолжают концентрировать усилия на полном захвате Донецкой области и удержании ранее занятых территорий на востоке и юге Украины.

Появляется все больше свидетельств успешного наступления украинской армии в Херсонской области, которая в последнее время стала центром крупных боев и которая была оккупирована российскими силами вскоре после начала их крупномасштабного вторжения в конце февраля.

Отряды «кадыровцев», сформированные в Чечне, фактически выполняют функции региональной армии. В адрес их бойцов не раз звучали обвинения в серьезных нарушениях прав человека.

Украина на протяжении нескольких недель заявляет о крупном контрнаступлении на юге, вокруг Херсона. Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Прагу 9 сентября заявил, что сейчас видны успехи украинцев в Херсоне. Глава Пентагона также отметил продвижения ВСУ на северо-востоке Украины, вблизи Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном телеобращении 9 сентября также отметил успехи национальной армии, отметив, что в ходе начавшегося на этой неделе наступления ВСУ в Харьковской области там было освобождено и взято под контроль более 30 населенных пунктов. Чуть ранее Зеленский заявил, что с 1 сентября удалось освободить более тысячи квадратных километров территории страны.

Британская военная разведка сообщила 10 сентября, что подразделения ВСУ, участвующие в операциях по возвращению оккупированных территорий на востоке, сейчас приближаются к Купянску. Эксперты отмечают, что этот район является ключевым узлом для путей снабжения российских войск вдоль линии фронта в Донбассе.