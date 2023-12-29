Второй штат после Колорадо запретил Трампу баллотироваться

Бывшему президенту США Дональду Трампу запрещено баллотироваться в президенты в ходе первичных выборов (праймериз) Республиканской партии на территории штата Мэн. Такое решение приняла госсекретарь штата Шенна Беллоуз.

Таким образом штат Мэн стал вторым после Колорадо штатом США, в котором имя Трампа официально запрещено включать в бюллетени на президентских выборах.

Беллоуз, как и Верховный суд Колорадо, обосновала свое решение в отношении Трампа 14-й поправкой к Конституции, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Шенна Беллоуз, член Демократической партии, считает, как и многие оппоненты Трампа, что он добивался отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Аналогичные иски против Дональда Трампа ранее были поданы еще в нескольких штатах. Верховный суд Миннесоты в ноябре отказался запрещать бывшему президенту баллотироваться, а в Мичигане на основании тезиса о том, что дисквалификация кандидата в президенты вопрос политический, а не юридический, суд постановил, что Конгресс страны, а не судебная власть, должен решать, может ли Трамп остаться в избирательных бюллетенях.

После противоположных решений Верховных судов нескольких штатов последней инстанцией решения этого вопроса остается Верховный суд страны. В среду Республиканская партия Колорадо обратилась с апелляцией в Верховный суд США, призывая отменить решение Верховного суда штата. Истцы утверждают, что в результате этого решения "ведущий кандидат Республиканской партии отстранен от первичных и всеобщих выборов, что изменяет курс американской демократии".

Ожидается, что Верховный суд США вскоре примет иск к рассмотрению.