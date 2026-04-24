ВЦИОМ: рейтинг Путина падает семь недель подряд

Государственное агентство ВЦИОМ зафиксировало очередное снижение рейтинга одобрения деятельности российского президента Владимира Путина. Согласно опубликованным в пятницу результатам очередного еженедельного опроса, уровень одобрения Путина снижается седьмую неделю подряд.

Статистика появилась на сайте ВЦИОМ на два часа позже привычного времени публикации, отмечает «Агентство».

Уровень одобрения деятельности Путина упал за неделю на 1,1%, составив 65,5%. Ниже показатели были только более чем четыре года назад, до российского вторжения в Украину. Ещё в феврале 2026 года этот показатель составлял 74%. Снижается и другой показатель - рейтинг доверия Путину, на вопрос о доверии положительно ответил 71% опрошенных ВЦИОМ, что на 1 процент меньше, чем неделей ранее.

Снижаются и уровни поддержки правительства и его главы, но чуть подрос, согласно ВЦИОМ, рейтинг «Единой России».

Другая связанная с государством служба ФОМ зафиксировала уровень доверия Путину в 74%, как на прошлой неделе, это тоже один из самых низких показателей за четыре года.

Социологические службы не сообщают, с чем конкретно может быть связано падение рейтингов Путина. В последние недели недовольство, в том числе и в провоенных кругах, вызывают блокировки в интернете. Большой резонанс вызвало видеообращение блогера Виктории Бони к Путину. Боня рассказала об «огромной стене между» народом и Путиным и о том, что его боятся все, даже «губернаторы».