Выборы в Испании могут привести в парламент ультраправых

В воскресенье в Испании проходят парламентские выборы. Аналитики полагают, что после них испанский парламент могут пополнить политики правого толка - после четырех лет работы преимущественно левого правительства.

Нынешнему правительству, возглавляемому премьер-министром Педро Санчесом из Социалистической рабочей партии (PSOE), предстоит встретиться с основным конкурентом - правоцентристской Народной партией (РР). На выборах в местные органы власти, прошедших в мае, PSOE уже потерпела поражение. Впрочем, эксперты считают, что ни одна из этих партий не наберет парламентского большинства в 176 мест, и им придется вступать в коалиции с более радикальными силами - левой партией Sumar и ультраправой Vox.

В Испании 37 миллионов избирателей. Им предстоит выбрать 350 депутатов Кортесов - нижней палаты парламента, - и 208 депутатов его верхней палаты, Сената. Выборы в этом году проходят досрочно. Они были запланированы на декабрь, но после провала своей партии на муниципальных выборах в мае премьер-министр Санчес распустил парламент и назначил новые выборы на лето.