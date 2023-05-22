«Верстка»: в боях за Бахмут ЧВК «Вагнер» потеряла больше 500 человек

В боях за Бахмут ЧВК «Вагнер» потеряла больше 500 человек, реальные потери могу быть в десятки раз больше. Самыми кровопролитными для группы были стали первые зимние месяцы. Об этом сообщает «Верстка».

Издание проанализировало сообщения в чатах родственников наемников ЧВК и определило, в какие временные промежутки чаще всего группа несла потери. Журналисты также сопоставили эту информацию со сводками американского Института изучения войны, восстановили ход боев за город и выяснили, какие именно боевые операции стали самыми кровопролитными для наемников.

По данным «Верстки», рост смертности в рядах ЧВК наблюдался в декабре прошлого года. В этом месяце сообщения о том, что их родственник умер в составе ЧВК, близкие погибших оставляли в два с половиной раза чаще по сравнению с ноябрем.

Большое число потерь пришлось на 8 декабря (13,1%). В этот день пророссийские блогеры сообщали, что ЧВК «Вагнер» защищала захваченный населенный пункт Яковлевка. Остальные случаи гибели членов группировки были равномерно распределены в течение месяца.

В январе, судя по сообщениям родственников, общее число смертей в ЧВК, более чем в три раза превышало декабрьские показатели, утверждает «Верстка».

Наиболее кровопролитными стали вторая и третья недели. На этот период пришлось около 54% всех смертей, следует из сообщений родственников членов ЧВК. В этот период ЧВК «Вагнер» вела бои за Соледар. Параллельно с этим продолжались бои за Бахмут.

С конца третьей недели января, судя по наблюдениям ISW, Минобороны постаралось дистанцироваться от ЧВК Вагнера и начало выделять группировку в своих отчетах как добровольцев штурмовых отрядов, хотя раньше ведомство не делало этого.