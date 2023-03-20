Взрослые вернулись

Чья экономика работает лучше в этом году, британская или российская? В начале этого года Международный Валютный фонд отдавал предпочтение России, предрекая, что экономический рост в Соединенном Королевстве будет не просто отрицательным, а ниже, чем даже в РФ. Но вот местные СМИ сообщили "хорошую новость": по прогнозу Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Британии всё же удастся чуть-чуть обогнать Россию по этому показателю. Но увы, от всех остальных стран Европы она по-прежнему отстает: британская экономика сократится в этом году на 0,2%, в Германии ВВП вырастет на 0,3%, во Франции на 0,7%, в еврозоне в целом ожидается рост в 0,8% .



Что не так с экономикой Британии, почему она работает хуже, чем в остальных развитых странах? Экономисты называют разные причины, включая давно уже копившиеся проблемы с производительностью труда, но многие винят прежде всего Брекзит, разрушение сложившихся за долгие десятилетия экономических связей, вызванные уходом из ЕС потери Лондона как финансового центра (многие транснациональные компании ищут теперь себе иные адреса) и так далее. Население страны склоняется, кажется, к той же точке зрения. По крайней мере, явное большинство определённо сожалеет о сделанном страной в 2016 году выборе, и теперь проголосовало бы за то, чтобы остаться в составе ЕС. Только примерно треть упорно настаивает, что расставание с Европейским союзом было благом.

Как это свойственно многим технократам, у Сунака возникают проблемы с политическим чутьем

Политик, с которым прежде всего ассоциируется Брекзит, – конечно, бывший премьер-министр Борис Джонсон. Вполне вероятно, что без его обаяния и красноречия, страстной, искусной агитации, порой на грани обмана, результаты референдума 2016 года могли быть иными. Неудивительно, что теперь перемена отношения британцев к Брекзиту отражается и на их отношении к бывшему премьеру. 46 процентов опрошенных теперь резко отрицательно относятся к Джонсону. Но симпатии – это одно, а доверие как к политику и руководителю, как выясняется, совсем другое: 66 процентов британцев считают Джонсона некомпетентным политиком. Я сам не раз сталкивался с британцами, которые были бы счастливы провести с этим златоустом и остроумцем время в тёплой компании, но вовсе не уверены в его умении управлять страной. "Мне так нравится Борис, – говорит моя соседка по дому. – Как бы я хотела увидеть его у себя за столом. Но премьер-министр? Нет, это не для него".

Однако среди рядовых членов правящей партии консерваторов Джонсон по-прежнему достаточно популярен, опережая нынешнего премьер-министра Риши Сунака. Но на первом месте во внутрипартийном рейтинге министр обороны Бен Уоллес, занимавший этот пост при обоих премьерах. Уважение к нему во многом связано с репутацией твердого сторонника всемерной (прежде всего, военно-технической) поддержки Украины. Джонсона его поклонники также считают лучшим другом Украины и злейшим противником путинской войны, полагая, что Сунак в этом смысле немного "недотягивает". Но если разобраться и попросить фактических доказательств, то быстро выяснится, что дело сводится к яркости заявлений и ораторских приемов. На практике же поддержка Украины при новом лидере не только не ослабела, но даже усилилась. Сунак сумел, несмотря на переживаемый страной кризис, найти дополнительные пять миллиардов фунтов для военных нужд. Впрочем, Уоллес просил в два раза больше…

Многочисленные критики политического стиля Джонсона полагают, что он был невнимателен к деталям, часто рассеян, а иногда и просто производил впечатление ленивца, не привыкшего себя слишком утруждать. Что же касается украинской эпопеи, то она, считают противники Джонсона, была для него скорее способом отвлечь внимание от своих промахов во внутренней политике и "поиграть в Черчилля". А вот Сунак знаменит своей работоспособностью. Пишут, что он настолько погружен в премьерский производственный процесс, что мало спит и редко видится с семьей. Недавний выход в свет с женой на музыкальный спектакль стал первым их "свиданием" за много недель. А главное – у Сунака жёсткий, аналитический ум и цепкая память профессионального финансиста, позволяющие легко оперировать цифрами и фактами. "Взрослые наконец, вернулись к управлению страной", – говорит один из самых известных консервативных политиков лорд Хезелтайн в интервью Financial Times.

Как это свойственно многим технократам, у Сунака возникают проблемы с политическим чутьем. Будучи канцлером, он долго сопротивлялся популярному призыву лейбористов ввести дополнительный налог на сверхприбыли энергетических компаний и выступал против призыва футболиста Manchester United Маркуса Рэшфорда ввести по всей стране бесплатное школьное питание. В итоге он уступил, но было поздно, много политических очков было потеряно. Ничего, говорят его союзники, Риши быстро учится… В любом случае с ролью кризисного управляющего в столь трудный для страны момент справиться будет нелегко любому, даже самому одаренному и трудолюбивому лидеру. "Премьер-министру надо одолеть гору проблем, с которыми он будет сталкиваться на каждом шагу" – так описывает ситуацию Financial Times.

Правительство Сунака обязалось предпринять решительные меры, чтобы исправить катастрофическое положение в Национальной системе здравоохранения. Из-за усугубленной Брекзитом нехватки медицинского персонала пациенты не могут пробиться на прием к врачу, слишком долго ждут важных операций, а нуждающиеся в неотложной помощи проводят часы в приемных покоях. Ещё одно обещание Сунака – найти решение проблемы нелегальной иммиграции, в частности положить конец потоку беженцев, которых перевозят через Ла-Манш зарабатывающие на этом огромные деньги преступные организации.

Сторонники Джонсона надеялись, что Сунак "подорвётся" на головоломной проблеме так называемого Североирландского протокола – приложения к торговому соглашению с ЕС при выходе Великобритании из союза. Этот документ, небрежно составленный и проданный в свое время Джонсоном публике как "готовый к употреблению", вызвал серьезные трения, поскольку не решил проблему свободной торговли между Северной Ирландией и Ирландской республикой. Сунак немало потрудился в поисках сложнейшего компромисса, который предполагает взаимные уступки. Предусмотрены некоторые элементы контроля при ввозе товаров, но это режим щадящий, он не должен помешать экономике. Лидеры Евросоюза пошли навстречу Сунаку, стараясь показать, что с добросовестным партнёром они готовы иметь дело. Но сторонники Джонсона всё еще рассчитывают спровоцировать политический кризис вокруг североирландского вопроса, ведь, по их мнению, на уступки должен был идти только ЕС, иначе это предательство британских национальных интересов. Но, как считает большинство обозревателей, подкопаться под соглашение будет довольно сложно.

Опросы показывают парадоксальную ситуацию: Сунак популярнее, лидера оппозиции Кира Стармера, но при этом правящая партия сильно отстает от лейбористской оппозиции, на двадцать пунктов. Такой разрыв обычно предвещает сокрушительное поражение на ближайших выборах. Удастся ли Сунаку исправить положение? Близкая к консерваторам газета The Sunday Times надеется, что да: "Джонсонизм – одна из причин отставания Консервативной партии от лейбористов в опросах. Сунакизм – это ее лучший шанс на неожиданное возрождение".

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор Радио Свобода



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