Взрыв машины такси в Ливерпуле расследуется как теракт

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник, как ожидается, одобрят очередной - пятый - пакет санкций в отношении Беларуси. Новые ограничительные меры, как сообщает Reuters, будут введены из-за миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.

В Евросоюзе утверждают, что к кризису причастны белорусские власти, которые заманивают мигрантов с Ближнего Востока в страну и создают все условия для того, чтобы они пытались пересечь границу с ЕС без необходимых документов.

По данным Reuters, помимо физических лиц - белорусских чиновников - санкции могут коснуться международного аэропорта Минска, в который прибывает большая часть мигрантов. Также они могут затронуть авиакомпании и туристические агентства, причастные к перевозке мигрантов в Беларусь. Ряд стран ЕС, в частности Польша, считают, что к кризису на границе причастен не только Минск, но и Москва. СМИ сообщали, что санкции могут затронуть российский «Аэрофлот», однако, по словам официальных представителей ЕС, России санкции не должны коснуться.

Россия и Беларусь официально являются союзниками. Президент России Владимир Путин в интервью, вышедшем в эфир телеканала «Россия-1», заявил, что в миграционном кризисе на границе Беларуси и стран Евросоюза виноват сам Евросоюз. По его словам, страны ЕС «сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали» туда. Обвинения в адрес России он назвал перекладыванием с больной головы на здоровую.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в воскресенье по телефону обсудил ситуацию с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Контакты между ЕС и Минском на столь высоком уровне в последнее время редки - Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и обвиняет власти страны в массовых нарушениях прав человека. В официальном сообщении белорусских властей говорится, что Макей «довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока».

Боррель написал в твиттере, что потребовал допуска к мигрантам на границе гуманитарных организаций, а также призвал не использовать людей в качестве оружия.

Польша, в свою очередь, в воскресенье заявила, что вместе с Литвой и Латвией может потребовать срочных консультаций с союзниками по НАТО, руководствуясь 4-й статьей Североатлантического договора. Также в Варшаве заявляют, что обсуждается возможность полного закрытия границы с Беларусью.