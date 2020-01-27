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Фото

Освенцим: тогда и сейчас (фотогалерея)

27 января 1945 года советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши. В лагере оставались заключенные, которые не могли ходить самостоятельно. Нацисты не успели полностью уничтожить здания, газовые камеры и печи.

Освенцим был крупнейшим из нацистских лагерей, большинство его заключенных были евреями. Поэтому день его освобождения – 27 января - обозначен в календаре истории как Международный день памяти жертв Холокоста.

Тогда

Большие ворота. Фото справа было снято в 1945 году сразу после освобождения лагеря. С тех пор здесь ничего не изменилось.

Сейчас

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1 Большие ворота. Фото справа было снято в 1945 году сразу после освобождения лагеря. С тех пор здесь ничего не изменилось.

Тогда

На фото справа: 1944 год. Женщина с детьми направляется в газовую камеру. На заднем фоне видны деревянные бараки &ndash; это лагеря Биркенау, дополнительно построенные в Освенциме. После войны здания были разрушены, но кирпичные стены и дымоходы сохранились.

Сейчас

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2 На фото справа: 1944 год. Женщина с детьми направляется в газовую камеру. На заднем фоне видны деревянные бараки – это лагеря Биркенау, дополнительно построенные в Освенциме. После войны здания были разрушены, но кирпичные стены и дымоходы сохранились.

Тогда

Туристы в 15-м блоке, январь 2015 года. Нацисты сажают ели на территории лагеря.

Сейчас

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3 Туристы в 15-м блоке, январь 2015 года. Нацисты сажают ели на территории лагеря.

Тогда

Один из четырех крематориев в Освенциме. Был построен первым для сожжения трупов заключенных. Здания второго и третьего крематориев были разрушены фашистами до прихода советских войск. Четвертый разрушен в 1944 году во время бунта заключенных.

Сейчас

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4 Один из четырех крематориев в Освенциме. Был построен первым для сожжения трупов заключенных. Здания второго и третьего крематориев были разрушены фашистами до прихода советских войск. Четвертый разрушен в 1944 году во время бунта заключенных.

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