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WP: Киев опасается завышенных ожиданий от контрнаступления
Первое украинское штурмовое формирование на 90% готово перейти к наступлению, но ожидания от него могут быть завышены. Об этом в разговоре с The Washington Post заявили министр обороны Украины Алексей Резников и президент Владимир Зеленский.
«Ожидания мира от контрнаступления (так Украина называет наступление – прим. РС) завышены, а западные партнеры говорят о необходимости нового примера успеха. (...) Но я не могу вам сказать, какими будут масштабы этого успеха. Десять километров, тридцать, сто, двести?» – сказал Резников.
Министр уточнил, что многие люди в мире «ждут чего-то грандиозного». Это ожидание, по мнению Резникова, может привести к «эмоциональному разочарованию».
Зеленский в свою очередь заявил, что наступление начнется, как только Украина получит все вооружения, обещанные партнерами. Президент отметил, что будет считать успехом возвращение под контроль Киева любой захваченной Россией территории.
«Я считаю, что чем больше у нас побед на поле боя, честно говоря, тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи», – подчеркнул Зеленский.
The Washington Post высказывает мнение, что одним из ранних признаков успеха Украины может стать разрушение моста через Керченский пролив, изоляция российских военных баз в аннексированном Крыму и перекрытие важных путей снабжения российских войск в занятых ими регионах Запорожской области.
Некоторые вероятные сценарии, которые анализирует издание, включают в себя попытки захвата Мелитополя, а также наступление в Донецкой и Луганской областях, в том числе в направлении Мариуполя на Азовском море.
- После начала войны с Украиной в феврале 2022 года российские войска заняли большие территории этой страны, еще весной прошлого года российская армия отступила из-под Киева и с севера Украины, а осенью украинские военные вернули под контроль Киева ряд районов Харьковской области. Российские военные также оставили Херсон и всю правобережную часть Херсонской области.
- О подготовке украинского наступления речь идет уже несколько месяцев. По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета. В Киеве при этом заявляют, что не будут «раскрывать карты» и сообщать о сроках заранее.
- Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Другие новости дня
ФСБ России сообщила о предотвращении атаки дронов на военный аэродром
ФСБ России сообщила, что сотрудники спецслужбы предотвратили атаку беспилотников, начиненных взрывчаткой, на военный аэродром «Северный» в Ивановской области.
ФСБ утверждает, что диверсию готовила разведка Минобороны Украины, а целью атаки были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По версии российского следствия, взрывные устройства планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете. Пилота и членов диверсионной группы задержали в Тульской области, утверждает ФСБ.
Киев сообщение российской спецслужбы пока не комментировал.
Тем временем рядом с территорией Новосибирского авиационного завода имени Чкалова обнаружен дрон.
Как утверждают телеграм-каналы Shot и «База», беспилотник найден охраной неподалеку от ворот предприятия. Устройство, по всей вероятности, следило за въездом и выездом с территории завода. Аппарат упал после того, как у него разрядился аккумулятор. Завод имени Чкалова участвует в производстве истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Shot также сообщает, что неизвестный беспилотник в ночь на воскресенье обнаружили над аэропортом Внуково. Вылеты временно ограничили. После обследования территории аэропорта подозрительных предметов не обнаружили. Полеты возобновились. Официального подтверждения этой информации нет.
Румыния: российский Су-35 агрессивно перехватил польский самолет
Российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем. В заявлении Минобороны Румынии говорится, что действия российских пилотов вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом, сообщает Румынская служба Радио Свобода.
Бухарест назвал действия российских летчиков неприемлемыми и агрессивными. По данным румынского Минобороны, из-за маневров Су-35 польский самолет потерял высоту, но сумел благополучно приземлиться в аэропорту «Михаил Когэлничану». Никто не пострадал.
L410 Turbolet польской пограничной полиции с румынским экипажем проводил патрулирование над Черным морем в рамках миссии агентства Евросоюза по контролю границ Frontex. Во время инцидента на базе НАТО в Торрехоне в боевую готовность были приведены два боевых самолета военно-воздушных сил Румынии и два военных самолета Испании.
Румыния проводит переговоры с Frontex и Польшей для выяснения обстоятельств случившегося.
Москва сообщение Бухареста пока никак не комментировала.
Пригожин: ЧВК «Вагнер» получит оружие для продолжения боев за Бахмут
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что в ночь на воскресенье получил "боевое распоряжение", обещающее боеприпасы и вооружения в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте.
В заявлении Пригожина, распространённом в его телеграме 7 мая, также говорится, что в качестве посредника между ЧВК и Минобороны России будет работать генерал Сергей Суровикин, заместитель командующего объединённой группировкой войск.
Ранее Пригожин сообщил, что наемники из ЧВК "Вагнер" после 10 мая оставят позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов. В этом он обвинил Минобороны России, лично главу ведомства Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который командует объединённой группировкой.
Видео с резкими высказываниями в адрес военачальников Пригожин записал на фоне нескольких десятков трупов, заявив, что это члены ЧВК, погибшие в Бахмуте всего за один день.
Вечером 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с министерством обороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несёт высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и "фактически обескровлено".
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров вне рамок военной субординации обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с письменным запросом о переводе подразделений чеченского спецназа "Ахмат" в Бахмут.
Сергей Суровикин с октября прошлого года по 11 января 2023 года командовал объединённой группировкой войск на войне с Украиной. В январе президент России снят Суровикина с поста и назначил на его место первого замминистра обороны генерала Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
- Бахмут - город на востоке Украины. За него уже несколько месяцев ведутся интенсивные бои.
- Ранее несколько американских СМИ со ссылками на предполагаемые утечки из Пентагона сообщали о серьёзном конфликте Пригожина с Шойгу, в который пришлось вмешаться Путину. Издания разошлись в оценках, кто был победителем конфликта, но отметили, что Пригожину не удалось добиться от министерства ничего, что он хотел.
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли восемь человек
Восемь человек погибли, не менее семи получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен в 40 километрах к северу от Далласа (штат Техас) в США в минувшую субботу. Нападавшего застрелил полицейский, случайно оказавшийся поблизости.
Очевидцы рассказывают, что у злоумышленника была автоматическая винтовка типа AR-15. Посетители торгового центра обратили внимание, что стрелявший был в бронежилете.
Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
Согласно статистике, которую ведут Associated Press и USA Today, в 2023 году в массовые убийства в США случаются примерно раз в неделю. С начала года зафиксированы 22 инцидента со стрельбой, погибли более 100 человек.
Даур Буава: Кто говорит, что грузины – враги абхазского народа, лгут
«Привет, я – абхаз, и, если ты считаешь, что мы – братья, обними меня». Видео с социальным экспериментом публикует в сети Tik tok покинувший Абхазию активист Даур Буава.
Буава надеется, что это видео увидит молодежь Абхазии: «Хорошо было бы, если молодежь Абхазии увидит этот эксперимент, чтобы было понятно, что все, кто говорит, что грузины – враги абхазского народа, лгут».
Даур Буава был обвинен СГБ самопровозглашенной республики Абхазия в «государственной измене» в 2022 году, пишет SOVA.
Свои видео Даур Буава публикует с осени 2021 года. В них он говорит о дружбе грузин и абхазов, о перспективе совместной жизни двух народов.
Напомним, в Абхазии в отношении Даура Буава возбуждено уголовное дело о госизмене. Абхазская прокуратура обвиняет молодого мужчину в том, что в своем TikTok он публиковал ролики с прямыми и скрытыми призывами, направленными «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Абхазия».
Даур Буава приехал из Ткварчели в Тбилиси в 2021 году.
Шалва Папуашвили вместе с делегацией посетит Республику Мальта и Италию
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией 7-12 мая посетит с визитом республики Мальта и Италию, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу грузинского парламента.
Согласно сообщению, председатель парламента проведет встречи со спикером парламента и президентом Республики Мальта. Также состоится встреча с членами комитета по иностранным и европейским делам парламента Мальты.
«В рамках визита запланированы встречи в Апостольском дворце Ватикана с префектом Дикастерии восточных церквей и госсекретарем Святого Престола.
Председатель парламента и члены делегации встретятся с председателем нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана и вице-президентом Сената.
Парламентская делегация Грузии встретится с министром по европейским делам Итальянской Республики Раффаэле Фито и заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. Состоятся встречи с членами парламентской группы дружбы Италия-Грузия и представителями грузинской диаспоры.
В состав парламентской делегации входят депутаты Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили, Гиви Миканадзе, Кетеван Туразашвили и руководитель аппарата председателя парламента Леван Махашвили», - отмечается в сообщении.
Губернатор Севастополя сообщил об атаке десяти беспилотников по Крыму
Более десяти беспилотников атаковали аннексированный Крым в ночь на 7 мая, сообщил российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, никакие объекты в городе не пострадали.
Чиновник написал в телеграме, что один дрон потерял управление и упал в лесополосе, второй был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий – над морем со стороны Северного мола.
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Кадыров опубликовал письмо к Путину с просьбой перевести «Ахмат» в Бахмут
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с письменным запросом о переводе подразделений чеченского спецназа «Ахмат» в Бахмут - штурмуемый российскими войсками город на востоке Украины. Текст опубликован в его телеграме.
«Ввиду сложившейся обстановки … прошу Вас дать поручение министру обороны Российской Федерации Шойгу С.К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В. В. Издать боевые распоряжения о снятии подразделений “Ахмат” с других направлений», - говорится в тексте письма. Кадыров заявляет, что обращение уже отправлено. Это сделано вне рамок военной субординации - единая группировка российских войск в Украине находится под командованием министерства обороны.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ЧВК хочет выйти из города из-за недостатка боеприпасов, в котором он до этого обвинил министерство обороны и лично Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, который командует объединенной группировкой. Видео с обвинениями последних он записал на фоне нескольких десятков трупов, заявив, что это члены ЧВК, погибшие в Бахмуте всего за один день.
Вечером 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с министерством обороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несет высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и «фактически обескровлено». Глава ЧВК заявил, что подразделение после выхода из Бахмута, если он случится, будет восстанавливать боеспособность.
Пригожин заявляет, что Бахмут почти взят и «Ахмату» удастся захватить город. Ранее «Ахмат» вводился в Мариуполь перед окончательным захватом, в сообщениях с мест, как украинских военных, так и российских блогеров, утверждалось, что чеченский спецназ не проявляет высокой эффективности и несет тяжелые потери.
Однако 21 апреля 2022 года, в день, объявленный днем взятия Мариуполя, один из ближайших соратников Кадырова Адам Делимханов заявил, что приказ Кадырова и Путина о «зачистке» города выполнен. Через несколько дней Делимханову было присвоено звание Героя России.
- Ранее несколько американских СМИ со ссылками на предполагаемые утечки из Пентагона сообщали о серьезном конфликте Пригожина с Шойгу, в который пришлось вмешаться Путину. Издания разошлись в оценках, кто был победителем конфликта, но отметили, что Пригожину не удалось добиться от министерства ничего, что он хотел.
В Свердловской области загорелись склады с порохом
В поселке Первомайский примерно в 80 километрах к северу от Екатеринбурга загорелись два склада с порохом, огонь угрожает еще 18 складам, в каждом может храниться до 20 тонн взрывчатки - всего до 400 тонн. Об этом сообщил ТАСС.
Согласно сообщению властей, причиной случившегося стали лесные пожары. В городе Реж, куда входит поселок, расположено предприятие по утилизации боеприпасов и производству промышленной взрывчатки. Власти начали эвакуацию населения.
В поселке проживают 400 человек, людей вывозят автобусами, сообщает местное МЧС. Коснется ли эвакуация населенных пунктов по соседству - не сообщается.
- Предприятие по утилизации боеприпасов работает в Реже с 2001 года, на территории бывшего оборонного Режевского химического завода. О его участии в производстве военной продукции не сообщалось.
- Предприятие, согласно открытым источникам, выпускает детонаторы и скваженные заряды для горных работ из военного пороха и твердого ракетного топлива.
Обвиняемого в поджоге тбилисского отеля «Амбассадор» отправят на принудительное лечение
Прокуратура Грузии обратилась в суд с заявлением о прекращении уголовного преследования и назначении принудительного психиатрического лечения для жителя Тбилиси А.Л., обвиняемого в поджоге отеля «Ambassadori».
По данным следствия, он снимал номер в отеле, где 31 марта устроил пожар – огонь распространился на третий и четвертый этажи гостиницы. Тогда же он попал в объективы видеокамер – обнаженный, он спокойно стоял на веранде во время пожара.
А.Л. был задержан по обвинению в порче имущества путем поджога, которое предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет лишения свободы. Но психиатрическая экспертиза Национального бюро им. Самхараули установила, что обвиняемый не осознает своих действий и нуждается в лечении, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Ейске подорвался заблокированный ОМОНом водитель легковой машины
В Ейске, российском городе на побережье Азовского моря, утром 6 мая произошел взрыв в заблокированном ОМОНом легковом автомобиле «Нива». Утверждается, что местный житель подорвал себя после того, как отказался показывать документы при проверке.
Специализирующийся на криминальных новостях телеграм-канал 112 публикует видео с места событий. На нем видно, что взрыв внутри «Нивы» произошел в момент, когда автомобиль с двух сторон стали брать штурмом вооруженные люди в бронежилетах.
О пострадавших не сообщается, как и о том, выжил ли водитель. Мэр города Роман Бублин заявил в телеграме, что район оцеплен и эвакуирован, и что жителям «ничего не угрожает». Кубанская редакция издания «Мэш» сообщает, что двое сотрудников ОМОН получили контузию.
Издание называет имя водителя - Роман, и утверждает, что тот перед взрывом требовал вызвать к нему мать. Издание пишет, что 34-летний водитель при проверке автомобиля сотрудниками дорожной полиции сообщил, в автомобиле находится взрывное устройство, поэтому его нужно отпустить.
Пригожин заявил о готовности передать позиции в Бахмуте «кадыровцам»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции своего формирования в Бахмуте бойцам чеченского батальона «Ахмат». Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пригожина.
Она опубликовала официальное письмо Пригожина на имя министра обороны Сергея Шойгу с просьбой обеспечить к 10 мая передачу позиций в Бахмуте, занимаемых ЧВК «Вагнер», батальону «Ахмат». Глава ЧВК также утверждает, что якобы в Бахмуте под контролем Вооруженных Сил Украины осталось «чуть более двух квадратных километров», и выражает уверенность, что «Ахмату» удастся взять город.
5 мая Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» 10 мая покинут Бахмут. Причиной этому, по его словам, является «снарядный голод». Он записал видео на фоне трупов убитых в Бахмуте наемников, фактически обвинив в их гибели министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова.
Кадыров вечером в тот же день написал в телеграме, что бойцы чеченского отряда спецназначения «Ахмат» готовы занять позиции в Бахмуте. Отряд участвовал в штурме Мариуполя весной прошлого года.
«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции», – говорится в сообщении Пригожина.
- Российские войска штурмуют Бахмут в Донецкой области с осени прошлого года. Полностью город по-прежнему не взят. Пригожин утверждает, что в городских боях участвуют только бойцы ЧВК «Вагнер».
- 2 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на американскую разведку заявил, что в боях на востоке Украины за последние пять месяцев полномасштабного вторжения Россия потеряла 20 тысяч убитыми, половина из них – «вагнеровцы». Российское Минобороны не сообщает данных о потерях.
- В марте эксперты сообщали, что между главой Чечни и руководителем ЧВК «Вагнер» случился разлад из-за критики руководства Минобороны Пригожиным. До этого Кадыров и сам критиковал российское командование в Украине, обвиняя в провале обороны в Донбассе и требуя кадровых перестановок в высшем военном руководстве российской армии. Однако после встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Чечни резко изменил свое мнение. В тот же день он в своем телеграм-канале похвалил министерство обороны и его главу Сергея Шойгу, а также Генштаб российских вооруженных сил, заявив, что российские военные придерживаются «мудрой тактики» боевых действий в Украине.
- Несколько недель назад, однако, Кадыров сообщил об очередной встрече с Пригожиным, назвав его в своем сообщении «братом».
РФ вернула из плена троих летчиков, Украина 45 защитников «Азовстали»
Из украинского плена в Россию возвращены трое военных летчиков. Об этом сообщило в субботу Минобороны России, отметив, что это произошло «в результате сложного переговорного процесса», а летчикам « в плену грозила смертельная опасность». Это стандартные формулировки, других подробностей не приводится.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в тот же день сообщил, что из российского плена Украине удалось вернуть 45 военнослужащих национальной гвардии, защищавших Мариуполь. «Это 42 защитника и три защитницы «Азовстали». Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданном 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров», - написал Ермак.
Ни российская, ни украинская сторона формально не называют случившееся обменом пленными.
В Мариуполе в мае прошлого года были взяты в плен более двух тысяч украинских военных, в том числе бойцов полка «Азов». За прошедшее время многие защитники Мариуполя, в том числе командиры частей, державших оборону в городе, были освобождены в результате серии обменов пленными.
Посол ЕС: В Брюсселе решили расширить Европу, и Грузия – потенциальный кандидат
Европейские лидеры решили расширить Европу. И Грузия является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС. Об этом заявил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский на мероприятии в выставочном центре Expo Georgia, посвященном Дням Европы, которые отмечаются в столице Грузии 6 и 7 мая.
«70 лет назад независимые, суверенные и свободные страны Европы решили объединить усилия и выступить единым фронтом, чтобы защитить мир, процветание и свободу в Европе. На данном этапе у нас 27 государств-членов, и европейские лидеры решили расширить Европу – одним из потенциальных кандидатов является Грузия. Грузия получила европейскую перспективу, что стало поистине историческим достижением, и мы ожидаем дальнейших шагов в зависимости от того, как будут осуществляться реформы в Грузии», - цитирует посла SOVA.
- Напомним, Тбилиси подал заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года – одновременно с Кишиневом и сразу после Киева. Позже в июне Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а Грузии предложили выполнить 12 рекомендаций, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.
- Первая оценка Брюсселя относительно выполнения Тбилиси рекомендаций будет оглашена в октябре 2023 года. В декабре Европейский совет вновь обсудит предоставление Грузии статуса кандидата. Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовы выступить с рекомендацией предоставить статус, как только Тбилиси выполнит приоритеты.
Премьер Грузии: Наша страна заслуживает статус кандидата в ЕС
«Я верю, что наши европейские друзья, европейские государства примут в этом году единственно правильное политическое решение и предоставят Грузии и грузинскому народу статус кандидата [на вступление в ЕС], поскольку наша страна, наш народ и правительство заслуживают этого», - такое заявление премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделал во время своего выступления на мероприятии в Тбилиси, посвященном Дням Европы, пишет SOVA.
«Сегодня мы, грузины и европейцы, вместе отмечаем День Европы, потому что этот день – как для Европы и европейцев, так и для грузин. Грузины исторически всегда считали себя частью Европы. Соответственно, заявленная нами цель – стать полноценными членами большой европейской семьи», - сказал он.
Гарибашвили заявил, что за последние 10 лет правительство во граве с партией «Грузинская мечта» сделало многое для того, чтобы еще больше приблизить страну к Европе. Премьер вновь сказал, что подписание Соглашение об ассоциации с ЕС и соглашения о свободной торговле, введение безвизового режима, а также получение европейской перспективы – это заслуга именно его кабинета.«Мы, конечно, хорошо понимаем, что для того, чтобы страна получила статус кандидата и стала еще ближе к Европе, нужно еще больше работать, проводить больше реформ. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что предоставление статуса – это символический акт, но это очень важное решение. Поэтому я хотел бы еще раз заявить о полной готовности нашего правительства продолжать реформы, которые, во-первых, необходимы нашей стране и народу, а во-вторых, еще больше сблизит нас с европейскими друзьями и обществом», - добавил премьер, понадеявшись, что в ЕС оценят эти усилия.
Ираклий Гарибашвили также повторил свой тезис о том, что Грузия и Европу объединяют общие ценности: «Прежде всего я хотел бы сказать, что они основаны на наших грузинских, идентичных христианским ценностях, и на таких же ценностях основана современная Европа».
- Тбилиси подал заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года – одновременно с Кишиневом и сразу после Киева. Позже в июне Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а Грузии предложили выполнить 12 рекомендаций, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.
- Первая оценка Брюсселя относительно выполнения Тбилиси рекомендаций будет оглашена в октябре 2023 года. В декабре Европейский совет вновь обсудит предоставление Грузии статуса кандидата. Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовы выступить с рекомендацией предоставить статус, как только Тбилиси выполнит приоритеты.
Абхазия участвует в международной акции «Огонь памяти»
В рамках международной акции «Огонь памяти» в Сухуми доставили лампаду с частичкой Вечного огня, горящего у Кремлевской стены в Александровском саду.
Военнослужащие 7-й российской военной базы, дислоцированной в самопровозглашенной республике Абхазия, торжественно вручили лампаду почетному караулу Минобороны. 9 мая от этой лампады будет зажжен огонь у памятника Неизвестному солдату на Набережной Диоскуров в Сухуми.
От лампады, доставленной на самолете из Москвы, в музее Боевой славы им. В. Ардзинба зажгли семь специальных лампадок, которые передали главам всех районов Абхазии.
По данным информагентства «Апсныпресс», организаторами международной акции «Огонь памяти» в Абхазии являются представительство Россотрудничества и музей Боевой славы им. В. Ардзинба при поддержке администрации абхазского президента, Минобороны и посольства России.
6 и 7 мая в Грузии отмечаются Дни Европы, организованные администрацией правительства
6 и 7 мая в Грузии отмечаются Дни Европы, организованные администрацией правительства, сообщает Общественный вещатель.
Сегодня, 6 мая, в рамках Дней Европы проводится День Испании. В рамках мероприятия гостей ожидают различные познавательно-развлекательные мероприятия и инсталляции в специально обустроенном пространстве. Будут организованы выставка традиционной одежды, выставка цветов и фото-уголок. Посетители Дня Испании также смогут отведать блюда испанской кухни. Завершит испанские дни театрализованное представление известного испанского танцора Антонио Гадеса – «Огненное фламенго-шоу».
7 мая в рамках Дней Европы пройдет День Швеции. В связи с чем будет организован мастер-класс шведского шеф-повара Густава Леонхарда. В рамках Дня Швеции также будет организована выставка-продажа книг шведских авторов. Завершится шведский день концертами шведской группы Rilton Vanner и певицы Софии Карлсон.
Суд в Берлине разрешил 8 и 9 мая демонстрировать флаги Украины
Флаги Украины можно будет демонстрировать 8 и 9 мая в столице Германии. Такое решение принял Административный суд земли Берлин, отменив тем самым постановление полиции. Российские флаги и любая военная символика запрещены. Дипломаты и ветераны Второй мировой войны составляют исключение и могут появляться на территории советских мемориалов в своих униформах со знаками отличия.
Украинская НКО в Германии Vitsche сообщила Телерадиовещательной компании земель Берлин и Бранденбург rbb о решении суда, отменяющем постановление полиции Берлина о запрете украинских и российских флагов на территории мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер Хайде.
Ранее полиция обосновала запрет флагов и маршевой музыки обеих стран, чтобы «обеспечить достойное поминовение павших солдат советской армии того времени». Решение суда касается лишь украинских флагов и маршей, российские флаги и военная символика остаются под запретом. Полиция также вынесла запрет на «выкрики, которые в связи с настоящей ситуацией недопустимы для того, чтобы поддерживать или прославлять войну в Украине».
Украинская НКО опротестовала в суде запрет украинских флагов. Ее иск увенчался успехом. В обосновании решения суда, которое получила телерадиокомпания rbb, говорится, что постановление полиции было «очевидно противоправным». В нем отсутствуют «любые мотивы для того, чтобы исходить из опасности для общественного порядка».
Адвокат Vitsche Патрик Хайнеманн рассказал rbb: «Тот, кто использует свое конституционное право публично заявить о своей поддержке украинской нации и ее исторических жертв при победе над национал-социализмом, не представляет никакой угрозы для общественной безопасности».
НКО Vitsche заявило на запрос rbb о своем удовлетворении решением суда. «Для нас поминовение украинских жертв Второй мировой войны в эти дни с флагами Украины значит очень много», – прозвучало из пресс-службы объединения. НКО выразила надежду, что сенат Берлина не подаст апелляцию во вторую инстанцию.
Берлинская полиция отказалась оспаривать решение суда. Ночью в ее официальном аккаунте в твиттере было опубликовано разъяснение, что суд «иначе оценил потенциал опасности».
В прошлом году в день памяти павших во Второй мировой войне, который проводится в Берлине 8 мая, был вынесен общий запрет на показ российских и украинских флагов на территории советских мемориалов. Сенат земли Берлин намеревался тем самым предотвратить возможные межнациональные конфликты после начала полномасштабной войны в Украине. Это решение опротестовал тогдашний посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
Полиция аргументировала в своем заявлении в пятницу так же, как и год назад берлинский сенат: «Акт поминовения и уважения памятников и мемориалов должен быть обеспечен на фоне продолжающейся войны России в Украине. Эта война не должна дать дорогу конфликтам или спорам вне демократического дискурса, особенно с точки зрения этой символической даты».
В Берлине ожидается также прибытие прокремлевской группы байкеров «Ночные волки», которые, по сообщению AFP, уже выдвинулись в путь. Однако российским байкерам вряд ли удастся доехать до Берлина, поскольку «Ночные волки» находятся в санкционном списке и им запрещен въезд на территорию Евросоюза.
В земле Берлин независимо от праздников 8 и 9 мая запрещен символ Z. За его показ в общественных местах грозит денежный штраф.
Песков и Пугачева пришли на похороны Юдашкина
В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны модельера Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая.
Проститься с Юдашкиным - одним из самых известных советских и российских кутюрье - пришли сотни людей, в их числе многие деятели культуры и шоу-бизнеса. В траурном зале съемка была запрещена.
Среди тех, кто пришел на похороны - певица Алла Пугачева, которая с сентября прошлого года не была в России.
На похороны пришел также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Очевидцы сообщают, что у них с Пугачевой состоялся короткий разговор.
Алла Пугачева выступила против войны в Украине, а ее муж Максим Галкин, неоднократно выступавший с антивоенными заявлениями, был включен в реестр «иностранных агентов». Песков ранее, комментируя это, говорил, что Галкин допускал «плохие» высказывания, а Пугачева - нет.
На похороны Юдашкина пришли также Клара Новикова, Владимир Винокур, Надежда Бабкина, вдова Юрия Лужкова Елена Батурина, Владимир Машков, Сергей Зверев и другие известные лица. «Московский комсомолец» пишет, что после завершения похорон Пугачеву окружила большая толпа поклонников, однако она не стала с ними общаться и не ответила на вопрос, навсегда ли уехала из России.
Валентин Юдашкин родился в 1963 году. В 1991 году в Париже на Неделе высокой моды была представлена первая коллекция Юдашкина «Фаберже», состоявшая из 150 моделей.
В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Играми в Лиллехаммере и Атланте. В 2008 году участвовал в разработке образцов парадной формы для российских военнослужащих. Был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. В последние годы он тяжело болел.
30 апреля стало известно о смерти советского и российского модельера Вячеслава Зайцева. Юдашкин тогда выразил соболезнования, рассказав как учился у Зайцева.
Британский монарх Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве
В субботу, 6 мая, проходит коронация нового британского монарха Карла III, церемония проходит в Вестминстерском аббатстве. Карл стал 40-м правящим монархом, коронованным там с 1066 года, отмечает Би-би-си.
Церемония началась с процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Непосредственно в процессии приняли участие чуть менее 200 военнослужащих, еще тысяча военнослужащих выстроилась вдоль маршрута.
Впоследствии началась торжественная церемония в аббатстве. Король на Библии в присутствии церковных иерархов принес присягу верно служить народу Британии и других стран, главой которых он является, соблюдать законы и быть защитником англиканского вероучения - одним из титулов британского монарха является «глава (англиканской) церкви, защитник веры».
После этого король был облачен в торжественные одежды, ему были вручены символы монаршей власти. Архиепископ Кентерберийский со словами «Боже, храни короля» надел на его голову корону. В церемонии использовалось коронационное кресло и Скунский камень, специально доставленный из Шотландии - эти артефакты для коронации английских и британских монархов используются с XIV века.
Также была коронована супруга Карла Камилла - как королева-консорт.
На Трафальгарской площади в центре Лондона полиция задержала несколько активистов - сторонников провозглашения республики. Среди них лидер организации «Республика» Грэм Смит. Несколько сот сторонников республики пришли на площадь с плакатами «Не наш король». По сообщению агентств, задержания связаны с тем, что некоторые активисты принесли с собой краску, и полиция опасалась вандализма. Республиканцы обвиняют полицию в нарушении права на мирные собрания.
Сторонников монархии - или просто любопытствующих - на улицы Лондона вышли десятки тысяч. Они приветствуют участников праздничных церемоний.
На церемонию коронации были приглашены больше двух тысяч гостей из более чем 200 стран. Отмечается, что около ста государств представлены на высшем уровне. На церемонии присутствовали супруга президента США Джилл Байден и жена президента Украины Елена Зеленская. Российских представителей не пригласили.
После церемонии в Вестминстерском аббатстве Карл III с супругой тем же маршрутом вернутся в Букингемский дворец, где королевская семья выйдет на балкон и поприветствует собравшихся у резиденции в новом статусе.
- 73-летний Карл III, до этого известный как Чарльз, принц Уэльский, стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать, королева Елизавета II, скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года.
- Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она вступила на престол в 1952 году. Ее царствование было самым долгим в истории Великобритании и Англии и одним из самых продолжительных в мировой истории.
Захар Прилепин ранен при взрыве автомобиля под Нижним Новгородом
Под Нижним Новгородом в субботу был взорван автомобиль, в котором находился писатель и политический активист Захар Прилепин. Об этом сообщают ряд российских телеграм-каналов, в том числе «112» и «База». Информацию подтверждают источники ТАСС и «Интерфакса». Впоследствии о взрыве официально сообщило МВД России.
Погиб один человек – водитель. Телеграм-канал WarGonzo утверждает, что речь идёт об охраннике Прилепина с позывным «Злой».
Прилепин в результате взрыва остался жив, однако был ранен. По сообщению ТАСС, писатель госпитализирован. О его состоянии поступает противоречивая информация. РИА Новости утверждает, что пресс-служба Прилепина сообщила агентству, что с писателем «всё в порядке». Такую же формулировку употребил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Другие источники пишут о тяжёлых ранениях.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Ведомство не сообщает, по какой статье. Ведомство опубликовало фото с места происшествия.
Ряд телеграм-каналов опубликовал видео с места взрыва. На нём видно большую воронку и фактически разорванный взрывом автомобиль.
«Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался во время движения. «Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован», – сообщили источники. По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.
РБК утверждает, что Прилепин только сегодня утром вернулся с подконтрольных России территорий Украины и ехал в Нижегородскую область к семье. Источники того же РБК утверждают, что взрыв произошёл после того, как из машины вышла дочь Прилепина.
В Нижегородской области введен план «Перехват». До сотрудников полиции доведено задание останавливать «все подозрительные автомобили» - утверждает «База».
- Прилепин - известный российский писатель, лауреат литературных премий. Один из лидеров партии «Справедливая Россия - за правду» (был в 2021 году избран в Госдуму, но отказался от мандата). С 2014 года занимает резко антиукраинскую позицию, какое-то время воевал на стороне сепаратистов «ДНР». Осенью прошлого года сообщалось, что он вновь отправился на войну в Украину в составе Росгвардии.
- Пока нет официальных сообщений и версий случившегося. Представитель МИД Мария Захарова, однако, уже обвинила во взрыве США и Великобританию, заявив, что они в лице Украины вырастили «террористический режим». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока нет подробностей, и нельзя сказать, кто был организатором взрыва.
- Украинская крымскотатарская организация «Атеш» непрямо взяла на себя ответственность за покушение на Прилепина. Ряд комментаторов выражают сомнения в достоверности этих утверждений.
- В августе 2022 года под Москвой в результате взрыва автомобиля погибла дочь радикального философа Александра Дугина Дарья. В апреле в Петербурге при взрыве в кафе погиб провоенный блогер Владлен Татарский. В обоих взрывах российские власти и следствие обвинили украинские спецслужбы.
Служба госбезопасности Грузии выявила террористическую сеть
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о задержании иностранца, причастного к деятельности террористической организации «Исламское государство». Об этом на брифинге в ведомстве сообщил и.о. директора Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.
По его словам, задержание было осуществлено по итогам операций, проведенных с участием Службы госбезопасности и компетентных органов, задействованных в национальной системе борьбы с терроризмом. В результате комплексных шагов были получены доказательства и раскрыта деятельность «Исламского государства» на территории различных зарубежных стран, пишет SOVA.
«Мы обнаружили устройство-носитель электронной информации, из которого были извлечены спутниковые фотографии стратегических объектов и столиц Соединенных Штатов Америки и Европы. В рамках масштабных контртеррористических мероприятий идентифицированы лица, контактировавшие с террористической организацией, выявлены формы их коммуникации, методы, сферы интересов и возможные объекты нападения за пределами Грузии. Исходя из международных террористических рисков, по решению Службы государственной безопасности, информация, полученная в рамках текущего расследования уголовного дела, была оперативно передана международным партнерам Грузии и соседним странам, в том числе Турции», - заявил Мгеладзе.
По информации СГБ, на данном этапе служба активно проводит оперативно-розыскную, следственную и скрытую следственную деятельность. В ведомстве заявляют, что продолжают «бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом».
«Грузия остается одним из надежных партнеров международной контртеррористической системы. При этом мы однозначно исключаем распространяемую в зарубежных СМИ информацию о наличии на территории Грузии тренировочных баз военной подготовки террористического назначения», - заявил Мгеладзе.
Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу
Утром в субботу власти российской Белгородской области сообщили об обстреле города Шебекино. Он расположен недалеко от границы с Украиной.
По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, ранен по меньшей мере один человек.
Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео предположительно последствий обстрела. Пострадала крыша здания школы (учеников в ней не было - сегодня выходной день, кроме того, школы в городе находятся на дистанционном обучении). Также сообщается об обстреле территории бывшего завода.
Это не первый обстрел Шебекино с начала российского вооружённого вторжения в Украину. Российские власти обвиняют в обстрелах украинские вооруженные силы, украинская сторона как правило их не комментирует.
Утром в субботу российские агентства сообщали о бое на российско-украинской границе - по их утверждениям, группа диверсантов пыталась проникнуть на территорию России, но нападение было отбито.
В Лондоне в субботу проходит коронация Карла III
В субботу, 6 мая, проходит коронация нового британского монарха Карла III, церемония пройдет Вестминстерском аббатстве. Он станет 40-м правящим монархом, коронованным там с 1066 года, отмечает Би-би-си. Жена Карла III Камилла будет коронована вместе с ним как королева-консорт.
Церемония начнется с процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Непосредственно в процессии примут участие чуть менее 200 военнослужащих, еще тысяча военнослужащих выстроилась вдоль маршрута.
На Трафальгарской площади в центре Лондона полиция задержала несколько активистов - сторонников провозглашения республики. Среди них лидер организации «Республика» Грэм Смит. Несколько сот сторонников республики пришли на площадь с плакатами «Не наш король». По сообщению агентств, задержания связаны с тем, что некоторые активисты принесли с собой краску, и полиция опасалась вандализма. Республиканцы обвиняют полицию в нарушении права на мирные собрания.
Сторонников монархии - или просто любопытствующих - на улицы Лондона вышли десятки тысяч. Они приветствуют участников праздничных церемоний.
На церемонию коронации приглашены больше двух тысяч гостей из более чем 200 стран. Отмечается, что около ста государств будут представлены на высшем уровне. Российских представителей не пригласили.
После церемонии в Вестминстерском аббатстве Карл III с супругой тем же маршрутом вернутся в Букингемский дворец, где королевская семья выйдет на балкон и поприветствует собравшихся у резиденции в новом статусе.
- 73-летний Карл III, до этого известный как Чарльз, принц Уэльский, стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать, королева Елизавета II, скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года.
- Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она вступила на престол в 1952 году. Ее царствование было самым долгим в истории Великобритании и Англии и одним из самых продолжительных в мировой истории.
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