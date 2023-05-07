WP: Киев опасается завышенных ожиданий от контрнаступления

Первое украинское штурмовое формирование на 90% готово перейти к наступлению, но ожидания от него могут быть завышены. Об этом в разговоре с The Washington Post заявили министр обороны Украины Алексей Резников и президент Владимир Зеленский.

«Ожидания мира от контрнаступления (так Украина называет наступление – прим. РС) завышены, а западные партнеры говорят о необходимости нового примера успеха. (...) Но я не могу вам сказать, какими будут масштабы этого успеха. Десять километров, тридцать, сто, двести?» – сказал Резников.

Министр уточнил, что многие люди в мире «ждут чего-то грандиозного». Это ожидание, по мнению Резникова, может привести к «эмоциональному разочарованию».

Зеленский в свою очередь заявил, что наступление начнется, как только Украина получит все вооружения, обещанные партнерами. Президент отметил, что будет считать успехом возвращение под контроль Киева любой захваченной Россией территории.

«Я считаю, что чем больше у нас побед на поле боя, честно говоря, тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи», – подчеркнул Зеленский.

The Washington Post высказывает мнение, что одним из ранних признаков успеха Украины может стать разрушение моста через Керченский пролив, изоляция российских военных баз в аннексированном Крыму и перекрытие важных путей снабжения российских войск в занятых ими регионах Запорожской области.

Некоторые вероятные сценарии, которые анализирует издание, включают в себя попытки захвата Мелитополя, а также наступление в Донецкой и Луганской областях, в том числе в направлении Мариуполя на Азовском море.