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Западные газеты опубликовали текст Навального о будущем России
В американской газете The Washington Post и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла статья оппозиционного российского политика Алексея Навального "Вот как должна выглядеть послепутинская Россия". Газеты опубликовали её на английском, русском и немецком языках.
Навальный заявляет, что Россия не только не должна победить в войне с Украиной, но и должна стать государством, которое не хотело бы развязывать новые войны. В качестве главной причины войны он называет имперский авторитаризм российских политиков, в особенности когда максимум власти сосредоточен в руках президента. Поэтому, считает Навальный, Россия после Путина должна перейти от президентской республики к парламентской.
Ключевыми для парламентской республики Навальный считает радикальное сокращение власти в руках одного человека, формирование правительства парламентским большинством, независимую судебную систему и значительное увеличение полномочий местных властей. Избежать тотального контроля за властью со стороны одного агента, по мнению Навального, помог бы допуск оппозиции на выборы.
Политик также заявил, что российский народ должен самы выбирать свой путь развития, но мировому сообществу следует максимально ясно обозначить свое стратегическое видение России как парламентской демократии. Он считает, что уже сейчас парламентская демократия - желанный выбор для многих политических группировок, действующих вокруг Путина. Только она, как пишет Навальный, может стать первым шагом к России — "доброму соседу, помогающему решать проблемы, а не создающему их".
В своей статье Навальный также подтвердил, что из колонии ИК-6, где он находится, несколько заключённых были призваны на украинский фронт. Это, как и репрессии в отношении несогласных с войной, он считает признаком того, что значительная часть населения России не поддерживает агрессивную политику Путина и не склонна к имперским амбициям.
- Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после попытки покушения. Сначала его отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный и его сторонники считают все эти дела политически мотивированными.
- 30 сентября состоялось очередное судебное заседание по иску Алексея Навального к исправительной колонии ИК-6 из-за необоснованных, по мнению Навального, помещений его в штрафной изолятор. В ходе заседания, проходившего по видеосвязи, Навальный снова высказался против войны России в Украине и проведения частичной мобилизации россиян. В ответ на это судья отключил звук на мониторе.
Другие новости дня
Президент Грузии осудила аннексию Россией четырех областей Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила подписание договоров о вхождении в состав России украинских территорий, захваченных российскими войсками в ходе боевых действий.
«Формализация фиктивного референдума в продолжение вопиющего нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет ни легитимности, ни будущего», - говорится в сообщении Зурабишвили в Twitter.
Она подчеркнула, что Грузия «отвергает такие грубые нарушения международного права» и подтвердила «полную поддержку территориальной целостности Украины».
Одновременно глава государства осудила планы по мобилизации новобранцев на оккупированных территориях Украины и Грузии, указав, что это является «очередным грубым нарушением суверенитета обеих стран».
- С 23 по 27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, противоречащие международному праву и уставу ООН, о присоединении к России. Согласно итогам, которые опубликовали местные власти, в том числе сформированные там военно-гражданские администрации, участники голосования поддержали присоединение к РФ.
- Сегодня в Кремле российский президент Владимир Путин заключил с назначенными Россией властями оккупированных территорий договоры, которые являются первым этапом вхождения в состав РФ, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Ранее в Тбилиси осудили проведенные Россией на захваченных территориях т.н. референдумы. В МИД страны подчеркнули, что Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Съезд осетинского народа перенесли на 2023 год
XI съезд осетинского народа состоится в 2023 году. Решение о его переносе на следующий год было принято на заседании координационного совета Международного общественного движения «Высший совет осетин». Об этом сообщил председатель югоосетинского Совета движения Роберт Гаглойти.
«В работе координационного совета приняли участие четыре представителя Южной Осетии. На повестку дня было вынесено несколько вопросов, и один из них как раз касался переноса даты проведении XI съезда осетинского народа. Этот вопрос поднимался не случайно. Как известно, политическая ситуация в мире остается сложной, и не все представители диаспор могут приехать и принять участие в съезде», – сказал он.
Гаглойти пояснил, что необходимо учитывать мнение всех диаспор, и именно с такой позицией и подошли к дате проведения осетинского съезда члены координационного совета.
«Путем голосования, с учетом мнений представителей всех диаспор мира и общественно – политической ситуации, было принято решение о переносе даты проведения на следующий год. Пока точная дата не утверждена, она зависит от многих объективных причин. Кстати, все диаспоры были поставлены в известность, и те, которые сегодня оказались в сложной ситуации и не смогут приехать, предложили перенести проведение съезда», – отметил Гаглойти.
Он подчеркнул, что подготовительная работа по проведению съезда проводится как в Северной Осетии, так и в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Зеленский: сегодня Украина подает заявку на вступление в НАТО
Сегодня Украина подает заявку на вступление в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.
Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.
Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», – сказал Зеленский.
Он подписал заявку совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.
- На Бухарестском саммите НАТО в 2008 году члены альянса пришли к соглашению, что Украина и Грузия станут членами НАТО, однако не стали предоставлять странам План действий по подготовке к членству.
- В 2021 году Москва потребовала дезавуировать решение о включении Украины и Грузии в НАТО.
- Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Москву в середине февраля текущего года подчеркнул, что в обозримом будущем принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
- В сентябре текущего года агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к российскому руководству, сообщило, что Путин в начале войны отверг соглашения по Украине, включающие отказ Киева от вступления в альянс.
Путин подписал документы об аннексии четырех областей Украины
Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца выступил с речью, в которой объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками.
Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявляет, что будет вооружённым путём бороться за возвращение этих территорий под свой контроль.
После выступления Путин и руководители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», а также оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих территорий в состав России.
О чём говорил Путин
В своём выступлении Путин заявил, что аннексируемые регионы так называемой Новороссии связаны с Россией тысячелетней историей. Он также попросил минутой молчания почтить память погибших на войне российских солдат, а также сепаратистов, упомянув имена убитых Александра Захарченко, Арсена Павлова (Моторолы) и других. Он также подверг резкой критике Беловежские соглашения о роспуске СССР 1991 года, сказав, что они развалили страну вопреки воле людей. По утверждениям Путина, за вступление в Россию выступили "миллионы" людей.
Путин призвал, как он выразился, киевский режим завершить боевые действия и начать переговоры, но при этом подчеркнул, что Россия не будет обсуждать статус четырёх аннексируемых областей.
Путин также обрушился с критикой на страны Запада, вновь обвинив его в стремлении развалить Россию, «неоколониализме» и расизме. По его словам, Запад ведёт против Москвы «гибридную войну». Он провозгласил Россию «страной-цивилизацией», которая не будет жить по отстаиваемым Западом правилам. Он также заявил, что страны Запада «покушаются на наших философов», по всей вероятности, имея в виду гибель в результате взрыва дочери радикального философа Александра Дугина. Путин также спросил, хотят ли россияне называться «родитель номер 1», «родитель номер 2» и «родитель номер 3», и хотят ли они, чтобы детей учили, что кроме женщин и мужчин есть ещё какие-то гендеры.
По словам Путина, Запад злится на Россию, поскольку не смог превратить её в колонию, благодаря российскому централизованному государству, основанному, как заявил российский президент, на "духовных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма». Говоря об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, Путин сказал, что США «создали прецедент». Путин также обвинил «англосаксов» во взрывах на газопроводах «Северный поток», не приведя никаких доказательств.
По словам Путина, сейчас идёт «битва» за «большую историческую Россию». Что он имеет в виду под этими словами, он не пояснил. Ранее Путин, в частности, называл «исторической России» Советский Союз. В завершение своей речи Путин процитировал философа Ивана Ильина.
Кто собрался в Кремле
В Георгиевском зале собрались депутаты и члены Совета Федерации, высшие чиновники, главы регионов, прокремлёвские общественные деятели и журналисты государственных и прокремлёвских СМИ, а также представители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.
Как и на подобном заседании в 2014 году, когда Путин объявлял об аннексиии Крыма, отсутствовал патриарх Кирилл. В РПЦ заявили, что он заболел коронавирусной инфекцией.
Что будет дальше
Накануне Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Ещё в феврале Путин признал независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», провозглашённых поддерживаемыми Россией сепаратистами Донецка и Луганска ещё в 2014 году. Российские власти ссылаются на результаты так называемых референдумов, прошедших на оккупированных территориях 23-27 сентября. Украина и многие другие страны называют прошедшее голосование псевдореферендумом, указывая на то, что оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, вопреки национальному законодательству и международным нормам.
Большая часть Херсонской и Запорожской областей перешла под контроль российских войск вскоре после начала российского вторжения в Украину, в феврале-марте 2022 года. Часть признанных Путиным независимыми областей по-прежнему находится под контролем Украины, в частности она контролирует областной центр Запорожской области, город Запорожье, а также значительную часть Донецкой области. Напротив, оккупационные власти включили в состав Херсонской области небольшой участок территории Николаевской области с городом Снигирёвка, занятым российскими войсками.
Формально процесс аннексии территорий, как ожидается, завершится на следующей неделе. Её должны одобрить Госдума и Совет Федерации. Украина заявляет, что будет бороться за освобождение этих территорий, и то, что российские власти будут считать их частью России, ничего не изменит. Украинские военные продолжают наступать, в частности, в Донецкой области. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что российские власти будут считать аннексированные территории частью России, соответственно боевые действия украинских военных на их территории Москва будет считать агрессией. Ранее Путин говорил, что для отражения "агрессии" Россия готова применить все средства.
Ожидается, что после церемонии подписания документов в Кремле Путин выступит на митинге в поддержку аннексии на Красной площади.
- Общее число регионов Украины в её международно признанных границах, аннексированных Россией, достигло шести. В 2014 году Россия аннексировала Крым и Севастополь. Этот шаг также не был признан подавляющим большинством стран мира. Нынешняя аннексия происходит на фоне войны, жертвами которой стали по меньшей мере десятки тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих с обеих сторон конфликта.
Путин призвал Украину «немедленно прекратить боевые действия»
Президент России Владимир Путин, выступая перед депутатами и членами Совета Федерации, призвал власти Украины «немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров».
Сегодня Путин должен подписать документы об аннексии украинских территорий – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России четырех новых регионов, субъектов Российской Федерации», – сказал Путин.
«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева. Люди, живущие в «ДНР», «ЛНР», Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», – заявил Путин
Ранее он подписал указы о признании независимости и суверенитета украинских Херсонской и Запорожской областей. Большая часть этих регионов Украины оккупирована российскими войсками. Признание их как независимых государств по российскому законодательству необходимый шаг на пути к аннексии, точно так же оформлялась аннексия Крыма.
Украина, страны Запада и многие другие страны мира уже заявили, что не признают аннексию и по-прежнему будут считать Херсонскую и Запорожскую области, как и Донецкую и Луганскую, суверенной территорией Украины.
В указах о признании независимости Путин ссылается на «принципы международного права», а также на результаты так называемых референдумов, прошедших на оккупированных территориях Украины 23-27 сентября. По данным оккупационных властей, подавляющее большинство принявших участие в референдуме голосовали за вступление областей в Россию. Украина и многие другие страны называют прошедшее мероприятие псевдореферендумом, указывая на то, что оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, вопреки национальному законодательству и международным нормам.
Большая часть Херсонской и Запорожской областей перешла под контроль российских войск вскоре после начала российского вторжения в Украину, в феврале-марте 2022 года. Часть признанных Путиным независимыми областей по-прежнему находится под контролем Украины, в частности она контролирует областной центр Запорожской области, город Запорожье. Напротив, оккупационные власти включили в состав Херсонской области небольшой участок территории Николаевской области с городом Снигирёвка, занятым российскими войсками.
Оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей формально – в отличие, например, от властей Крыма в 2014 году – даже не провозглашали их независимость, лишь обратившись после референдумов к Путину с призывом принять их в состав России.
Формально процесс аннексии, как ожидается, завершится на следующей неделе. Украина заявляет, что будет бороться за освобождение этих территорий, и то, что российские власти будут считать их частью России, ничего не изменит.
Посла Беларуси пригласили в МИД Армении
Главу дипломатической миссии Беларуси в Армении Александра Конюка пригласили в МИД Армении, где ему были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу заявления министра иностранных дел Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Недавно в беседе с журналистами министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, заявил, что подобные визиты способствуют обострению конфликтов.
Делегация, возглавляемая Нэнси Пелоси, находилась с визитом в Армении 17-19 сентября. В ходе визита спикер Палаты представителей Конгресса США констатировала, что «Армения противостоит незаконному и смертоносному нападению Азербайджана».
- 28 сентября посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии из-за визита белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия.
Baza: двое российских полицейских смогли выехать в Грузию
Российским полицейским запретили выезжать из страны в период мобилизации. Об этом сообщает интернет-издание Ленинградской области 47news.ru и издание «База». Два источника в МВД подтвердили информацию Ассоциации туроператоров России.
По сведениям ленинградского портала, выезжать полицейским за рубеж запретил своим распоряжением глава МВД Владимир Колокольцев. Запрет не действует, если билеты были куплены до 21 сентября – дня объявления мобилизации в России.
Как пишет издание «База», двое полицейских смогли сбежать из России за два дня до указа о запрете. Они не предупредили руководство, не получали разрешения и смогли уехать в Грузию в день объявления частичной мобилизации.
«Два капитана МВД из Северной Осетии – Спартак и Сослан, словно экстрасенсы, предчувствовали неладное. Мужчины взяли большие отпуска задолго до объявления о мобилизации. А 21 сентября, услышав обращение президента, решили действовать немедленно», – пишет «База».
Издание утверждает, что место работы Спартак и Сослан не называли, поэтому у пограничников не возникло никаких вопросов.
По информации «Базы», возвращаться в страну мужчины не планируют. Дальнейшая точка их путешествия — США.
Издание также пишет, что одной сотруднице МВД отказали в выезде из России, хотя она приобрела билеты до объявления мобилизации.
- Ранее сотрудникам правоохранительных органов можно было выезжать лишь в страны СНГ, Турцию, Таиланд, Вьетнам, Кубу и Китай, а также в самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию.
Украинцы не могут вернуть своих детей из российских лагерей
В детских лагерях на юге России остаются более 300 школьников, приехавших туда летом из Харьковской области. Их семьям обещали, что дети "отдохнут от войны". Теперь родители не могут их вернуть. Агентство Associated Press поговорило с родителями и чиновниками с обеих сторон.
"Нашей главной целью было дать детям отдохнуть от всего, что здесь происходило – от всех ужасов, что здесь были", – говорит Валерия Колесник из Изюма, чей 9-летний ребёнок сейчас находится в российском лагере.
Старшая дочь Колесник побывала в лагере в июле и вернулась домой. Но в сентябре украинская армия провела успешное контрнаступление, освободив сотни населённых пунктов Харьковской области от российской армии, – и теперь Россия отказывается возвращать украинских детей их семьям.
"Мы не позволим вам забрать ребёнка в Украину", – передаёт слова руководства лагеря в Геленджике украинка, которой удалось добраться до России автостопом через Крым и вернуть свою дочь. Женщине пришлось подписать документ с обещанием остаться в России, после чего они с дочерью тем же путём выехали в Украину.
Сейчас в российских лагерях остаются 52 ребёнка из Изюма, чьи родители опасаются, что их расценят как пособников передачи своих детей России, и более 250 детей из других городов Харьковской области. Данные российской стороны совпадают с этими цифрами. Представители руководства лагерей в Геленджике и Ейске, с которыми поговорило Associated Press, подтвердили, что на их территории есть дети из Украины, но отказались предоставить дополнительную информацию.
Большинство семей периодически разговаривают со своими детьми по интернету. Насколько они могут судить, дети "в основном в порядке", у них есть еда и одежда, они учатся по российской школьной программе.
Украинский чиновник, поговоривший с Associated Press на условиях анонимности, сказал, что возбудить уголовное дело в такой ситуации сложно, поскольку родители сами отпустили своих детей и подписали соответствующие документы.
Международный комитет Красного Креста посоветовал семьям зарегистрировать своих детей как пропавших без вести. По словам представителя организации, международно признанное право на воссоединение семей в ситуации вооружённого конфликта так же важно, как обеспечение пищей, кровом и водой.
- Украина не раз обвиняла Россию в насильственной депортации жителей оккупированных территорий, в том числе детей. Российские власти заявляли, что люди едут в Россию добровольно.
- ООН заявляла, что любое перемещение детей должно производиться только в их интересах, а также с информированного добровольного согласия их родителей.
Власти Тувы раздают овец семьям мобилизованных
Власти Тувы раздают овец и баранов семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Каждая семья получает по одной овце. Всего среди жителей девяти районов распределили 91 животное. Ещё в одном районе семьям раздали картофель. Кроме того, в четверг муниципалитеты начали развозить капусту и муку.
В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывником дровами с местной пилорамы. Семьи, где воспитываются дети до 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.
- 29 сентября в столице Тувы Кызыле прошла женская акция против мобилизации. Полиция задержала около 20 участниц протеста, сообщили они Сибирь.Реалии. В тот же день правительство республики заявило о выполнении плана по мобилизации. Сколько человек было отправлено в армию — соообщается.
- Тува — один из самых бедных регионов России, по итогам 2021 года регион оказался на 85 месте по уровню качества жизни в исследовании, составленном государственным "РИА-Рейтингом". Власти активно вербуют местных жителей в армию, предлагая им зарплаты выше регионального уровня.
Украина призвала Грузию помочь крымским татарам уйти от мобилизации
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к правительствам Грузии, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы с просьбой не отказывать крымским татарам в пересечении границы.
«Оккупационные власти в Крыму начали незаконную мобилизацию. Они начали массово мобилизовать крымских татар и другие коренные народы Крыма для участия в войне на стороне оккупантов. Очевидно, что такие действия имеют признаки геноцида. Крымские татары и другие коренные народы украинского Крыма пытаются всеми силами избежать мобилизации во вражескую армию», написала она в телеграме.
По словам Верещук, крымские татары пытаются уехать в дружественные Украине страны, но ведомство начало получать сведения, что польские, латвийские, эстонские, литовские и грузинские пограничники иногда отказывают представителям коренных народов Крыма в пересечении границы.
«Обращаемся к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой обратить внимание на указанную проблему. Просим дружественные нам страны содействовать выезду представителей коренных народов Крыма с территории украинского Крыма и с территории РФ в третьи страны. Сейчас поддержка коренных народов Крыма со стороны международного сообщества важна как никогда!», – подчеркнула Верещук.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
МВД Грузии сообщило о стабилизации ситуации на границе с РФ
Ситуация на границе с Россией стабилизировалась, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
По информации ведомства, движение грузовых и легковых автомобилей в пограничном пункте пропуска «Дариали» осуществляется в обычном режиме, восстановлено ранее прерванное транзитное движение.
МВД опубликовало и статистику:
- с 10:00 28 сентября до 10:00 29 сентября в Грузию через все пограничные пункты прибыли 9642 гражданина России, а из страны выехали – 5448;
- с 10:00 29 сентября до 10:00 30 сентября в Грузию через все пограничные пункты прибыли 6109 граждан России, а из страны выехали – 5186.
Ранее в МВД опубликовали данные о пересечении границы гражданами России за 17-26 сентября:
- 17 сентября – 6986 прибыли, 7406 выехали;
- 18 сентября – 6606 прибыли, 6743 выехали;
- 19 сентября – 6411 прибыли, 6782 выехали;
- 20 сентября – 5603 прибыли, 6199 выехали;
- 21 сентября – 6402 прибыли, 6011 выехали;
- 22 сентября – 6150 прибыли, 6050 выехали;
- 23 сентября – 9307 прибыли, 6214 выехали;
- 24 сентября – 9330 прибыли, 6249 выехали;
- 25 сентября – 11 143 прибыли, 5519 выехали;
- 26 сентября – 10 804 прибыли, 4947 выехали.
Накануне о нормализации ситуации на КПП «Верхний Ларс» сообщили в Северной Осетии.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
В Херсоне погиб замглавы российской администрации
В Херсоне погиб высокопоставленный сотрудник российского министерства чрезвычайных ситуаций Алексей Катериничев. За полтора месяца до этого он был назначен в оккупационную администрацию контролируемого Россией региона. В дом, где он находился, попали две ракеты высокоточного ракетного комплекса HIMARS, утверждает российский журналист Александр Малькевич. "Били по комнате, где он жил", – написал он в телеграме.
Катериничев – полковник внутренний службы, бывший заместитель "Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". До этого он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ России, передаёт ТАСС. Утверждается, что он был кавалером трёх орденов Мужества, ещё одним, вероятно, он будет награждён посмертно.
В российском руководстве Херсонской области он курировал вопросы безопасности. ТАСС о его смерти сообщил ещё один назначенный Россией чиновник, заместитель главы российской администрации в Херсоне Кирилл Стремоусов.
- Более 90 процентов чиновников, которые были назначены на должности на оккупированных с февраля территориях Украины, являются гражданами России, почти 20 процентов из них – выходцы из силовых структур, говорится в исследовании издания "Проект". Журналисты считают, что местных жителей в администрации назначают, в основном, чтобы "расчистить дорогу" россиянам.
- 25 сентября в Херсоне в ходе ракетного удара погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Российские государственные информагентства утверждали, что удар по гостинице, где он жил, был нанесён Украиной из реактивной системы залпового огня HIMARS.
- С начала весны было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
19 кандидатов претендуют на должность Народного защитника Грузии
На должность Народного защитника Грузии претендуют 19 кандидатов, сообщил сегодня на брифинге спикер парламента страны Шалва Папуашвили.
Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает 8 декабря 2022 года. Прием заявок от желающих занять пост завершился накануне. В их числе оказались правозащитники, которых на должность рекомендовали НПО, а также один действующий депутат парламента, пишет агентство «Новости-Грузия».
Полный список:
- Анна Абашидзе – глава НПО «Партнерство по правам человека» (PHR);
- Марика Аревадзе — юрист адвокатского бюро «Аревадзе, Гонашвили и партнеры»;
- Георгий Бурджанадзе – заместитель Народного защитника Грузии;
- Лела Гаприндашвили – глава НПО «Женская инициатива для равенства»;
- Сопио Деметрашвили – доцент факультета права и международных отношений Технического университета Грузии;
- Тинатин Эрквания – доцент Школы права и политики Грузинского института общественных дел (GIPA);
- Евгения Тавадзе – временно безработная;
- Александр Кобаидзе – глава «Ассоциации молодых правозащитников Грузии»;
- Леван Кокорашвили – председатель «Союза молодых юристов» в Кварельском районе;
- Нугзар Кохреидзе – председатель научно-интеллектуального клуба «Диалог поколений»;
- Георгий Мариамидзе – основатель, директор НПО «Институт защиты граждан»;
- Серго Махарадзе – юрист Союза профессиональных союзов Грузии;
- Мака Миндиашвили – основатель НПО «Голос народа»;
- Джемал Нателашвили – член Коллегии адвокатов Грузии;
- Николоз Николадзе – резерв кадров дипломатической службы Грузии;
- Кетеван Чачава – исполнительный директор «Центра развития и демократии»;
- Георгий Цобехия – управляющий партнер, директор юридической фирмы «Георгий Цобехия и партнеры»;
- Яго Хвичия – депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Гирчи»;
- Нази Джанезашвили – директор НПО Georgian Court Watch (GCW).
Сегодня встречу с кандидатами проведет оценочная группа, состоящая из девяти представителей неправительственного сектора. Они оценят каждого на соответствие критериям, указанным в регламенте.
После этого кандидаты будут представлены со своими оценками парламентским субъектам, которые, в свою очередь, должны представить не менее 7 кандидатов для избрания в парламент Грузии. Этот процесс завершится 21 октября.
Прозрачный процесс избрания омбудсмена — одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
Ранее правящая «Грузинская мечта» разработала новый порядок избрания омбудсмена и объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Некоторые оппозиционные группы в парламенте заявляют, что представят кандидатов, предложенных неправительственными организациями.
В Батуми директора школы уволили после скандала с абхазским флагом
Директора батумской школы №7 уволили после скандала с абхазским флагом. Об этом сообщила министр образования, культуры и спорта Аджарии Майя Хаджишвили.
Ранее местная телекомпания TV25 передавала, что один из учеников школы получил выговор за «порчу школьного инвентаря». Он выразил протест из-за того, что на стенде с флагами разных государств мира был размещен флаг самопровозглашенной республики Абхазия. Школьник сорвал абхазский флаг.
Накануне директор заявила журналистам, что она провела беседу и с родителями школьника, после чего инцидент был исчерпан. Она при этом говорила о флаге России, а не Абхазии, передает TV25.
«С учетом обстоятельств, которые были установлены в результате проверки, министерство приняло решение, и директор указанной публичной школы сегодня же покинет должность», – сказала Хаджишвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Хаджишвили пояснила, что в «работе образовательного ресурса были выявлены нарушения законодательства Грузии, в том числе размещение таких стикеров, которые недопустимы по законодательству и конституции».
«Комплексно [выявлено] несколько нарушений, в том числе использование этих стикеров, которые противоречат законодательству», – говорит глава Минобразования Аджарии.
TV25 дополнительно сообщила, что после инцидента со школьного стенда сорвали флаги всех стран, оставив лишь грузинский.
- Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерации. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Семейная пара врачей в США обвинена в попытке шпионажа на Россию
В США семейной паре врачей предъявлены обвинения в заговоре с целью передать служебную информацию о здоровье военнослужащих российскому правительству. Майор американской армии Джейми Ли Генри и его жена, Анна Габриэлян, как утверждает следствие, предлагали секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшего себя за представителя посольства России.
Генри служил штатным врачом-интернистом в Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из основных баз американской армии. В 2015 году он стал известен как первая офицер-трансгендер в армии США, но сейчас он просит вновь называть себя в мужском роде. Согласно позиции обвинения, после начала вторжения России в Украину он рассматривал возможность присоединиться к российской армии. Его жена — анестезиолог в одном из лучших в стране по рейтингам госпитале Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Согласно позиции обвинения, Габриэлян пыталась связаться с российским посольством и предложить дипломатам себя и своего супруга в качестве информаторов. Встречу с ней назначил агент ФБР под прикрытием. В разговоре с ним медик, как утверждается, заявила, что из чувства патриотизма готова оказать России любую возможную помощь, даже если это будет означать её увольнение или тюремный срок.
После первой встречи 17 августа агент встретился с обоими супругами, пересказывает обвинительное заключение NBC News. Генри выразил желание сотрудничать, сообщил о попытке завербоваться в армию и заявил, что Соединённые Штаты используют Украину, чтобы прикрыть свою ненависть к России.
На следующей встрече, 31 августа, супруги передали агенту медицинские данные шестерых американцев. В том числе — о супруге сотрудника Управления военно-морской разведки США, сотруднике министерства обороны и трёх членах семьи бывших военных.
Между этими встречами, передаёт "Голос Америки", Габриэлян рассказала агенту, что Генри опасается передавать медицинскую информацию, но она позаботится о том, чтобы Россия получила данные пациентов, лечившихся в больнице на базе Форт-Брэгг.
СМИ не приводят позиции обвиняемых по этому делу. Им грозит пять лет федеральной тюрьмы по обвинению в сговоре, и по 10 лет срока за каждую переданную медицинскую карточку — то есть, до 65 лет заключения.
В Запорожье обстреляли гуманитарную колонну – погибли десятки людей
Утром 30 сентября на выезде из Запорожья под ракетный обстрел попала гражданская гуманитарная колонна. По данным украинских властей, в результате атаки погибли 23 человека, 28 ранены.
Украина обвинила в обстреле Россию. "Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", – написал глава Запорожской администрации Александр Старух. Завтра в Запорожской области объявляется день траура по погибшим.
По предварительным данным украинской стороны, по Запорожью выпустили 16 ракет из зенитно-ракетного комплекса "С-300".
Россия обвинила в обстреле Украину. Часом позже представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил об обстреле колонны машин с мирными жителями. По его сведениям, погибли 23 человека, 34 ранены.
- Запорожье – столица Запорожской области – находится под контролем Украины. Часть региона оккупирована российскими войсками. Сегодня ночью президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Ожидается, что через несколько часов он подпишет документы об их аннексии – включении в состав России.
Российские источники сообщили об окружении украинской армией Лимана
Российские военные журналисты и пророссийские телеграм-каналы, транслирующие сообщения сепаратистов и оккупационных властей на востоке Украины сообщили об окружении украинской армией Лимана (Красного Лимана) — города в Донецкой области, перешедшего под контроль сепаратистов в мае 2022 года.
Сообщается о выходе российских войск из Ямполя, Ставок, Дробышево — посёлков, в которых армия и сепаратисты держали оборону городу. Единственная дорога на город по которой ещё могут передвигаться российские военные, Торское — Дробышево, простреливается, на ней действуют украинские разведывательно-диверсионные группы, передаёт в телеграме корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
Пророссийский канал "Архангел спецназа" транслирует сообщение подписчика о хаос в российских войсках в городе и отсутствии связи. Военный журналист Семён Пегов утверждает, что прошедшая ночь должна была стать "решающей" для обороны города.
Пророссийские источники утверждают, что город в ближайшее время может быть захвачен вместе с обороняющими его военными, их численность неизвестна. Генштаб Украины сообщал, что 29 сентября в район перебрасывались подразделения, сформированные из плохо обученных мобилизованных солдат (вероятно, речь идёт о мобилизации в контролируемой сепаратистами Донецкой области).
Лиман — важный железнодорожный узел. Кроме того, его взятие может позволить Украине начать атаку на запад Луганской области, на Лисичанск и Северодонецк. Киев ход контрнаступления не комментирует. В конце лета армия рекомендовала украинским СМИ и журналистам не давать альтернативные официальным сообщения и прогнозы о ходе боевых действий.
В пятницу президент России Владимир Путин, как ожидается, объявит об аннексии украинских регионов, в которых проводились рефеерндумы о присоединении стране. Тогда Россия будет считать территорию Донецкой области своей, вместе с окружённым Лиманом.
Путин и Бжания поздравили жителей Абхазии с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Абхазии и президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости. Его в Абхазии отмечают 30 сентября – в этот день, в 1993 году абхазская сторона по итогам войны установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья.
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости. Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», – отмечается в поздравлении.
Путин пожелал Бжания крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и благополучия.
В поздравлении абхазского лидера Аслана Бжания говорится о необходимости «объединиться во имя процветания Абхазии».
«413 тяжелых и страшных дней шла Отечественная война народа Абхазии. Мы потеряли лучших сыновей и дочерей нашей Родины. Невозможно ни измерить, ни оценить подвиг защитников Апсны. Благодаря героям, нашим бесстрашным воинам Абхазия была спасена от геноцида и истребления. Бок о бок с абхазами сражались представители разных народов, на защиту Отечества встали наши соотечественники – потомки махаджиров. Отдельно хочу выделить добровольцев из Северного Кавказа. Абхазия всегда будет помнить мужественный поступок братьев адыгов, кабардинцев, черкесов, абазин, чеченцев, осетин, ингушей, дагестанцев и представителей других народов», – заявил Бжания.
По его словам, в рядах Абхазской армии также бесстрашно сражались «казаки Юга России, добровольцы из других регионов России, славные сыны Донбасса и Приднестровья».
«День Победы – это праздник со слезами на глазах. Мы вспоминаем наших родных и близких, павших смертью храбрых ради будущих поколений. Мы навеки в долгу у тех, кто ценой своих жизней освободил нашу Родину. Сейчас мы, как никогда, должны объединиться во имя процветания Абхазии. Только все вместе мы обязательно достигнем главной цели – уверенного будущего и благополучия нашего народа», – сказал Бжания.
- Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
- К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
- В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Путин подписал указ о независимости Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета украинских Херсонской и Запорожской областей. Большая часть этих регионов Украины оккупирована российскими войсками. Сегодня, как ожидается, Путин подпишет документы об их аннексии - включении в состав России. Признание их как независимых государств по российскому законодательству необходимый шаг на пути к этому, точно так же оформлялась аннексия Крыма.
Украина, страны Запада и многие другие страны мира уже заявили, что не признают аннексию и по-прежнему будут считать Херсонскую и Запорожскую области, как и Донецкую и Луганскую, суверенной территорией Украины.
В указах о признании независимости Путин ссылается на "принципы международного права", а также на результаты так называемых референдумов, прошедших на оккупированных территориях Украины 23-27 сентября. По данным оккупационных властей, подавляющее большинство принявших участие в референдуме голосовали за вступление областей в Россию. Украина и многие другие страны называют прошедшее мероприятие псевдореферендумом, указывая на то, что оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, вопреки национальному законодательству и международным нормам.
Большая часть Херсонской и Запорожской областей перешла под контроль российских войск вскоре после начала российского вторжения в Украину, в феврале-марте 2022 года. Часть признанных Путиным независимыми областей по-прежнему находится под контролем Украины, в частности она контролирует областной центр Запорожской области, город Запорожье. Напротив, оккупационные власти включили в состав Херсонской области небольшой участок территории Николаевской области с городом Снигирёвка, занятым российскими войсками.
Оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей формально - в отличие, например, от властей Крыма в 2014 году - даже не провозглашали их независимость, лишь обратившись после референдумов к Путину с призывом принять их в состав России.
В пятницу 30 сентября в Кремле Путин выступит перед депутатами и членами Совета Федерации. После этого должно состояться подписание договоров об аннексии четырёх областей Украины - кроме Херсонской и Запорожской, это Луганская и Донецкая области. Их независимость Путин признал раньше - в виде так называемых "ДНР" и "ЛНР", провозглашённых поддерживаемыми Россией сепаратистами ещё в 2014 году.
Формально процесс аннексии, как ожидается, завершится на следующей неделе. Украина заявляет, что будет бороться за освобождение этих территорий, и то, что российские власти будут считать их частью России, ничего не изменит.
Владимир Путин признал ошибки, допущенные при мобилизации
Президент России Владимир Путин признал, что в ходе объявленной в стране мобилизации были допущены многочисленные ошибки. Глава государства потребовал исправить их, а также вернуть домой людей, которые были призваны в армию без оснований. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.
Путин заявил, что мобилизованные жалуются на организацию призыва, снабжение, бытовые условия и многое другое. Президент также призвал, что нужно отдельно разбирать случаи, когда были призваны граждане, которым полагается отсрочка. Он также еще раз указал на то, что мобилизации подлежат люди, которые находятся в запасе и имеют необходимые военно-учетные специальности и опыт. Путин также подчеркнул, что все призванные на военную службу должны обязательно проходить дополнительную военную подготовку.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале отчитался о том, что мобилизованных, у которых были проблемы со здоровьем, вернули домой. До этого губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о возвращении 59 призывников, которые не соответствовали критериям мобилизации.
- 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны даны очень широкие полномочия по призыву, под который фактически может попасть любой военнообязанный. Поступают многочисленные сообщения о том, что повестки получают те, кто не служил в армии, старше определенного законом возраста и так далее.
90% чиновников на оккупированных территориях Украины - граждане РФ
Более 90 процентов чиновников, которые были назначены на должности на оккупированных с февраля территориях Украины, являются гражданами России, почти 20 процентов из них - выходцы из силовых структур, а каждый десятый имел проблемы с законом, говорится в аналитическом материале издания «Проект», журналисты которого изучили биографии более ста представителей оккупационных властей.
На основании этого СМИ делает вывод о том, что оккупация Украины планировалась с самого первого дня так называемой «специальной военной операции», хотя президент России Владимир Путин утверждал обратное.
Как отмечает «Проект», за время войны в Украину делегировались почти исключительно граждане России. Из местных чиновников и жителей на сотрудничество с оккупационными властями пошли немногие.
Среди тех российских граждан, кто стали чиновниками на захваченных территориях, но при этом являются обвиняемыми по уголовным делам у себя на родине, «Проект» особенно выделяет бывшего главу правительства Харьковской области Андрея Алексеенко, которого в декабре 2021 года арестовали в России за взятку в 1,6 миллиона рублей, и нынешнего пророссийского мэра Энергодара Александра Молокова, которого в 2019 году приговорили к 4 годам колонии строго режима за взятку в 60 миллионов рублей.
О ходе уголовного дела Алексеенко теперь ничего не известно, также нет информации о том, каким образом смог выйти на свободу Молоков.
- С начала полномасштабного вооруженного вторжения на территорию Украины российские войска захватили Луганскую область, а также значительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября в Кремле планируется подписание договоров о вступлении этих территорий в состав России. Договоры будут подписаны с руководителями оккупационных администраций. Украина и страны Запада заявляют, что никогда не признают аннексию. США и их союзники объявили о новых санкциях против России.
Путин назвал взрывы на газопроводах «актом международного терроризма»
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынесет обсуждение взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» на заседание Совета Безопасности ООН. Он впервые публично прокомментировал случившееся, назвав инциденты «актом международного терроризма».
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин затронул эту тему во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ранее о том, что причиной взрывов могла стать диверсия заявляли европейские чиновники и руководство НАТО, не называя возможных виновных. Власти Германии, Дании и Швеции уже расследуют случившееся. В России также возбуждено уголовное дело.
О повреждении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» стало известно в понедельник. Разрушения оцениваются как масштабные. Сейсмологи сообщили о двух или трех взрывах в в эксклюзивной экономической зоне Дании. В четверг береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку из системы газопроводов «Северный поток - 2» на дне Балтийского моря.
Кто и зачем мог взорвать газопроводы, один из которых не был запущен в эксплуатацию и попал под санкции, а второй недавно был остановлен, как утверждает российская сторона, по техническим причинам - неясно. Ответственность за диверсию никто на себя не брал.
Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании утверждает, что к газопроводам могли быть прикреплены взрывные устройства, которые были приведены в действие дистанционно.
По данным Tagesspiegel, спецслужбы ФРГ склоняются к версии, что за повреждением стоит российская сторона, которая сделала это «с целью посеять новый страх и неуверенность в Германии и Европе». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 29 сентября, что «от ситуации с «Северными потоками» выигрывают США», которым вывод из строя газопроводов позволит нарастить поставки сжиженного природного газа в Евросоюз. В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не имеют к взрывам никакого отношения.
Германские спецслужбы опасаются, что трубопроводы после предполагаемых диверсий никогда больше не смогут использоваться. Если ремонтные работы не будут быстро проведены, в трубы проникнет слишком много соленой войны, что приведет к внутренней коррозии.
- Взрывы газопроводов произошли на фоне беспрецедентного обострения отношений между Евросоюзом и Россией в связи с войной в Украине и резкого снижения поставок газа из России в ЕС.
Зеленский: народы Кавказа не должны погибать в позорной войне России
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народам Северного Кавказа, Сибири и «другим коренным народам России».
«Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас «грузом 200». А чего хотите вы? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете: бороться нужно сейчас! Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов. Боритесь, чтобы не погибнуть!» – сказал украинский лидер.
Он призвал россиян защищать свою свободу на улицах и площадях, «чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации». «Боритесь! Поборете», – сказал Зеленский.
Президент Украины записал обращение в центре Киева.
«Сейчас я нахожусь в той части Киева, где в 1860-х годах жил герой Дагестана и всего Кавказа имам Шамиль. Как видите, Украина умеет чтить ваших героев. Мы сохраняем память о тех местах, которые соединяли культуры наших народов. Это – самый центр нашей столицы. Одного из сотен украинских городов, против которых российская власть направляет ракеты, бомбы и войска. Кавказ знает, что это значит. Кавказ это видел», – отметил он.
- Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации резервистов для отправки на войну в Украине 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.
В Северной Осетии сообщают о нормализации ситуации на КПП «Верхний Ларс»
Ситуация на российско-грузинской границе у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии нормализовалась, очереди желающих пересечь границу пешком нет, машины за 2 км выстроены в один ряд. Такую информацию передает сегодня, 29 сентября, с границы корреспондент российского информационного агентства ТАСС.
По данным с места, скорость движения автомобильной очереди существенно увеличилась. Пересечения российско-грузинской границы ждут до 4,8 тысячи автомобилей, из них около трех тысяч легковых автомобилей.
«На сегодня у нас на территории проезда ожидают порядка 3 тыс. легковых автомобилей и около 1,5 тыс. фур», - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его данным, за последние двое суток из России в Грузию выехали более 20 тысяч человек. Глава Северной Осетии заявил, что лично контролирует работу по стабилизации ситуации на «Верхнем Ларсе» и подъездах к КПП.
По его словам, после решения ограничить въезд в Северную Осетию автотранспорта из других регионов России, «резко сократился приток желающих пересечь границу». Меняйло также отметил, что еще вчера положение на границе «было близко к критическому» - многокилометровые заторы, ожидание в которых могло затягиваться на несколько суток, к чему многие не были готовы. «В очереди не было воды, еды, лекарств. Проблему решаем комплексно, и это уже приносит свои результаты», - написал Меняйло в своем телеграм-канале.
Власти Северной Осетии рапортуют об открытии на подъездах к границе «городка жизнеобеспечения», в котором есть палатки для отдыха и приема пищи, возможность зарядить мобильные устройства, медицинский модуль. Вдоль очереди круглосуточно курсируют два экипажа скорой помощи. Кроме того, городская администрация Владикавказа приступила к уборке территории.
На этом фоне появились сообщения о том, что границу запретили переходить пешком, на велосипедах и самокатах. Издание The Insider со ссылкой на источник подтверждает, что возможность переходить границу пешком закрыли в ночь на 29 сентября, хотя еще вчера в тоннелях были «толпы народа».
Сегодня через границу пропускали только машины и автобусы. При этом всех, кто ночью стоял и шел в пешей очереди, пропустили. В МВД Северной Осетии подтвердили, что выехать из РФ в Грузию вновь могут только водители и пассажиры на транспорте - грузовых, пассажирских и легковых автомобилях.
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