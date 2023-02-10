WP: США помогают ВСУ с координатами целей для HIMARS

Украинские военные при нанесении большинства ударов из реактивных систем залпового огня HIMARS и других американских ракетных систем точного наведения опираются на данные о местоположении целей, которые предоставляют военные США, базирующиеся в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Как заявил газете один из высокопоставленных украинских источников, такой подход должен убедить США, что Киеву можно доверить оружие дальнего радиуса действия.

По его словам, украинские военнослужащие определяют цели, по которым хотят нанести удар, затем эта информация передается командованию, которое запрашивает у американских военных более точные координаты. Если координаты по каким-то причинам не предоставляются, удары по целям, не наносятся, сказал собеседник WP в Киеве.



Как заявил изданию пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, США «давно признали, что предоставляют разведывательные данные Украине», чтобы помочь им защититься от российской агрессии. При этом он подчеркнул, что ищут цели и принимают окончательное решение об ударах сами украинцы.

«США не одобряют цели и не принимают участие в их выборе», – сказал представитель Пентагона.

Сейчас украинская армия располагает американскими системами HIMARS и похожими установками залпового огня M270, радиус которых не превышает 75 километров.

При этом Вашингтон не удовлетворил просьбу Киева о поставке ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, которыми можно стрелять из установок HIMARS. В Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны и втянуть США в конфликт.

Киев, в свою очередь, настаивает, что не будет использовать такое оружие для нанесения ударов по целям на территории России.