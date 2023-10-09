WSJ: Иран помогал планировать атаку на Израиль. Иран это отрицает

Высокопоставленные представители силовых структур Ирана участвовали в подготовке нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль, ставшего неожиданностью для Израиля и приведшего к многочисленным жертвам и резкой эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники, в том числе в ХАМАС и ливанской проиранской радикальной группировке «Хезболлах», пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, по крайней мере начиная с августа представители ХАМАС и других участвовавших в нападении палестинских группировок регулярно встречались с представителями иранского Корпуса стражей исламской революции. Встречи были посвящены планированию нападения. Утверждается, что в некоторых встречах принимал участие глава спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Исмаил Каани, а также глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян.

Как утверждает WSJ, «зелёный свет» для нападения на встрече в Бейруте в минувший понедельник также дали иранские официальные лица.

Иран: поддерживаем, но не участвовали

Иран занимает резко антиизраильскую позицию, отрицает право еврейского государства на существование, называя его «сионистским режимом». После нападения ХАМАС Иран заявил о безоговорочной поддержке палестинских группировок. Тегеран, однако, отверг свою причастность к подготовке нападения, заявив, что его готовили сами палестинцы. Соответствующее заявление опубликовала миссия Ирана в ООН. Как она утверждает, израильские власти «пытаются оправдать свою неудачу» и списать её на то, что нападение готовило иранское государство, а не палестинские группировки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона на данный момент нет информации о прямом участии Ирана в планировании нападения.

Усыпление бдительности

Агентство Reuters в понедельник со ссылкой на источники, как близкие к ХАМАС, так и к израильскому командованию, рассказало о подробностях подготовки ХАМАС к операции. Иран в тексте не упоминается.

Как утверждается, нападение на Израиль готовилось около года. Главный упор был сделан на усыпление бдительности иранских спецслужб. ХАМАС разными способами давал понять, что в ближайшее время не готовится к военным операциям. При этом вовлечённые в подготовку операции боевики проводили тайные учения по нападению на израильскую территорию. Сообщается, что они даже соорудили макет типичного израильского поселения и тренировались его штурмовать. Как утверждается, о подготовке нападения не знали даже все руководители ХАМАС. В результате утечки информации удалось избежать.