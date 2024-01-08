WSJ: Польша избегает контактов по взрывам на «Северных потоках»

Польские власти избегают сотрудничества с международным расследованием взрывов на российских газопроводах «Северный поток». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что профильные ведомства Польши якобы отказываются выдавать потенциально критические улики международным следователям. Кроме того, польские чиновники слишком медленно предоставляют запрашиваемые данные и не выдают информацию о перемещении вероятных подозреваемых по территории станы, сообщает издание.

Например, польские прокуроры сообщили следствию, что на яхте «Андромеда», которая, как утверждается, находилась в районе газопроводов незадолго до взрывов, не было обнаружено следов взрывчатки. При этом свое расследование польская сторона не проводила, утверждается в материале.

Источники The Wall Street Journal полагают, что подобное поведение может указывать на причастность Польши к подрывам «Северных потоков». Польская сторона утверждает, что сотрудничает со следствием, но никаких доказательств участия Варшавы в диверсии не найдено.

Газета пишет, что большинство западных следователей считают, что за диверсией на газопроводах стоит украинский экипаж яхты, действовавший или сам по себе или с одобрения Киева. Украинские власти обвинения отвергают.

Журналисты-расследователи сообщали, что командовал группой командир одной из частей сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский. Он назвал эти сообщения дезинформацией. Червинский с апреля прошлого года находится под арестом в Киеве. Его обвиняют в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома Канатово в Кировоградской области.